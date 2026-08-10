『La Gazzetta dello Sport』によると、レッチェはFIFAに加え、ザンビアサッカー協会とリビアサッカー協会に対して正式な申し立てを行った。バンダがプレシーズンのトレーニングを4週連続で無断欠席した後も、同選手が依然として契約下にあることを指摘したという。

25歳のウインガーは、クラブが一方的な延長オプションを行使したことで、イタリアでの契約が2027年6月までとなっている。しかし、同選手はあらゆる連絡を拒否している。さらに、レッチェが100万ユーロ未満の最初のオファーを拒否した後、獲得を目指すリビアのアル・スウェーリSCとともにバンダがカイロで目撃されたとの報道を受け、状況はさらに悪化している。