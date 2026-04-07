レックサムにレンタル移籍中のコナー・コーディが、チャールトン戦でのシュートを受けて「意識を失う」事態となったが、退院した

このベテランDFは、自身にとってクラブでの通算500試合目となる試合のロスタイム、トム・インスのシュートを勇敢にブロックしてコースを変えようとした際に、意識を失って倒れた。医療スタッフが現場に駆けつけ、試合は10分近く中断された。事態の深刻さが明らかになるにつれ、テレビカメラの映し出す映像も次第にその場から外れていった。

チャールトンは公式声明で、コディに異常なしとの診断が下り、帰宅したことを確認した。声明には次のように記されている。「コナー・コディは、月曜日にヴィカレッジ・ロードで行われたワトフォード戦（1-1の引き分け）で負った頭部負傷のため入院していたが、退院した。 33歳のコディは、アディショナルタイムにシュートが顔面を直撃し、意識を失った。担架で運び出され、地元の病院へ搬送された後、一連の検査を受けた。

「その後、コーディ選手に異常がないことが確認され、今晩退院しました。クラブは、ワトフォードの医療スタッフからの支援と協力に感謝いたします。チャールトンの医療スタッフは、適切な手順に従い、引き続き彼の経過を観察していきます。」