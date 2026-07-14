「レッドカード寸前」：W杯準決勝スペイン戦でマイケル・オリゼの悪質プレーが物議を醸している。

2014年ワールドカップ王者は主審についてこう語った。「イエローカードを出すべきだった。直前にラビオが警告を受けたので、主審は偏りたくなかったのだろう。だが、レッドカードの可能性も十分あったと明言しておく。」

一方、審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「オリゼのタックルはレッドカードの要素をすべて備えていた」と指摘。これに対しフンメルスは「教科書的にはそうだが、サッカーの見方としては違う」と反論した。 馬鹿げているとしても、これはW杯準決勝の14分だ。3節ならレッドカードでも、CLやW杯の準決勝では出せない。」

この荒いファウルは、前半のオリゼのプレーを象徴していた。 これまで大会で好調だった攻撃的MFも、スペインの堅守を前にほとんどチャンスを作れず。0－1とリードされた約30分後、本職の中央から右ウイングへポジションを移したが、影響力は限定的だった。