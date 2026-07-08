スポーツドリンクメーカーは警戒態勢に入った。クロップ氏がドイツサッカー連盟（DFB）の新代表監督に就任する見通しが強まったため、同社はグローバル・スポーツ・ディレクターの後任探しを急いでいる。

『Sport Bild』によると、後任の有力候補にはアイントラハト・フランクフルトスポーツディレクターのクロイシェが挙げられている。彼はグローバルサッカー部門を率いる専門知識と国際ネットワークを持つ。現時点でレッドブルとフランクフルトの幹部が交渉した事実はない。

クローシェは2019～2021年にもRBライプツィヒでスポーツディレクターを務めた。