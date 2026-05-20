ウィンダスは、サウサンプトンの大会除外にもかかわらずプレーオフが完全再開されないことに「困惑」している。EFLがミドルズブラを復帰させ準決勝でハル・シティと対戦すると発表したため、レックサムのFWはSNSで疑問を表明した。

インスタグラムで彼は「サウサンプトンの件は信じられない。なぜ4チームでプレーオフを再開しないのか。ミドルズブラ対ハルが準決勝のはずだ！」と投稿した。 理解できない」と投稿した。もしプレーオフを再スタートしていれば、7位だったレックサムが6位に上がり、昇格争いに残れたはずだ。

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