レッド・ドラゴンズのプレミアリーグ昇格の夢に新たな打撃が加わる中、激怒したレックサムのフィル・パーキンソン監督が審判団に映像を送る方針

このペナルティだけがパーキンソン監督の不満の種ではなかった。同監督は、ストライカーのサム・スミスを中心とした激しいプレーに対して、ますます懸念を強めている。

「もう一つ、私が非常に苛立っているのは、サム・スミスに対する扱いだ」とパーキンソンは説明した。「ワトフォードのアウェイ戦では、彼が地面に引きずり倒されたり、ブロックされたり、ボディチェックを受けたりした回数が多すぎた。 私はそれらのすべての場面を主審に送ったが、彼はほぼすべてのケースで私の意見に同意してくれた。その後、シェフィールド・ユナイテッド戦では、ジャフェット・タンガンガが彼を引き倒したが、これは明らかなレッドカードとなるべき場面だったにもかかわらず、ファウルはスミッジに対して与えられた。今日の試合では、スライディング・ウォールパスで彼が完全に抜け出した場面で、ナット・フィリップスが彼を引っ張った。わずかな接触に過ぎないが、レッドカードが提示された。スミッジにはもっと保護が必要だと感じている。」