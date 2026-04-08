AFP
翻訳者：
レックサムのアーサー・オコンクウォが、代表チームをイングランドからナイジェリアに変更した
スーパー・イーグルスの勢い
このGK獲得は、次期代表サイクルに向けて戦力強化を図るナイジェリアサッカー協会にとって大きな成果だ。オコンクウォはU-16からU-18までイングランドの年代別代表でプレーしたが、ナイジェリアのルーツが今回の国籍変更を可能にした。大陸大会での不振を受け、チーム再編を進めるナイジェリアにとって、この移籍は極めて重要なタイミングでの出来事である。
- Getty Images Sport
戦略的買収
サッカー界の重鎮たちは、アーセナル下部組織出身のこの選手を、正GKスタンリー・ヌワバリの有力なライバルと位置づけ、チーム内の競争力強化を狙う。
この招集についてナイジェリアサッカー連盟（NFF）広報ディレクターのアデモラ・オラジレ博士はESPNに「NFFは常に、代表にコミットする有望な選手を歓迎する。オコンクウォの加入でゴールキーパーの選択肢が増え、技術スタッフも喜んでいる」と語った。
優勝時の調子
国内リーグでは、オコンクウォがレックサムの躍進を支え、38試合中10試合で無失点を達成。彼の安定した活躍が、プレミアリーグ昇格を目指す「レッド・ドラゴンズ」をプレーオフ圏内まで2ポイントに迫らせている。 フィジカル重視の2部リーグでも、彼の安定したプレーはリーグ屈指の若手として評価されている。
今後の試合日程
この日曜日、ゴールキーパーはアウェイでバーミンガム・シティと重要なリーグ戦に臨む。この試合はレックサムのトップ6入りを左右する。クラブでの任務に加え、オコンクウォはロンドンで開催されるユニティ・カップでナイジェリア代表デビューの可能性もある。スーパー・イーグルスは5月26日、ザ・バレーでインドと対戦する。この大会は6月の国際試合期間の前哨戦で、ナイジェリア代表はワルシャワでポーランドと親善試合を行う。