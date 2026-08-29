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レッチェ、ラメック・バンダとアル・スウェーリに対し「不当な」移籍退団をめぐって法的闘争を開始
レッチェ、一方的な契約解除に異議申し立て
イタリア1部のクラブは、このザンビア人WGの反抗的な行動を受け、リビアへの移籍を正当なものではないと判断して、正式に法的措置を取った。2027年6月までスタディオ・ヴィア・デル・マーレに契約を残しているバンダは、オーストリアでのプレシーズントレーニングに合流しなかった後、アル・スウェフリに加わった。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、レッチェは現在、選手本人と新天地のクラブ双方に対する厳格な懲戒処分に加え、金銭的補償も求めている。
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3つの法的戦線が開かれた
ダミアーニ会長が率いるジャッロロッシの首脳陣は、FIFA紛争解決機関、国内仲裁機関、そして肖像権保護機関にまたがる多角的な法的措置を開始した。レッチェはFIFAに対し、正当な理由を欠いた選手側による一方的な契約解除は無効であると宣言するよう求める一方、アル・スウェフリが契約違反を誘発したと非難している。サレントのクラブはまた、8月21日にこのリビアのクラブが公開したプロモーション動画についても、試合映像が無断で使用されたと主張して異議を唱えている。
裁判所が重い制裁を検討
国内では、レッチェが契約違反を理由に、昨年7月1日以降の同ウインガーへの給与支払いを凍結するため、仲裁委員会に懲戒手続きを申し立てた。これは、FIFAが暫定的な承認を与える前に、FIGCが当初この移籍の承認を拒否していたことを受けたものだ。裁判所がレッチェ側を支持する判断を下した場合、このウインガーは長期の出場停止処分に直面する可能性があり、アル・スウェフリには高額の罰金と移籍市場での活動禁止処分が科される可能性がある。
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セリエAへの注目は続く
レッチェは今週末のセリエAでローマとの重要なホームゲームを控える中、ここからは早急にピッチ上の問題へと意識を切り替えなければならない。エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督は、法廷闘争が激しさを増し、移籍市場終盤の雑音もある中で、ロッカールームの安定を維持する必要がある。FIFAの司法機関による最終裁定は、欧州サッカー全体における契約の完全性を測る重要な基準となる。
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