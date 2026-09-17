レッチェが忠誠心に報いた。2004年生まれのセンターバック、ティアゴ・ガブリエウには長らく多くのクラブ、上位グループのクラブからも関心が寄せられていたが、最終的にはサレントのクラブを守り続けることを選んだ。
そしてスティッキ・ダミアーニ会長は、クラブの意向に沿うという選択に報いる形で、新たな契約期間を設定した新契約を提示し、その中には著しい成長を遂げたことへの評価として昇給も盛り込まれている。
レッチェが忠誠心に報いた。2004年生まれのセンターバック、ティアゴ・ガブリエウには長らく多くのクラブ、上位グループのクラブからも関心が寄せられていたが、最終的にはサレントのクラブを守り続けることを選んだ。
そしてスティッキ・ダミアーニ会長は、クラブの意向に沿うという選択に報いる形で、新たな契約期間を設定した新契約を提示し、その中には著しい成長を遂げたことへの評価として昇給も盛り込まれている。
ジョルジェ・メンデスはこの夏、自身の顧客を移籍させる可能性を探るため、複数のクラブと精力的に動いてきた。エストレラ・アマドーラ出身でスポルティング・リスボンの下部組織で育ったこのDFに最も接近したのはミランだったが、最終的にレッチェはプレミアリーグからの誘惑も退けた。
旧契約は2027年6月30日（つまり今季終了時）に満了する内容で、サレントのクラブが自動的に行使できる、2029年6月30日までの2年間の契約延長条項が盛り込まれていた。
ただ、ファブリツィオ・ロマーノの報道によれば、レッチェは選手およびジョルジェ・メンデスと新契約で合意に達した。条件は増額となり、新たな契約満了日は2030年6月30日に設定された。
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