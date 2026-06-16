レッチェは公式声明で、2008年生まれのFWフランチェスコ・カマルダについて300万ユーロの買い取りオプションを行使したと発表した。 ミランの下部組織出身で、今季セリエA21試合1得点を記録したが、後半は肩の手術で数カ月離脱した。
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レッチェがフランチェスコ・カマルダの完全移籍を正式発表。ミランに300万ユーロが支払われた。ミランは6月20日までに400万ユーロで再買い取りできる。
プレスリリース
レッチェは公式声明で、ミランが指定期間内に買い戻しオプションを行使できると発表した。 「U.S.レッチェはA.C.ミランからフランチェスコ・カマルダ選手の完全移籍オプションを行使しました。ミランは6月18～20日に逆買い戻しオプションを行使できます」。 レッチェは完全移籍権行使に300万ユーロを支払ったが、ミランは1ユーロを上乗せするだけで同選手を取り戻せる。
ミランでのカマルダの記録
ロッソネロのユニフォームを着たフランチェスコ・カマルダは、2023/2024シーズンのフィオレンティーナ戦で15歳260日のセリエA最年少デビューを果たした。 ミランでは公式戦16試合（CL4試合）に出場。ミラン・フトゥーロではセリエC20試合7得点を記録した。ミランとの契約は2028年6月30日に満了する。