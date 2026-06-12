ローエルは低迷するクラブを立て直し、再び欧州の舞台へ導くことが期待されている。グラスゴーのレンジャーズに所属する37歳。明確な哲学を持つ現代型監督で、若手育成にも定評がある。
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レッドブル史上最悪の結果を受け、ユルゲン・クロップ監督はバイエルンの元監督をザルツブルクへ招へいする意向だ。
ハンス・フリック監督の下、レーエルはFCバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でアシスタントコーチを務めた。スコットランドでの現職では、ヘッドコーチとしてチームを危機から救い、その実力を証明した。
2025年10月、彼は低迷していたレンジャーズの監督に就任。スコットランドの名門を短期間で再建し、チームを勝利へ導いた。終盤の追い上げも及ばずタイトルは逃したが、その原因は多数の負傷者だった。 その手腕は多くのクラブの関心を集めており、それがザルツブルクとの契約の最大の障害となっている。
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レーヴェル、レンジャーズと長期契約
ツヴィッカウ出身の彼はスコットランドのクラブと2028年まで長期契約を結んでいる。希望する監督を引き抜くには、レッドブルは多額の資金を投じる必要があるだろう。
ただ、グループはすでにレンジャーズ首脳と接触し、移籍の可否や条件を打診していると報じられている。
本人は去就に関する憶測について沈黙を守っていたが、独紙『Bild』のインタビューでは「私の焦点はグラスゴーにある。タイトルを争い、国際舞台でも戦えるこの仕事が楽しい」と語った。
ダニー・レールはすでにRBライプツィヒで話題になっていた
レーエルは昨夏、RBライプツィヒの監督候補に挙げられたが、クラブはオレ・ヴェルナーを選択。レーエルはイギリスへ移った。ヴェルナーはチャンピオンズリーグ復帰を果たしても、今夏解任の噂がある。
オーストリアのリーグ首位のチームでも、スポーツ面では火の車だ。国内リーグ3位に終わり、チャンピオンズリーグ出場権を逃した――成功に慣れたザルツブルクにとって、昨シーズンは惨事だった。
レッドブル時代を通じて、クラブ幹部がこれほど低い順位を受け入れざるを得なかったことはなかった。 どん底はチャンピオンズラウンド最終節。チームは地方クラブTSVハルトベルクに1-3で敗れ、夏休みに突入した。
- AFP
ザルツブルクはレッドブル時代で最悪のシーズンを送った
その余波はすぐ現れた。2月中旬にトーマス・レッチからチームを引き継いだ暫定監督ダニエル・ベヒラーは、就任からわずか14試合で再び辞任した。37歳の彼はチームを立て直すことができなかった。
現在、同クラブ首脳は散々な状況に直面し、後任監督の長期的な解決策を模索している。一方、姉妹クラブのRB大宮アルディージャではスペイン人のナルシス・ペラッチが新監督として準備万端整えているが、ザルツブルクでは新監督の就任が急務だ。