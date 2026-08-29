国内では、レッチェが契約違反を理由に、昨年7月1日以降の同ウインガーへの給与支払いを凍結するため、仲裁委員会に懲戒手続きを申し立てた。これは、FIFAが暫定的な承認を与える前に、FIGCが当初この移籍の承認を拒否していたことを受けたものだ。裁判所がレッチェ側を支持する判断を下した場合、このウインガーは長期の出場停止処分に直面する可能性があり、アル・スウェフリには高額の罰金と移籍市場での活動禁止処分が科される可能性がある。