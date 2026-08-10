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レッチェ、ラメック・バンダがプレシーズン合流を拒否して無断欠席のためFIFAに提訴へ
規律違反が控訴を引き起こす
『La Gazzetta dello Sport』によると、レッチェはFIFAに加え、ザンビアサッカー協会とリビアサッカー協会に対して正式な申し立てを行った。バンダがプレシーズンのトレーニングを4週連続で無断欠席した後も、同選手が依然として契約下にあることを指摘したという。
25歳のウインガーは、クラブが一方的な延長オプションを行使したことで、イタリアでの契約が2027年6月までとなっている。しかし、同選手はあらゆる連絡を拒否している。さらに、レッチェが100万ユーロ未満の最初のオファーを拒否した後、獲得を目指すリビアのアル・スウェーリSCとともにバンダがカイロで目撃されたとの報道を受け、状況はさらに悪化している。
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クラブ首脳陣が裏切られた思いを示す
クラブの経営陣は、このサイドアタッカーが見せたプロ意識を欠く行動に対する深い失望を隠しきれなかった。
レッチェのスポーツディレクター、ステファノ・トリンケーラ氏は、『Nuovo Quotidiano di Puglia』の取材に対し、クラブがバンダと連絡を取れていないことを認め、次のように語った。「残念ながら、ラメック・バンダとは数日前から連絡が取れていない。私たちはメディカルチェックのためにバンダを呼び続けているが、返答はない。この状況がいつまで続くのか見ていくことになる。確かなのは、彼が自身の行動の結果を負うことになるということだ」
トリンケーラ氏は、クラブが彼に揺るぎない支援を与えてきたことを踏まえ、首脳陣の驚きの大きさも強調した。「失望していると言うだけでは足りない。私たちは常にラメックを非常に支えてきたし、個人的な問題においてもそうだった。だからこそ、彼の行動は私たち全員を驚かせた」
ウインガーが高額条件の移籍を実現へ
バンダの極端な措置は、アル・スウェーリSCがCAFチャンピオンズリーグに向けて、1シーズンあたり160万ユーロの2年契約を提示したことを受けて取られたものだ。選手本人は、2022年にマッカビ・ペタク・チクヴァから最初の契約を結んだ際、自動延長条項の存在を認識していなかったと主張している。200万ユーロでイタリアに加入して以来、ザンビア代表として22キャップを持つ同選手は、サレンティーニで公式戦109試合に出場し、9ゴール12アシストを記録している。
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法廷闘争がキャリアを脅かす
レッチェは現在、この選手に対する出場停止の可能性や国際移籍の凍結に関して、FIFAからの正式な回答を待っている。指揮官とクラブ幹部は、国内シーズン開幕を前に、バンダ不在を前提としてセリエAの陣容整備に集中しなければならない。この法的紛争は長期化する仲裁手続きに発展する恐れがあり、その場合、このウインガーのクラブと代表の両レベルでのキャリアに深刻な支障を及ぼしかねない。
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