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US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

レッチェ対ジェノア、1-2で試合中。エル・シャーラウィのシュートがポストを直撃、ファタハがPKを要求

レッチェ
ジェノア
レッチェ 対 ジェノア
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レッチェジェノアは、サレント地方の中心都市にあるスタディオ・ヴィア・デル・マーレで、18時から行われるセリエA 2026/27シーズン第10節の日曜開催分で最後から2番目となる試合で対戦する。エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督率いるレッチェは、フロジノーネで大敗したばかり。負傷者が相次ぐ厳しい状況にあるが、残留争いに向けて重要な勝ち点を狙う。一方、ダニエレ・デ・ロッシ監督率いるジェノアは、ホームでユヴェントスに2-0で快勝して立ち直りを見せたものの、アウェーではいまだ勝ち点を獲得できていない。

レッチェ 1-2 ジェノア

得点者：11分 オスマイッチ（ジェノア）、28分 メシアス（ジェノア）、マレー（レッチェ）

  • ゴール＆ハイライト

    78分 PKを要求 - ファタハがエラートソンに背後から接触され、PKを要求するが、マルケッティ主審はプレーを続行させる。リプレーで見るとファウルに当たる接触だったが、場所はペナルティーエリアの外だった。

    56分 ポスト直撃 - エル・シャーラウィが得意の形から見事なプレーを見せる。元ローマのエル・シャーラウィはペナルティーエリア左端でボールを受けると、右足に持ち替え、カーブをかけたシュートを放つ。ファルコーネは反応できなかったが、ボールはファーポストを直撃した。

    45＋2分 ゴール取り消し - ガッロが左サイドを突破してゴールライン際まで進み、DFとGKの間を通すクロスをエリア中央へ送る。ストゥリッチが右足を出すが、ボールはバイローに当たり、跳ね返って体に密着していたストゥリッチの腕に触れた後、ゴールに入る。マルケッティ主審はいったん得点を認めるが、VARのチェック後、ハンドの直後にゴールが生まれたとして取り消した。

    39分 ゴール - レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーが左足でカーブをかけて蹴ると、フレンドルップに当たったボールがバイローの逆を突く。

    29分 ゴール - ジェノアがまたしても鮮やかなカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさまメシアスへ縦パスを通す。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左にかわして無人のゴールへシュート。ボールは守備陣の懸命な対応が間に合う前に、ゆっくりとゴールラインを越える。マルケッティ主審の腕時計が振動し、得点が認められた。

    21分 決定機 - エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアが右サイドからのカウンターで突破し、メシアスがエリア内に入ってファルコーネを引き出すが、シュートは打たずにパスを選ぶ。ファーポスト側のエル・シャーラウィにボールが渡るも、シュートは枠を外れた。

    11分 ゴール - レッチェが後方からのビルドアップで大きなミスを犯し、ジェノアにボールを渡すと、メシアスに縦へ抜け出される。エル・シャーラウィがクロスを試みるも阻まれ、こぼれ球はメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、エリア中央のオスマイッチが右足のインサイドで合わせ、ファルコーネを破った。

    0分 18時からスタディオ・ヴィア・デル・マーレでキックオフ。

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  • レッチェ対ジェノア：試合記録

    レッチェ対ジェノア 1-2

    得点者：11分 オスマイッチ（ジェノア）、28分 メシアス（ジェノア）、39分 マレー（レッチェ）

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ダニーロ・ヴェイガ、ジーベルト、チアゴ・ガブリエル、ガッロ；ゴルテル（56分 カバ）、ンゴム、マレー；エンドリ、ストゥリッチ、モンテイロ（60分 ファタハ）。監督：ディ・フランチェスコ

    ジェノア（3-5-2）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティグルド、バスケス；エラートソン、フレンドルップ、トラオレ、エヒジブエ（61分 ウィアフェ）；エル・シャーラウィ（60分 ヴィティーニャ）、メシアス；オスマイッチ。監督：デ・ロッシ

    主審：マルケッティ

    警告：カバ（レッチェ）、トラオレ（ジェノア）

    退場：なし

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