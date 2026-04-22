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Oxford United v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

レックサムはオックスフォードとの接戦を制し、チャンピオンシップのプレーオフ圏内に復帰。これにより、ライアン・レイノルズとロブ・マックのプレミアリーグ昇格への夢は依然として健在だ。

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オックスフォード・ユナイテッド 対 レクサム
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レックサムはオックスフォード・ユナイテッドに1-0で勝利し、チャンピオンシップのプレーオフ圏内に返り咲いた。ジョシュ・ウィンダスの決勝点で3年連続昇格へ望みをつないだ。

  • ウィンダスがオックスフォードで実力を発揮

    ウィンダスはカッサム・スタジアムで前半終了5分前に決勝点。6試合5得点をマークし、好調を維持した。ボールを耐え強く保持したアウェーチームは、絶妙なタイミングでネットを揺らし、降格圏のオックスフォードに大きな壁を突きつけた。 この勝利でレックサムはハル・シティを抜いて6位に浮上。ハルがレスター・シティと2－2で引き分けたため、レッド・ドラゴンズにチャンスが訪れ、彼らはそれを生かした。両チームは現在勝ち点70で並んでいるが、得失点差で2点上回るレックサムが優位だ。

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    パーキンソン、70得点を挙げ「素晴らしいパフォーマンス」と称賛

    2部復帰1年目で勝ち点70に達したレックサム。パーキンソン監督は選手を絶賛し、レイノルズとマックの共同オーナーが掲げるトップリーグ昇格という目標は依然として射程圏内だと語った。

    「昇格の夢は健在で、我々は好位置にいる」（パーキンソン監督）。「勝つことだけ考え、ベンチは最適な判断をし、3ポイントを積み重ねた。復帰1年目で70ポイント到達は大きな成果だ。次はさらに上を目指す。全員が役割を果たした」。

  • 堅守が重要な勝ち点3をもたらした

    前半はレックサムが試合を支配したが、終盤はオックスフォードの猛攻を受けた。ホームチームは同点狙いでロングスローやセットプレーを連発。しかしパーキンソン監督率いる守備陣は粘り強く守り、無失点で逃げ切った。

    パーキンソン監督は「我々の試合には二面性があった」と語った。「前半は試合をコントロールし、忍耐強くボールを回した。後半はチャンスがあったが、オックスフォードがリスクを冒して攻めてくることは予想していた。彼らは生き残りをかけていた。ロングスローやセットプレーに対し、全員が役割を果たし、チームで守り抜いた。」

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    最後の2試合が決定的だ

    この結果により、今シーズンの終盤は劇的な展開となった。レックサムのプレーオフ進出とウェンブリー出場は、残り2試合、リーグ王者のコヴェントリー・シティと5位ミドルズブラ戦の結果次第だ。現在3ポイント差をつけるミドルズブラ戦は、両チームにとってプレーオフ争いの行方を左右する決定的な一戦となる。

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