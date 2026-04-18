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レックサム、英国政府の380万ポンド助成金で法的疑問に直面
監査により合法性に懸念が生じている
ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックがオーナーを務めるレックサムは、380万ポンドの政府助成金が不適切に交付された可能性で法的障害に直面している。ガーディアン紙が情報公開請求で入手した文書によると、レックサム郡区議会は最終的な国家援助審査を完了前に助成金を承認した。
補助金管理の専門家は、この省略によってクラブがライバルチームから異議を申し立てられる可能性があったと指摘する。期限はすでに過ぎたと思われるが、手続きの不備により、チャンピオンシップの同クラブへ公的資金がどのように配分されたのかに疑問が残っている。
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専門家が補助金不正受給を指摘
助成金交付時点で最終審査が完了していなかった点が主な争点だ。ウォード・ハダウェイ法律事務所のパートナー、アレクサンダー・ローズ氏は「交付決定前に原則審査を行う市議会の義務は明確だった」と指摘する。
「380万ポンドの助成金を交付した時点で、原則評価を実施する義務があった」とローズ氏は述べた。「交付時に評価が完了していなかったという証拠があれば、異議を申し立てる側、例えばライバルクラブにとって有利な材料になっただろう。 補助金管理規則は、企業間の公平な競争環境を確保し、不必要な支出を防ぐために存在する。」
レックサム市議会のマーク・プリチャード議長は「資金交付前に必要なデューデリジェンスと確認は全て完了しており、不正の非難は否定する」と述べた。ただし市は2022年2月時点で「評価案」しかなく、最終契約は2023年7月に締結されたと認めた。
納税者による資金提供が精査されている
プライベート・エクイティ企業アポロの出資でレックサムの企業価値が3億5000万ポンドと評価されたことを受け、議論が激化している。公的助成金は総額1800万ポンドに及び、英国のクラブとしては過去最高。これほど多額の民間資金が投入されているプロジェクトに納税者の税金を使うべきかどうか、批判の声も上がっている。
クラブ側は、この資金は国内サッカー運営ではなく「レックサム・ゲートウェイ」プロジェクトに充てられると主張。レースコース・グラウンドを国際基準のスポーツイベント開催会場に上げるには公的資金が不可欠だと説明している。
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競馬場の再開発が進められている
レックサムは6920万ポンドを投じてコップ・スタンドを再建し、スタジアムをウェールズ随一のスポーツ拠点にしようとしている。クラブは拡張が地域経済に長期的に大きな利益をもたらすと主張する。
オーナー負担増で公的負担は68％から25％に下がったが、クラブは依然として監視下にある。レッド・ドラゴンズは、インフラ計画と、自治体との財政関係の透明性要求とのバランスを求められている。