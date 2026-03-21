レックサムのスティーブ・パーキンアシスタントマネージャーはこの結果を称賛した。彼は記者団に対し、「ここに来て5年になりますが、この試合は『絶対に勝たなければならなかった試合』のトップ10に入るでしょう。連勝を続ける必要がありました」と語った。 「ワトフォード戦の後、我々のことを見限った人もいた。怪我人も出ているし、普段ならレギュラー候補の選手たちも今は出場できない状況だ。火曜夜の失望を乗り越え、強豪相手に形勢を逆転させたのは、選手たちの精神的な強さの賜物だ。これは間違いなく、我々の最高の勝利の一つに数えられるだろう。

「我々はただ、年末の祝宴の一員になりたいだけだ。プレーオフ進出を争うチームの一つになりたい。その争いに加わりたい。これから素晴らしい試合が控えている。 強豪チームとの対戦が控えている。これは重要なことだ。観客動員数や試合の質において素晴らしいこのリーグに身を置きたくない理由などあるだろうか？ そして、この激戦に加わりたくない理由などあるだろうか？ だからこそ、今回の試合はこれほど重要なものだったのだ。」