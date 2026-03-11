レックサムのプレミアリーグ昇格の望みに大きな打撃、主力選手が長期離脱の重傷を負う

パーキンソン監督は、特に国際試合期間が迫っている状況で、ムーアの復帰時期について具体的な日付を明言することを躊躇している。「公式には発表を控えたい。キーファーが今後数日間の経過を見極める必要があるからだ」と監督は説明した。 ウェールズ代表のワールドカップ予選プレーオフ（対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦）への出場可否を問われると、パーキンソン監督は認めた。「その件については1～2週間でより明確になるだろうが、現時点では出場は難しい、かなり厳しい状況だと言える」

負傷の詳細について、パーキンソン監督は検査結果が当初の懸念より複雑な問題を示したと明かした。「キーファーは土曜日の試合に出場し、途中出場で良い働きを見せた。試合後、その部位に若干の張りを感じたが、問題ないと思い、月曜日の練習にも参加させた。 しかし検査の結果、腱に裂傷が確認された。筋肉ではなく腱の損傷だ。こうした腱の損傷は回復期間が不確定なため、常に治療方針が難しいケースとなる」