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レックサムは今夏何人の選手を獲得するのか。フィル・パーキンソン監督が「新戦力」の補強を示唆。ライアン・レイノルズとロブ・マックが再び移籍金記録を更新する可能性もある。
チャンピオンシップでの成功を糧に
3年連続昇格を果たしたレックサムは、43年ぶりの2部初シーズンを大成功させた。 パークインソン監督は昨夏、クラブレコードで獲得したネイサン・ブロードヘッド、キーファー・ムーア、キャプテンのドミニク・ハイアムなど13人の新戦力を迎え、チームを刷新。彼らは昇格に貢献したポール・マリン、オリー・パーマー、エオガン・オコンネルらの後継者として活躍した。
大胆な刷新は奏功し、チームはプレーオフ圏内を争い、最終的には7位でフィニッシュ。6位との差はわずか2ポイントだった。パークインソン監督は現在の基盤に満足しつつも、上位争いを続けるにはさらに補強が必要だと語っている。
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新入社員の採用について
パーキンソン監督は戦力補強の必要性を認めつつ、具体的な補強候補については言及を避けた。レックサムを率いる同監督は「競争力のあるチャンピオンシップチームを作り、その体制で夏を迎えるのがポジティブな点だ」と語った。
その上で、スカウトチームが補強候補の絞り込みに奔走していると明かした。
「来季のチーム青写真を描いており、再び競争力のあるスクワッド構築を目指している。強化は必要で、新戦力も加わるが、人数は状況を見て判断する」とパーキンソン監督は語った。
改善への明確な道筋
レイノルズとマックの指揮下、レックサムは昇格をにらみ、上位リーグの選手を積極的に獲得してきた。パーキンソンは「どのリーグでも数カ月前からスカウティングを続けてきた」と明かす。目標は、46試合の過酷なシーズンを乗り切るために作られた「テンプレート」に新戦力が合うことを確認することだ。
「どのディビジョンでも、ここ数か月選手を観察してきた」とパーキンソンは説明した。「方向性は明確だが、ワールドカップの影響もあり、時間はかかるだろう。 補強ポジションは把握していますが、今は内部で管理し、着実に進め、来季も競争力のあるチームと選手層を構築します」
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競争力の維持
冬の移籍市場ではザック・ヴァイナー、デイヴィス・キラー＝ダン、ベイリー・カダマルテリが加入し、クラブが年間を通じて資金を投入して勢いを維持する姿勢を示した。パークインソン監督は必要な新戦力の数を明かさず手札を隠しつつ、「ウェルカム・トゥ・レックサム」時代の高い水準を維持している。