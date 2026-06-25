マンチェスターの一部ではアンダーソンの移籍金に疑問の声もあるが、元フォレストFWヘアウッド氏はGOALに「ニューカッスル育ちの彼は価値を示す」と語った。

「アンダーソンは間違いなく、そんな選手だ。提示された移籍金でも、最近のサッカー界の金銭事情を思えば価値は十分にある。どのクラブに行っても、今後活躍するだろう」と語った。

しかしユナイテッドは価格に納得できず、依然としてセント・ジェームズ・パークの選手に興味を示している。2023年にミランからニューカッスルへ移籍したトナリは、プレミアリーグで実力を示しており、フェルナンデスと組めばさらにエネルギーと得点を期待できる。

マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルでプレーした元イタリア代表ジュゼッペ・ロッシもGOALにこう語った。「彼はそれに値する。ニューカッスルでもミランでも素晴らしい選手だった。

彼はピッチ上のリーダーであり、質と量を兼ね備えた稀有な選手だ。だからこそ、ビッグクラブでプレーする価値がある。現在の移籍金市場は狂っているが、彼のような選手には最高額が支払われるだろう」