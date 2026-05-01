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レックサムは他チームの結果を気にするか？ ライアン・レイノルズとロブ・マックがプレミアリーグ昇格に期待を寄せる中、フィル・パーキンソンがプレーオフ争いでの姿勢を明かした。
歴史的な対決
レックサムはプレーオフ最終枠を争い、本拠地レースコース・グラウンドでチャンピオンシップ最終節を迎える。すでにクラブ最高位を確保したパークインソン監督率いるチームは、4年連続昇格の夢をつなぐため4位ミドルズブラと対戦する。 レッド・ドラゴンズは現在、ハルと勝ち点70で並んでおり、得失点差で1上回る。8位のダービーは1点差で追う。
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喧騒の中でも集中する
歴史的な一戦を前にパーキンソン監督は、クラブにとっての重要性を認めつつ、戦術的規律の維持を強調した。彼は「重要な試合だ。シーズン最終戦を迎え、この争いに加わることができて素晴らしい」と語った。
「当然、我々は全力を尽くす。準備は順調で、選手たちは良い状態だ。レギュラーシーズンを力強いパフォーマンスで締めくくる準備ができている。いつも通り、こうした試合――大きなカップ戦でも重要なリーグ戦でも――では他のことは一切遮断する。
モチベーションは常に高く、その日に求められる細部に集中する重要性も理解している。これはクラブにとって歴史的な一戦だ。このディビジョンで初めてトップ6入りを狙える最終戦を迎えること自体が、我々にとって歴史的な出来事だ。」
ライバルを監視する
勝利を確実にすることに集中しながらも、パーキンソン監督はコーチングスタッフがハルやダービーなどのライバルチームの試合状況を常時確認していると明かした。リアルタイムの情報を把握する必要性について、彼は次のように語った。「当然、他の試合の結果には注目する。それらはピッチ上の戦術変更に影響を与えるからだ。
結果は必要だ。最終節やここ数週間の緊迫した状況でも、常に結果を確認してきた。観客の反応で察することもできるが、私のそばに状況を監視し、必要な情報を把握してくれるスタッフを置くつもりだ」
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最後の難関
今週末の土曜日、ドラマは決着を迎えます。レックサムは過去4シーズン連続で最終戦に勝利しており、その無敗記録を続けたいところ。相手はワトフォードを5-0で下し、自動昇格を争う強豪ミドルズブラです。 負傷から復帰したベン・シーフを擁するレックサムは、ホームで初めて対戦するこの難敵を破り、プレーオフ準決勝進出という大きなチャンスを掴みたい。