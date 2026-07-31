レッドブルは、レバークーゼンの元監督シュミットを新たなグローバル・ヘッド・オブ・サッカーに正式任命した。59歳の指揮官は、同組織と長期契約を結んだ上で、10月1日から正式に新職に就く。

今回の任命は、クロップが同職を退任し、ワールドカップ後にナーゲルスマンの後任としてドイツ代表の新監督に就任してから、わずか1週間後のことだ。シュミットは、グローバル・サッカー・コマーシャル部門責任者フロリアン・ショルツと連携し、レッドブルのグローバルなフットボール事業における競技面と商業面の将来を推進していく。