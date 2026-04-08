レックサムのアーサー・オコンクウォが、代表チームをイングランドからナイジェリアに変更した

このGK獲得は、次期代表サイクルに向けて戦力強化を図るナイジェリアサッカー協会にとって大きな成果だ。オコンクウォはU-16からU-18までイングランドの年代別代表でプレーしたが、ナイジェリアのルーツが今回の国籍変更を可能にした。大陸大会での不振を受け、チーム再編を進めるナイジェリアにとって、この移籍は極めて重要なタイミングでの出来事である。