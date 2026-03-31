レックサムのライアン・レイノルズとロブ・マックは「サッカー界最高のオーナー」なのか？元ウェールズ代表選手が、なぜハリウッドスターたちがその称号を誇れるのかを解説する

レイノルズとマックは、ピッチ上でも裏方でも実績のある人材を巧みに獲得してきたが、チェスターはレースコースへの移籍を果たすことができなかった。

それは努力不足によるものではない。2025年2月に引退したこの37歳のディフェンダーは、次のように付け加えた。「約3年間、レックサムと契約できるよう最善を尽くしたと思う！ 今の住まいはレックサムからたった45分ほどの場所だ。2023年にダービーを離れた時、あまり試合に出られていなかったから、当時はバローでトレーニングをしていた。北西部にトレーニング拠点があったし、友人が監督と知り合いだったから、そこで練習していたんだ。

「たまたま、無観客の親善試合でレックサムのU-21チームと対戦することになったんです。フィル・パーキンソン監督にその試合の映像が送られ、誰かが私がプレーしていたことを伝えたんだと思います。レックサムのトップチームコーチであるデビッド・ジョーンズとは、ユナイテッドで一緒にプレーした仲でした。彼は私より少し年上で、私の状況や興味があるかどうかを確認するために連絡をくれました。

「現在の世界サッカー界において、レックサムのオーナー体制ほど魅力的なクラブは他にないと思いますし、私も本当に移籍が実現することを願っていました。ただ当時は、クラブ側が他のポジションを優先していたようで、結局実現には至りませんでした。」