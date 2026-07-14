FCバイエルンのMFは、アーリントンでの試合14分、スペイン代表主将ロドリと1対1で競り合った。ロドリがボールを運び、オリゼが滑り込んで左足首上部を靴底で蹴った。
Getty Images Sport
翻訳者：
「レッドカード寸前」：W杯準決勝スペイン戦でマイケル・オリゼの悪質プレーが物議を醸している。
このシーンはスペイン選手を苛立たせたが、激しい抗議には至らなかった。直後、SNSでは多くのファンがレッドカードを要求。しかし主審のイヴァン・バートン（エルサルバドル）は警告すら与えず、追加の処分はなかった。
リプレイを見たファンやMagentaTV解説者のマッツ・フンメルスも驚きの表情を浮かべた。「静止画だと悪質に見えるが、激しさが足りないのでイエローカードで十分だ。彼は最後まで仕留めきれていない」
- AFP
フンメルスは、オリセがロドリに対して犯したファウルについて「レッドカードが出てもおかしくない状況だった」と語った。
2014年ワールドカップ王者は主審についてこう語った。「イエローカードを出すべきだった。直前にラビオが警告を受けたので、主審は偏りたくなかったのだろう。だが、レッドカードの可能性も十分あったと明言しておく。」
一方、審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「オリゼのタックルはレッドカードの要素をすべて備えていた」と指摘。これに対しフンメルスは「教科書的にはそうだが、サッカーの見方としては違う」と反論した。 馬鹿げているとしても、これはW杯準決勝の14分だ。3節ならレッドカードでも、CLやW杯の準決勝では出せない。」
この荒いファウルは、前半のオリゼのプレーを象徴していた。 これまで大会で好調だった攻撃的MFも、スペインの堅守を前にほとんどチャンスを作れず。0－1とリードされた約30分後、本職の中央から右ウイングへポジションを移したが、影響力は限定的だった。
マイケル・オリスの経歴：
クラブ 期間 FCレディング 2017年 - 2021年 クリスタル・パレス 2021年 - 2024年 FCバイエルン 2024年 - 現在
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。