ナゲルスマンの後任はほぼ確定。レッドブルは新たなグローバル・スポーツ・ディレクターを探しており、『Sport Bild』によると、候補にはアイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェが挙げられている。
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レッドブルの壮大な計画：ブンデスリーガのスター監督が、ユルゲン・クロップの後任になる可能性があると報じられている。
スポーツドリンクメーカーは警戒態勢に入った。クロップ氏がドイツサッカー連盟（DFB）の新代表監督に就任する見通しが強まったため、同社はグローバル・スポーツ・ディレクターの後任探しを急いでいる。
『Sport Bild』によると、後任の有力候補にはアイントラハト・フランクフルトスポーツディレクターのクロイシェが挙げられている。彼はグローバルサッカー部門を率いる専門知識と国際ネットワークを持つ。現時点でレッドブルとフランクフルトの幹部が交渉した事実はない。
クローシェは2019～2021年にもRBライプツィヒでスポーツディレクターを務めた。
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RBでクローシェの代役は誰なのか？
しかし、この移籍には大きな契約上の壁がある。クローシェはフランクフルトと2028年までの契約を結んでおり、解約条項は年明けにしか発動できない。そのため、今すぐ移籍すれば、アイントラハトとレッドブルは補償金を巡って難航必至の交渉を強いられる。
交渉が不調に終わった場合でも、RBグループ内にはティエリ・アンリやロジャー・シュミットといった代替候補がすでにいる。
ゴメスはクロップと共にDFBに移籍するのか？
両監督とも同グループに縁がある。アンリはニューヨーク時代にRBを知り、シュミットはザルツブルクで成功を収め、現在はJリーグのサッカー部門責任者だ。彼は最近、Jリーグとの契約を延長した。
一方、同報道ではマリオ・ゴメスがクロップ氏とともにドイツサッカー連盟（DFB）に移籍する可能性も取り上げられている。ゴメスは現在RBのテクニカルディレクターを務め、クロップ氏と息の合ったコンビだという。
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