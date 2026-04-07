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レックサムにレンタル移籍中のコナー・コーディが、チャールトン戦でのシュートを受けて「意識を失う」事態となったが、退院した
一時は危ぶまれたが、無事退院
このベテランDFは、自身にとってクラブでの通算500試合目となる試合のロスタイム、トム・インスのシュートを勇敢にブロックしてコースを変えようとした際に、意識を失って倒れた。医療スタッフが現場に駆けつけ、試合は10分近く中断された。事態の深刻さが明らかになるにつれ、テレビカメラの映し出す映像も次第にその場から外れていった。
チャールトンは公式声明で、コディに異常なしとの診断が下り、帰宅したことを確認した。声明には次のように記されている。「コナー・コディは、月曜日にヴィカレッジ・ロードで行われたワトフォード戦（1-1の引き分け）で負った頭部負傷のため入院していたが、退院した。 33歳のコディは、アディショナルタイムにシュートが顔面を直撃し、意識を失った。担架で運び出され、地元の病院へ搬送された後、一連の検査を受けた。
「その後、コーディ選手に異常がないことが確認され、今晩退院しました。クラブは、ワトフォードの医療スタッフからの支援と協力に感謝いたします。チャールトンの医療スタッフは、適切な手順に従い、引き続き彼の経過を観察していきます。」
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監督が記念すべき勇気を称賛
この出来事は、ワトフォードのプレーオフ進出への望みが薄れ、チャールトンがチャンピオンシップの降格圏から8ポイント差をつけたという試合結果の陰に隠れてしまった。ネイサン・ジョーンズ監督は、シーズン終盤に必要な守備の粘り強さを体現していた最中に負傷したとして、コディの献身的なプレーを即座に称えた。
この負傷について、チャールトンの監督は次のように語った。「彼はピッチを離れ、病院に搬送された。500試合目の出場という節目の試合で身を挺してプレーし、意識を失うほどの打撃を受けた。まさに彼のプレーを象徴する出来事だ。詳細が分かり次第、すぐに皆に報告するつもりだ。」
サポーターの皆様へ：心からの近況報告
その夜遅くに退院した後、元ウルブズ主将はインスタグラムに投稿し、自身の容体についてサポーターを安心させるメッセージを綴った。レックサムにレンタル移籍中の彼は、息子との写真を添えて次のように記した。「息子と一緒に帰路につくところだ……皆さんからのメッセージ、本当にありがとう。チームにとってまた1ポイントが加わった。」
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脳震盪に関する必須プロトコルは以下の通りです
チャールトンの医療チームは、このディフェンダーが脳震盪の復帰プロトコルに入ったことを受け、今後彼の状態を注意深く観察していく予定であり、当面の試合出場は難しい見通しだ。アディックスは、チャンピオンシップ残留を数学的に確定させるため、プレストン、シェフィールド・ウェンズデイ、イプスウィッチ・タウン、ハル・シティ、スウォンジー・シティとの重要な最終戦を控えている。残り5試合となる中、クラブは、この最も経験豊富なリーダーが、必要な神経学的検査に合格次第、速やかに復帰することを期待している。