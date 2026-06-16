レッチェは公式声明で、ミランが指定期間内に買い戻しオプションを行使できると発表した。 「U.S.レッチェはA.C.ミランからフランチェスコ・カマルダ選手の完全移籍オプションを行使しました。ミランは6月18～20日に逆買い戻しオプションを行使できます」。 レッチェは完全移籍権行使に300万ユーロを支払ったが、ミランは1ユーロを上乗せするだけで同選手を取り戻せる。