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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「レッドカード寸前」：W杯準決勝スペイン戦でマイケル・オリゼの悪質プレーが物議を醸している。

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン

フランス代表のマイケル・オリゼは、ワールドカップ準決勝スペイン戦の序盤で警告や退場を受けても文句は言えなかった。

FCバイエルンのMFは、アーリントンでの試合14分、スペイン代表主将ロドリと1対1で競り合った。ロドリがボールを運び、オリゼが滑り込んで左足首上部を靴底で蹴った。

  • このシーンはスペイン選手を苛立たせたが、激しい抗議には至らなかった。直後、SNSでは多くのファンがレッドカードを要求。しかし主審のイヴァン・バートン（エルサルバドル）は警告すら与えず、追加の処分はなかった。

    リプレイを見たファンやMagentaTV解説者のマッツ・フンメルスも驚きの表情を浮かべた。「静止画だと悪質に見えるが、激しさが足りないのでイエローカードで十分だ。彼は最後まで仕留めきれていない」

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    フンメルスは、オリセがロドリに対して犯したファウルについて「レッドカードが出てもおかしくない状況だった」と語った。

    2014年ワールドカップ王者は主審についてこう語った。「イエローカードを出すべきだった。直前にラビオが警告を受けたので、主審は偏りたくなかったのだろう。だが、レッドカードの可能性も十分あったと明言しておく。」

    一方、審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「オリゼのタックルはレッドカードの要素をすべて備えていた」と指摘。これに対しフンメルスは「教科書的にはそうだが、サッカーの見方としては違う」と反論した。 馬鹿げているとしても、これはW杯準決勝の14分だ。3節ならレッドカードでも、CLやW杯の準決勝では出せない。」

    この荒いファウルは、前半のオリゼのプレーを象徴していた。 これまで大会で好調だった攻撃的MFも、スペインの堅守を前にほとんどチャンスを作れず。0－1とリードされた約30分後、本職の中央から右ウイングへポジションを移したが、影響力は限定的だった。

  • マイケル・オリスの経歴：

    クラブ期間
    FCレディング2017年 - 2021年
    クリスタル・パレス2021年 - 2024年
    FCバイエルン2024年 - 現在

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