レックサムは公式声明で両選手の退団を発表し、クラブの成功を支えた主力選手たちの尽力に感謝を表明した。「レッド・ドラゴンズ」は「両選手の在籍中の貢献に心より感謝する」と述べた。

ロドリゲスは2024-25シーズンの昇格争いで2得点を挙げ、キャノンは2022年のハル・シティからの加入以来86試合に出場した。