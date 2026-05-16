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レックサムは、イングランド代表でウェイン・ルーニーとコンビを組んだフォワードを含む複数選手のフリー移籍による退団を発表した。
レッド・ドラゴンズがチーム体制を刷新
レックサムはフィル・パーキンソン監督の下で躍進し、チーム再編を進めている。バーンリーから加入して15か月、イングランド代表経験のあるロドリゲスが今夏退団する。膝の怪我でシーズンを棒に振ったキャノン、アカデミー出身のルーベン・イーガン、カラム・エドワーズ、トム・ケリー、マックス・パーヴィスもチームを去る。一方、有望な若手アーロン・ジェームズ、アレックス・ムーア、リオ・オーウェンとの契約は延長された。
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クラブが感謝の意を表す
レックサムは公式声明で両選手の退団を発表し、クラブの成功を支えた主力選手たちの尽力に感謝を表明した。「レッド・ドラゴンズ」は「両選手の在籍中の貢献に心より感謝する」と述べた。
ロドリゲスは2024-25シーズンの昇格争いで2得点を挙げ、キャノンは2022年のハル・シティからの加入以来86試合に出場した。
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ロドリゲスの国際的な実績が称えられる
ロドリゲスの退団で、イングランドサッカーの頂点に立った彼の短い在籍期間が終わった。唯一の代表出場は2013年11月。ロイ・ホジソン監督はウェンブリーでのチリ戦（0-2敗戦）に彼を先発させた。この夜、ベテランFWはルーニーと並んで出場したが、57分に交代した。
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パーキンソンには夏の再建が待ち受けている
ロドリゲスとキャノンは、レギュラーとしてプレーできるクラブを求めてフリーエージェント市場に参入する。一方、レックサムはこれらのベテランを補うため、今夏すぐに補強に着手しなければならない。2025-26シーズン7位のパーキンソン監督率いるチームはさらに戦力を強化する見込みで、レースコース・グラウンドに移籍する有名選手も現れるだろう。