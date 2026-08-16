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Goal.com
ライブ
Di Francesco LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

レッチェ、ディ・フランチェスコがバンダについて「とても失望している。彼より強い選手を獲得する」

レッチェ
セリエ A
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
ラメック・バンダ

レッチェの指揮官が記者会見で語る

ラメク・バンダの問題は、レッチェで依然として大きな話題となっている。この件について現状を説明したのは、記者会見に出席したエウゼビオ・ディ・フランチェスコだ。2001年生まれのザンビア人FWを巡る状況について、かなり明確な言葉でコメントした。


「選手たちとは、この件についてまったく話していない。時々冗談めかして触れたことはある。私は人間的にもプロとしても非常に失望している。彼より強い選手を獲得しようとするつもりだ」と、レッチェ指揮官は語った。


  • あらためて確認すると、バンダは休暇後もイタリアに戻っておらず、レッチェでのトレーニングを再開する意思もないとみられている。この不在は、新シーズンに向けたクラブ、そしてディ・フランチェスコ自身の計画を必然的に複雑にしている。


    一方で、この問題はFIGCのテーブルにも持ち込まれている。リビアでは、アル・スウェフリがバンダをフリー選手として登録しようとしたが、その申請は却下された。実際のところ、同FWは2027年6月30日まで有効な契約をサレントのクラブと結んでおり、現在も契約下にあるためだ


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