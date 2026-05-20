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レックサムのスター選手は、サウサンプトン戦で退場したことを受け、チャンピオンシップのプレーオフ再開を要求。これにより、ライアン・レイノルズとロブ・マックのプレミアリーグ昇格の夢が再び動き出す。
ウィンダス、EFLの裁定に不満を露わにする
ウィンダスは、サウサンプトンの大会除外にもかかわらずプレーオフが完全再開されないことに「困惑」している。EFLがミドルズブラを復帰させ準決勝でハル・シティと対戦すると発表したため、レックサムのFWはSNSで疑問を表明した。
インスタグラムで彼は「サウサンプトンの件は信じられない。なぜ4チームでプレーオフを再開しないのか。ミドルズブラ対ハルが準決勝のはずだ！」と投稿した。 理解できない」と投稿した。もしプレーオフを再スタートしていれば、7位だったレックサムが6位に上がり、昇格争いに残れたはずだ。Instagram
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サウサンプトンの「スパイゲート」スキャンダルが除名処分につながる
サウサンプトンはトンダ・エケット監督の下、対戦相手の練習を無断撮影したとして規定違反を認め、リーグに衝撃が走った。準決勝でミドルズブラに勝利したものの、その結果は無効となった。
EFLは公式声明で「独立懲戒委員会は、クラブが規定違反を認めたためサウサンプトンをプレーオフから追放し、2026/27シーズンに4ポイント減点、さらに戒告処分を科した」と発表した。
ハリウッドのプレミアリーグ参入は一時凍結
EFLがウィンダスの提案を採用していれば、ライアン・レイノルズとロブ・マッケルヘニーが率いるチームは6位になっていた。 その場合、準決勝でミドルズブラ対ハル・シティ、レックサム対ミルウォールが予定されていた。この措置が採られていれば、有名オーナーの下で急成長中のウェールズ勢は4年連続昇格の夢を繋いでいたはずだ。
しかし現時点ではミドルズブラだけが得をし、決勝へ直行することになった。EFLは「本日、ミドルズブラの2026年プレーオフ出場権が回復され、5月23日（土）に予定通りハル・シティとの決勝を行う」と発表した。
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余波が続く中、南海岸は混乱に陥っている。
レックサムとミドルズブラが将来を見据える一方、サウサンプトンの状況は急速に悪化している。 同クラブは、2025年12月のオックスフォード・ユナイテッド戦、2026年4月のイプスウィッチ・タウン戦、2026年5月のミドルズブラ戦で規定違反があったことを認めた。talkSPORTによると、この組織的な情報収集行為により2億ポンドの昇格チャンスを逃し、オーナーのドラガン・ソラック氏が激怒。エッカート監督の解任も危ぶまれている。
期限は迫っているが、サウサンプトンはまだ救済の可能性を残している。 EFLは「サウサンプトンは規定に基づき上訴可能で、20日（水）に解決を目指している。結果次第で土曜の試合日程が再変更される可能性がある」と説明した。この前例のないプレーオフの混乱をよそに、ウィンダスとレックサムは依然として外から状況を見守るだけだ。