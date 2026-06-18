「現代はなぜか時間が足りない」と彼は数カ月前、レアル・マドリードでのシャビ・アロンソ解任について語った。またリヴァプール就任当初を振り返り、「時間が必要で、一夜で状況は改善しないのは明らかだった」と述べた。

RBライプツィヒは、就任1年目のオレ・ヴェルナー監督を水曜日に解任した。 前季7位と低迷したものの、クラブ史上3位タイとなる平均1.95ポイントを獲得し、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。バイエルン、ドルトムントに次ぐ3位だった。

とはいえ、シーズン中には浮き沈みがあり、3位やCL出場権の獲得は最後まで確信できなかった。上位チームとの対戦成績も課題が残った。