レックサムのプレミアリーグ昇格の望みに大きな打撃、主力選手が長期離脱の重傷を負う
得点マシンが重要な局面で離脱
ライアン・レイノルズとロブ・マックが所有するクラブにとって、このタイミングは最悪と言える。現在2部リーグで6位につける彼らにとって、今この瞬間の失態は致命傷となりかねない。とはいえ、プレーオフ形式を拡大するチャンピオンシップの主要なルール変更が今後の戦いを後押しするだろう。当面は、金曜夜のウェールズ・ダービーとなるスウォンジー・シティ戦を控え、主力得点源を失った状態で、従来の4チームによるプレーオフという「くじ引き」を乗り切らねばならない。
パーキンソン、回復のタイムラインに慎重姿勢
パーキンソン監督は、特に国際試合期間が迫っている状況で、ムーアの復帰時期について具体的な日付を明言することを躊躇している。「公式には発表を控えたい。キーファーが今後数日間の経過を見極める必要があるからだ」と監督は説明した。 ウェールズ代表のワールドカップ予選プレーオフ（対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦）への出場可否を問われると、パーキンソン監督は認めた。「その件については1～2週間でより明確になるだろうが、現時点では出場は難しい、かなり厳しい状況だと言える」
負傷の詳細について、パーキンソン監督は検査結果が当初の懸念より複雑な問題を示したと明かした。「キーファーは土曜日の試合に出場し、途中出場で良い働きを見せた。試合後、その部位に若干の張りを感じたが、問題ないと思い、月曜日の練習にも参加させた。 しかし検査の結果、腱に裂傷が確認された。筋肉ではなく腱の損傷だ。こうした腱の損傷は回復期間が不確定なため、常に治療方針が難しいケースとなる」
守備の失態が重なり、レッド・ドラゴンズの苦境に拍車をかけた
レースコース・グラウンドでは悪い知らせが相次いでいる。ウイングバックのリベラート・カカーチェが自身の回復過程で悔しい逆境に見舞われたのだ。元エンポリの選手はウェールズでのキャリア開始から出たり入ったりの状態が続いており、すでにクラブの過去7試合を欠場している。昇格争いが激化する中、守備陣からまたしても経験豊富な選手を失うことは、レッド・ドラゴンズが今後数週間で乗り越えねばならない重大な障害となる。
増え続ける欠席者のリストを管理する
レックサムの中盤も苦境に立たされており、複数の主力MFが今後の試合に出場できない状況だ。ベン・シーフは内側靭帯損傷により今季残り試合を全休、ベテランのマティ・ジェームズは足の指骨折からの回復を続けている。さらに悪いことに、ジョージ・ドブソンは現在出場停止処分中であり、スウォンジー戦を控えた技術スタッフは選手選考に頭を悩ませている。
離脱者が増える中、パーキンソン監督はプレミアリーグ昇格争いを続けられると断言した。「確かに痛手だが、私がここに来てから何度も困難を乗り越えてきた。今回も金曜日には必ず道を見出す」と彼は締めくくった。
