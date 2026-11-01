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ライブ
US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

レッチェ対ジェノア、1-2で試合進行中。マレーがコースの変わったFKで1点差に迫る。ストゥリッチの同点ゴールは取り消し

レッチェ
ジェノア
レッチェ 対 ジェノア
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レッチェジェノアは、サレント地方の中心都市にあるスタディオ・ヴィア・デル・マーレで18時から対戦する。日曜日に行われる2026-27シーズンのセリエA第10節では、最後から2番目の試合となる。エウゼビオ・ディ・フランチェスコ率いるレッチェは、フロジノーネでの大敗から立て直しを図る。負傷者が続出する中、残留争いに向けて重要な勝ち点を狙う。一方、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアは、ホームでユヴェントスに2-0で快勝して復調したものの、アウェーではまだ勝ち点を挙げられていない。

レッチェ 1-2 ジェノア

得点者：11分 オスマイッチ（ジェノア）、28分 メシアス（ジェノア）、マレー（レッチェ）

  • レッチェ対ジェノア：試合記録

    レッチェ－ジェノア 1-2

    得点者：11分 オスマイッチ（ジェノア）、28分 メシアス（ジェノア）、39分 マレー（レッチェ）

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ダニーロ・ヴェイガ、ジーベルト、チアゴ・ガブリエル、ガッロ；ゴルテル、ンゴム、マレー；エンドリ、シュトゥリッチ、モンテイロ。 監督：ディ・フランチェスコ

    ジェノア（3-5-2）：バイロウ；マルカンダッリ、エスティゴーア、バスケス；エラートソン、フレンドルップ、ウィアフェ、トラオレ、エル・シャーラウィ；メシアス、オスマイッチ。 監督：デ・ロッシ

    主審：マルケッティ

    警告：なし

    退場：なし

  • ゴールとハイライト

    45+2分 ゴール取り消し：ガッロが左サイドを突破し、ゴールライン際からDFとGKの間を通すクロスを中央へ。ストゥリッチが右足を合わせると、ボールはビュロウに当たり、跳ね返って身体に密着していたストゥリッチ自身の腕に触れてからゴールに入った。マルケッティ主審はいったん得点を認めたが、VARのチェック後、ハンドの直後に得点したとして取り消した。

    39分 ゴール：レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーの左足でカーブをかけたシュートがフレンドルップに当たってコースを変え、ビュロウの逆を突いた。

    29分 ゴール：ジェノアが再び強烈なカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさまメシアスへ縦パスを送る。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左にかわして無人のゴールへシュート。守備陣の必死の対応が間に合う前に、ボールはゆっくりとゴールラインを越えた。マルケッティ主審の腕時計が振動し、得点が認められた。

    21分 チャンス：エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアが右サイドからカウンターで突破し、メシアスがエリア内へ。ファルコーネを引き出したがシュートは打たず、パスを選択する。ファーサイドのエル・シャーラウィにボールが渡ったものの、シュートは枠を外れた。

    11分 ゴール：レッチェが自陣からのビルドアップで痛恨のミス。ジェノアにボールを渡し、メシアスに縦へ抜け出される。エル・シャーラウィがクロスを試みるも阻まれ、こぼれ球はメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、中央でオスマイッチがインサイドキックで合わせ、ファルコーネを破った。

    0分ヴィア・デル・マーレで18時にキックオフ。

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