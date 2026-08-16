レッチェ、ディ・フランチェスコがバンダについて「とても失望している。彼より強い選手を獲得する」

ラメク・バンダの問題は、レッチェで依然として大きな話題となっている。この件について現状を説明したのは、記者会見に出席したエウゼビオ・ディ・フランチェスコだ。2001年生まれのザンビア人FWを巡る状況について、かなり明確な言葉でコメントした。





「選手たちとは、この件についてまったく話していない。時々冗談めかして触れたことはある。私は人間的にもプロとしても非常に失望している。彼より強い選手を獲得しようとするつもりだ」と、レッチェ指揮官は語った。



