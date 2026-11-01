45+2分 ゴール取り消し：ガッロが左サイドを突破し、ゴールライン際からDFとGKの間を通すクロスを中央へ。ストゥリッチが右足を合わせると、ボールはビュロウに当たり、跳ね返って身体に密着していたストゥリッチ自身の腕に触れてからゴールに入った。マルケッティ主審はいったん得点を認めたが、VARのチェック後、ハンドの直後に得点したとして取り消した。

39分 ゴール：レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーの左足でカーブをかけたシュートがフレンドルップに当たってコースを変え、ビュロウの逆を突いた。

29分 ゴール：ジェノアが再び強烈なカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさまメシアスへ縦パスを送る。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左にかわして無人のゴールへシュート。守備陣の必死の対応が間に合う前に、ボールはゆっくりとゴールラインを越えた。マルケッティ主審の腕時計が振動し、得点が認められた。

21分 チャンス：エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアが右サイドからカウンターで突破し、メシアスがエリア内へ。ファルコーネを引き出したがシュートは打たず、パスを選択する。ファーサイドのエル・シャーラウィにボールが渡ったものの、シュートは枠を外れた。

11分 ゴール：レッチェが自陣からのビルドアップで痛恨のミス。ジェノアにボールを渡し、メシアスに縦へ抜け出される。エル・シャーラウィがクロスを試みるも阻まれ、こぼれ球はメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、中央でオスマイッチがインサイドキックで合わせ、ファルコーネを破った。

0分ヴィア・デル・マーレで18時にキックオフ。

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