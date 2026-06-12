ハンス・フリック監督の下、レーエルはFCバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でアシスタントコーチを務めた。スコットランドでの現職では、ヘッドコーチとしてチームを危機から救い、その実力を証明した。

2025年10月、彼は低迷していたレンジャーズの監督に就任。スコットランドの名門を短期間で再建し、チームを勝利へ導いた。終盤の追い上げも及ばずタイトルは逃したが、その原因は多数の負傷者だった。 その手腕は多くのクラブの関心を集めており、それがザルツブルクとの契約の最大の障害となっている。