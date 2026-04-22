ハリウッド的な演出とサッカールのハイステークスな駆け引きが交差した。マックはコヴェントリーがチャンピオンシップ優勝を決めた直後に同クラブに接触した。 火曜日にポーツマスを5-1で下し優勝を決めた彼らに、マックはレックサム昇格への後押しとして「報酬」を即座に提示した。SNSで相棒のレイノルズをタグ付けし、ネバダへの全額招待旅行を提案した。

「@Coventry_City、おめでとう！」とマックはXに投稿。「相棒@VancityReynoldsと俺は@Vegasへのファーストクラス旅行をプレゼントする。朝に出発し、日曜のキックオフに間に合うよう戻ろう。少し遅れても大丈夫。」



