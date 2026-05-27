3年連続昇格を果たしたレックサムは、43年ぶりの2部初シーズンを大成功させた。 パークインソン監督は昨夏、クラブレコードで獲得したネイサン・ブロードヘッド、キーファー・ムーア、キャプテンのドミニク・ハイアムなど13人の新戦力を迎え、チームを刷新。彼らは昇格に貢献したポール・マリン、オリー・パーマー、エオガン・オコンネルらの後継者として活躍した。

大胆な刷新は奏功し、チームはプレーオフ圏内を争い、最終的には7位でフィニッシュ。6位との差はわずか2ポイントだった。パークインソン監督は現在の基盤に満足しつつも、上位争いを続けるにはさらに補強が必要だと語っている。