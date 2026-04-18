レックサム、英国政府の380万ポンド助成金で法的疑問に直面

助成金交付時点で最終審査が完了していなかった点が主な争点だ。ウォード・ハダウェイ法律事務所のパートナー、アレクサンダー・ローズ氏は「交付決定前に原則審査を行う市議会の義務は明確だった」と指摘する。

「380万ポンドの助成金を交付した時点で、原則評価を実施する義務があった」とローズ氏は述べた。「交付時に評価が完了していなかったという証拠があれば、異議を申し立てる側、例えばライバルクラブにとって有利な材料になっただろう。 補助金管理規則は、企業間の公平な競争環境を確保し、不必要な支出を防ぐために存在する。」

レックサム市議会のマーク・プリチャード議長は「資金交付前に必要なデューデリジェンスと確認は全て完了しており、不正の非難は否定する」と述べた。ただし市は2022年2月時点で「評価案」しかなく、最終契約は2023年7月に締結されたと認めた。