レックサムは他チームの結果を気にするか？ ライアン・レイノルズとロブ・マックがプレミアリーグ昇格に期待を寄せる中、フィル・パーキンソンがプレーオフ争いでの姿勢を明かした。

歴史的な一戦を前にパーキンソン監督は、クラブにとっての重要性を認めつつ、戦術的規律の維持を強調した。彼は「重要な試合だ。シーズン最終戦を迎え、この争いに加わることができて素晴らしい」と語った。

「当然、我々は全力を尽くす。準備は順調で、選手たちは良い状態だ。レギュラーシーズンを力強いパフォーマンスで締めくくる準備ができている。いつも通り、こうした試合――大きなカップ戦でも重要なリーグ戦でも――では他のことは一切遮断する。

モチベーションは常に高く、その日に求められる細部に集中する重要性も理解している。これはクラブにとって歴史的な一戦だ。このディビジョンで初めてトップ6入りを狙える最終戦を迎えること自体が、我々にとって歴史的な出来事だ。」