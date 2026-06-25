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レッドデビルズのレジェンドはエリオット・アンダーソンを「マンチェスター・ユナイテッドらしい選手」と称える。だが、実績豊富なこの選手には1億ポンドの移籍金がかかるかもしれない。
フォレスト、アンダーソン獲得に英国記録の移籍金を要求
契約満了でフリーとなったベテランMFカゼミーロがマンチェスター・ユナイテッドを退団した。34歳ながらコンディションは万全で、もう1年残留すると期待する声もあった。
彼の去就により、マイケル・キャリック率いる中盤には大きな穴が開いた。後継候補としては、フォレストで彗星のごとく台頭したイングランド代表アンダーソンが挙げられる。
しかし、移籍金は英国史上最高となる1億3000万ポンド（約1億7100万ドル）で、クラブは提示額を下げないため、注目は他に移っている。元ユナイテッドDFパリスター氏は、その方針は間違いではないと語る。
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移籍候補：マンチェスター・ユナイテッドは、ニューカッスルのスター選手トナリを獲得すべきだ。
マンチェスター・シティとの関連が噂されるアンダーソンの市場価値が9桁にまで急騰したことを受け、クラブが適切な対応をとっているかについて問われたパリスターは、Spreadex Sportsとの提携のもと、GOALに対し次のように語った。「私はトナリのファンだ。彼はマンチェスター・ユナイテッドの選手としてよりふさわしいと思う。ボールを持った時のプレーを見ると、エリオット・アンダーソンよりも少し多くのものを提供してくれるかもしれない。
アンダーソンの全力プレーとエネルギーも魅力的だが、私が見てきたマンチェスター・ユナイテッドの選手像に照らすと、トナリの方が合う。
マンチェスター・ユナイテッドがアンダーソンに多額を払う覚悟がなければ、トナリにも同程度の金額、おそらく1億ポンド近くを求められるだろう。アンダーソンを否定するわけではない。彼はイングランド代表でも示したように優れた選手だ。それでも、私としてはマンチェスター・ユナイテッドにはトナリの方が少し合うと思う。」
アンダーソンとトナリは2026年に大きな飛躍をする準備ができているようだ。
マンチェスターの一部ではアンダーソンの移籍金に疑問の声もあるが、元フォレストFWヘアウッド氏はGOALに「ニューカッスル育ちの彼は価値を示す」と語った。
「アンダーソンは間違いなく、そんな選手だ。提示された移籍金でも、最近のサッカー界の金銭事情を思えば価値は十分にある。どのクラブに行っても、今後活躍するだろう」と語った。
しかしユナイテッドは価格に納得できず、依然としてセント・ジェームズ・パークの選手に興味を示している。2023年にミランからニューカッスルへ移籍したトナリは、プレミアリーグで実力を示しており、フェルナンデスと組めばさらにエネルギーと得点を期待できる。
マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルでプレーした元イタリア代表ジュゼッペ・ロッシもGOALにこう語った。「彼はそれに値する。ニューカッスルでもミランでも素晴らしい選手だった。
彼はピッチ上のリーダーであり、質と量を兼ね備えた稀有な選手だ。だからこそ、ビッグクラブでプレーする価値がある。現在の移籍金市場は狂っているが、彼のような選手には最高額が支払われるだろう」
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移籍市場締め切り日：夏の移籍市場はいつ終了するのか？
マンチェスター・ユナイテッドはアタランタのMFエデルソンと3500万ポンド（4600万ドル）で合意に達したとされ、他にも複数選手をリストアップ。キャリックはプレミアリーグでの実績を重視しており、9月1日の移籍市場終了まで時間がある。
移籍市場は9月1日まで続き、昇格組ハル・シティとの2026-27シーズン開幕戦まで時間があるため、ユナイテッドにはさらに補強候補を見極める余裕がある。