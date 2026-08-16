レッチェ、ディ・フランチェスコがバンダについて「とても失望している。彼より強い選手を獲得する」

ラメク・バンダの問題は、レッチェで依然として大きな話題となっている。この件について現状を説明したのは、記者会見に出席したエウゼビオ・ディ・フランチェスコだ。2001年生まれのザンビア人FWを巡る状況について、かなり明確な言葉でコメントした。
「選手たちとは、この件についてまったく話していない。時々冗談めかして触れたことはある。私は人間的にもプロとしても非常に失望している。彼より強い選手を獲得しようとするつもりだ」と、レッチェ指揮官は語った。
ラメク・バンダの問題は、レッチェで依然として大きな話題となっている。この件について現状を説明したのは、記者会見に出席したエウゼビオ・ディ・フランチェスコだ。2001年生まれのザンビア人FWを巡る状況について、かなり明確な言葉でコメントした。
「選手たちとは、この件についてまったく話していない。時々冗談めかして触れたことはある。私は人間的にもプロとしても非常に失望している。彼より強い選手を獲得しようとするつもりだ」と、レッチェ指揮官は語った。
あらためて確認すると、バンダは休暇後もイタリアに戻っておらず、レッチェでのトレーニングを再開する意思もないとみられている。この不在は、新シーズンに向けたクラブ、そしてディ・フランチェスコ自身の計画を必然的に複雑にしている。
一方で、この問題はFIGCのテーブルにも持ち込まれている。リビアでは、アル・スウェフリがバンダをフリー選手として登録しようとしたが、その申請は却下された。実際のところ、同FWは2027年6月30日まで有効な契約をサレントのクラブと結んでおり、現在も契約下にあるためだ。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。