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レックサムのライアン・レイノルズとロブ・マックは「サッカー界最高のオーナー」なのか？元ウェールズ代表選手が、なぜハリウッドスターたちがその称号を誇れるのかを解説する
レックサムは引き続き移籍金記録を更新し続けている
その支援のおかげで、レックサムはピッチ内外で活気に満ち溢れています。レースコース・グラウンドでは新しいコップ・スタンドの建設が順調に進んでおり、さらなる発展が期待されています。間もなくより多くのサポーターがスタジアムに迎え入れられ、チームは一丸となってプレミアリーグ昇格を目指しています。
受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』は、世界への扉を大きく開くとともに、世界的なファン層を築き続けています。ピッチ上での成功も関心を高める一因となっており、フィル・パーキンソン監督は267試合に及ぶ在任期間を通じて目覚ましい手腕を発揮してきました。
レイノルズとマックは彼の歩みを常に後押ししており、移籍市場が開くたびにクラブの移籍金記録が更新されている。もしトップリーグ昇格を果たせば、レックサムが1人の選手に5,000万ポンド（6,600万ドル）以上を投じる可能性もすでに示唆されている。
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レイノルズ＆マックは、世界サッカー界で最高のオーナーと言えるだろうか？
彼らは、妻であるブレイク・ライヴリーやケイトリン・オルソンからの全面的な支持を背景に、チームとして、そして街として、レックサムへの資金投入を続けていくことになるだろう。これほど献身的な会長たちが実権を握っているクラブは、世界中を見渡してもそう多くはない。
彼らがその中でも傑出しているかとの問いに対し、チェスターは『Fruity King』誌の取材にこう答えた。「ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーがサッカー界で最高のオーナーか？ 難しい質問だ。 サッカー界にはこれまで本当に多くの優れたオーナーがいたと思うが、彼らがレックサムというクラブ、そして街のために成し遂げたことを考えれば、それは格別だ。オーナーが参画するずっと前から、このクラブには長い歴史があったが、クラブがどれほど低迷していたか、そして彼らがそれをどう立て直したかを見るのは、本当に感銘を受けるものだ。
「さらに、彼らがクラブにもたらした広範囲にわたる注目と、それがレックサムの住民や地元のファンに与えた影響も忘れてはならない。外部の視点から見れば、彼らは世界中の新しいファンとの成功だけに目を向けるのではなく、常にクラブを支えてきた地元の人々やファンとの絆がいかに重要かを理解しているのだと思う。 おそらく、それは彼らがどのような人間であり、どのような人物であるかを示しているのだと思います。」
なぜ選手たちはレックサムの野心的なプロジェクトに参加したいのか
レイノルズとマックは、ピッチ上でも裏方でも実績のある人材を巧みに獲得してきたが、チェスターはレースコースへの移籍を果たすことができなかった。
それは努力不足によるものではない。2025年2月に引退したこの37歳のディフェンダーは、次のように付け加えた。「約3年間、レックサムと契約できるよう最善を尽くしたと思う！ 今の住まいはレックサムからたった45分ほどの場所だ。2023年にダービーを離れた時、あまり試合に出られていなかったから、当時はバローでトレーニングをしていた。北西部にトレーニング拠点があったし、友人が監督と知り合いだったから、そこで練習していたんだ。
「たまたま、無観客の親善試合でレックサムのU-21チームと対戦することになったんです。フィル・パーキンソン監督にその試合の映像が送られ、誰かが私がプレーしていたことを伝えたんだと思います。レックサムのトップチームコーチであるデビッド・ジョーンズとは、ユナイテッドで一緒にプレーした仲でした。彼は私より少し年上で、私の状況や興味があるかどうかを確認するために連絡をくれました。
「現在の世界サッカー界において、レックサムのオーナー体制ほど魅力的なクラブは他にないと思いますし、私も本当に移籍が実現することを願っていました。ただ当時は、クラブ側が他のポジションを優先していたようで、結局実現には至りませんでした。」
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レックサムの2025-26シーズン日程：チャンピオンシップ・プレーオフ進出への挑戦
2025-26シーズンにおける2度の活発な移籍市場を活かし、レックサムは再び昇格争いに加わることに成功した。現在、チャンピオンシップの順位表で7位につけており、得失点差のみがプレーオフ圏外にとどまっている要因となっている。
パークインソン監督率いるチームは、プレミアリーグ昇格をかけた戦いの切符を手にすべく、今シーズン残り7試合に臨む。次戦は金曜日、降格の危機に瀕するウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとのアウェイ戦となる。