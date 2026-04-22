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レックサムの共同オーナー、ロブ・マックとライアン・レイノルズは、チャンピオンシップ制覇を祝し、フランク・ランパード率いるコヴェントリー選手たちにラスベガスへの招待状を送った。
王者への大胆な提案
ハリウッド的な演出とサッカールのハイステークスな駆け引きが交差した。マックはコヴェントリーがチャンピオンシップ優勝を決めた直後に同クラブに接触した。 火曜日にポーツマスを5-1で下し優勝を決めた彼らに、マックはレックサム昇格への後押しとして「報酬」を即座に提示した。SNSで相棒のレイノルズをタグ付けし、ネバダへの全額招待旅行を提案した。
「@Coventry_City、おめでとう！」とマックはXに投稿。「相棒@VancityReynoldsと俺は@Vegasへのファーストクラス旅行をプレゼントする。朝に出発し、日曜のキックオフに間に合うよう戻ろう。少し遅れても大丈夫。」
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お祝いの渦中でも、ランパードは謙虚さを失わない
チームは成果を祝っているが、ランパード監督は冷静だ。元チェルシー監督として25年ぶりのプレミアリーグ復帰を遂げた彼は、レックサム首脳陣から招待されても選手たちと長時間祝うつもりはない。
talkSPORT『Sports Bar』でランパードはこう語った。「家に帰る。 昔なら3日間遊び回っただろうが、今はもう若くないので控える。選手たちは今夜出かけていい。数日間の休みを与え、それだけの価値はある。シーズン通して足に負担をかけてきたから、この瞬間を楽しんでほしい」
レックサムの歴史的快挙への挑戦は続く
日曜にコヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナで敵地戦を迎えるレックサムにとって、これ以上の大一番はない。70ポイントで6位のフィル・パーキンソン率いるチームは、得失点差でハル・シティをかわしプレーオフ圏内を死守している。 王者に勝つことはほぼ義務だ。マックのベガスでのオファーは、相手が「優勝の余韻」に浸るよう仕向ける皮肉な試み。だがランパードはプロ意識を強調する。「彼らはレックサム戦に備えるべきだ。我々は最後のホームゲームで結果が必要で、試合後にはカップを掲げたい」
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次は何があるのでしょうか？
スカイ・ブルーズは日曜の試合後に正式に優勝し、トロフィーを受け取る見込みだ。レックサムにとっては今シーズン最後の2つの大一番の1つ目となる。ミッドランド遠征の後、5月2日には5位ミドルズブラをホームに迎え、ポストシーズンへ影響する一戦が待っている。