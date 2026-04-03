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レッド・ドラゴンズのプレミアリーグ昇格の夢に新たな打撃が加わる中、激怒したレックサムのフィル・パーキンソン監督が審判団に映像を送る方針
パーキンソン、厳しい反則判定を非難
レックサムのプレミアリーグ昇格への道は、ウェスト・ブロムとの引き分け試合で物議を醸す出来事に直面し、パーキンソン監督はチャンピオンシップの審判責任者に説明を求める意向を表明した。
マンチェスター・シティからレンタル移籍中のイッサ・カボレがペナルティエリア内でジェイソン・モルンビーにファウルを犯したと判定され、ジョシュ・マジャがバギーズのリードを2-0に広げたことで、レッド・ドラゴンズは悔しさを噛みしめる結果となった。
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パーキンソンが本音を語る
「あれでペナルティを科すなら、試合ごとに3、4回はペナルティを科すことになる」とパーキンソンは語った。「もちろん接触はあるが、それはペナルティボックスでいつも見られるようなものと同じだ。非常に、非常に厳しい判定だ」
ストライカーのスミスにはサポートが足りない
このペナルティだけがパーキンソン監督の不満の種ではなかった。同監督は、ストライカーのサム・スミスを中心とした激しいプレーに対して、ますます懸念を強めている。
「もう一つ、私が非常に苛立っているのは、サム・スミスに対する扱いだ」とパーキンソンは説明した。「ワトフォードのアウェイ戦では、彼が地面に引きずり倒されたり、ブロックされたり、ボディチェックを受けたりした回数が多すぎた。 私はそれらのすべての場面を主審に送ったが、彼はほぼすべてのケースで私の意見に同意してくれた。その後、シェフィールド・ユナイテッド戦では、ジャフェット・タンガンガが彼を引き倒したが、これは明らかなレッドカードとなるべき場面だったにもかかわらず、ファウルはスミッジに対して与えられた。今日の試合では、スライディング・ウォールパスで彼が完全に抜け出した場面で、ナット・フィリップスが彼を引っ張った。わずかな接触に過ぎないが、レッドカードが提示された。スミッジにはもっと保護が必要だと感じている。」
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審判団との対話は続いている
こうした繰り返される問題の解決策を見出すため、パーキンソン監督はチャンピオンシップの審判責任者であるケビン・フレンド氏と連絡を取ることを明らかにした。レックサムの指揮官は、昇格争いという重要な局面に見合った審判基準が確保されるよう、最近の出来事をまとめた動画を作成する意向だ。
パーキンソン監督は、自身の計画について次のように詳述した。「それらの事例をまとめて送り、今後2日以内に審判団から何らかの回答を得るつもりだ。なぜなら、我々は彼に対していくつかの誤審を受けてきたからだ。私は審判団長のケビン・フレンドとは常に連絡を取り合っている。彼は素晴らしい人物で、私の話に耳を傾けてくれるからだ。しかし、今夜審判団がそれらの事例を見直せば、私が正しく、彼らが間違っていることが分かるはずだ。」