78分 PKを要求 - ファタハがエラートソンに背後から接触され、PKを要求するが、マルケッティ主審はプレーを続行させる。リプレーで見るとファウルに当たる接触だったが、場所はペナルティーエリアの外だった。

56分 ポスト直撃 - エル・シャーラウィが得意の形から見事なプレーを見せる。元ローマのエル・シャーラウィはペナルティーエリア左端でボールを受けると、右足に持ち替え、カーブをかけたシュートを放つ。ファルコーネは反応できなかったが、ボールはファーポストを直撃した。

45＋2分 ゴール取り消し - ガッロが左サイドを突破してゴールライン際まで進み、DFとGKの間を通すクロスをエリア中央へ送る。ストゥリッチが右足を出すが、ボールはバイローに当たり、跳ね返って体に密着していたストゥリッチの腕に触れた後、ゴールに入る。マルケッティ主審はいったん得点を認めるが、VARのチェック後、ハンドの直後にゴールが生まれたとして取り消した。

39分 ゴール - レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーが左足でカーブをかけて蹴ると、フレンドルップに当たったボールがバイローの逆を突く。

29分 ゴール - ジェノアがまたしても鮮やかなカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさまメシアスへ縦パスを通す。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左にかわして無人のゴールへシュート。ボールは守備陣の懸命な対応が間に合う前に、ゆっくりとゴールラインを越える。マルケッティ主審の腕時計が振動し、得点が認められた。

21分 決定機 - エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアが右サイドからのカウンターで突破し、メシアスがエリア内に入ってファルコーネを引き出すが、シュートは打たずにパスを選ぶ。ファーポスト側のエル・シャーラウィにボールが渡るも、シュートは枠を外れた。

11分 ゴール - レッチェが後方からのビルドアップで大きなミスを犯し、ジェノアにボールを渡すと、メシアスに縦へ抜け出される。エル・シャーラウィがクロスを試みるも阻まれ、こぼれ球はメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、エリア中央のオスマイッチが右足のインサイドで合わせ、ファルコーネを破った。

0分 18時からスタディオ・ヴィア・デル・マーレでキックオフ。

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