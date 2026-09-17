レッチェが忠誠心に報いた。2004年生まれのセンターバック、ティアゴ・ガブリエウには長らく多くのクラブ、上位グループのクラブからも関心が寄せられていたが、最終的にはサレントのクラブを守り続けることを選んだ。

そしてスティッキ・ダミアーニ会長は、クラブの意向に沿うという選択に報いる形で、新たな契約期間を設定した新契約を提示し、その中には著しい成長を遂げたことへの評価として昇給も盛り込まれている。



