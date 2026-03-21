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レックスハムが逆転勝利を収め、フィル・パーキンソン監督体制下で「我々の最高の勝利の一つ」を飾り、レッド・ドラゴンズは昇格プレーオフへの望みを繋いだ
レックサムが猛反撃でブレイズを下す
レックサムはワトフォードに残念な敗戦を喫した直後の試合に臨んだが、シェフィールド・ウェンズデイ戦で堂々とした巻き返しを見せた。アンドレ・ブルックスが後半開始直後にホームチームに先制点をもたらしたが、レックサムは猛反撃に出ると、元シェフィールド・ウェンズデイのストライカー、ジョシュ・ウィンダスとサム・スミスのゴールにより、勝ち点3を手にした。この勝利により、アウェイチームは試合終了のホイッスルと共に歓喜の渦に包まれ、さらなる昇格とプレミアリーグへの進出という夢への希望を繋いだ。
- Getty Images Sport
「我々の最高の試合の一つ」― レックサム、シェフィールド・ユナイテッド戦での勝利に沸く
レックサムのスティーブ・パーキンアシスタントマネージャーはこの結果を称賛した。彼は記者団に対し、「ここに来て5年になりますが、この試合は『絶対に勝たなければならなかった試合』のトップ10に入るでしょう。連勝を続ける必要がありました」と語った。 「ワトフォード戦の後、我々のことを見限った人もいた。怪我人も出ているし、普段ならレギュラー候補の選手たちも今は出場できない状況だ。火曜夜の失望を乗り越え、強豪相手に形勢を逆転させたのは、選手たちの精神的な強さの賜物だ。これは間違いなく、我々の最高の勝利の一つに数えられるだろう。
「我々はただ、年末の祝宴の一員になりたいだけだ。プレーオフ進出を争うチームの一つになりたい。その争いに加わりたい。これから素晴らしい試合が控えている。 強豪チームとの対戦が控えている。これは重要なことだ。観客動員数や試合の質において素晴らしいこのリーグに身を置きたくない理由などあるだろうか？ そして、この激戦に加わりたくない理由などあるだろうか？ だからこそ、今回の試合はこれほど重要なものだったのだ。」
「本当に手強い選手だ」― レックサム、得点者のスミスを称賛
スミスのゴールはレックサムでの今季9点目となり、パーキン監督から称賛を浴びた。彼は記者団にこう語った。「彼は毎試合フル出場しているため、厳しい状況が続いている。キーファーがハムストリングを痛めてしまい、我々は当然ながら落胆している。 しかし、今日の彼は素晴らしかったと思う。彼は一日中、相手センターバック2人を大いに苦しめた。背後へ切り込み、サイドを駆け上がり、フィジカルでも優位に立ち、ヘディングでも勝った。さらにアシストとゴールも記録し、アウェイで戦うには非常に厳しい場所での、まさに傑出した活躍だった。」
一方、ゴールを決めた本人は、前回の敗戦を経てのこの勝利を非常に大きな成果だと感じていた。彼は次のように語った
「特にワトフォードでの悔しい敗戦の後だけに、これは非常に大きな結果だと思います。ハーフタイムのロッカールームで監督もそう言っていました。『すべてを出し切ってくれ、これから休みが控えているし、長い期間戦ってきたのだから、この機会を無駄にしないでくれ』と。選手たちは粘り強く戦い、3ポイントを勝ち取ったと思います。」
- AFP
レックサムの今後はどうなるのか？
レックサムは、代表戦による中断期間のため、ここからは公式戦を休むことになる。レッド・ドラゴンズは、ウェスト・ブロムとのアウェイ戦（ホーズ・ソーンズ）を皮切りに活動を再開し、その後、サウサンプトンがレースコース・グラウンドを訪れる。
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