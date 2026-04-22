2部復帰1年目で勝ち点70に達したレックサム。パーキンソン監督は選手を絶賛し、レイノルズとマックの共同オーナーが掲げるトップリーグ昇格という目標は依然として射程圏内だと語った。

「昇格の夢は健在で、我々は好位置にいる」（パーキンソン監督）。「勝つことだけ考え、ベンチは最適な判断をし、3ポイントを積み重ねた。復帰1年目で70ポイント到達は大きな成果だ。次はさらに上を目指す。全員が役割を果たした」。