Getty Images Sport
翻訳者：
レックサムがプレーオフ圏内に接近。フィル・パーキンソン監督がチャンピオンシップのライバルに昇格警鐘を鳴らした。
レッド・ドラゴンズ、プレーオフ争いに復帰
レックサム監督は、ストーク・シティに2-0で勝利し流れを取り戻したことを受け、チャンピオンシップのプレーオフ進出へ「最後まで戦う」と強調した。連敗を喫したレッド・ドラゴンズはSToK Cae Rasで粘り強い試合を展開し、昇格の望みを再燃させた。
この結果、6位ハル・シティとの勝ち点差は2に縮まった。ハリウッド資本のクラブはトップ6争いに残っており、最終シリーズへ向け勢いづいている。 チームは火曜日に降格危機のオックスフォード戦、アウェーで昇格決定のコヴェントリー戦、ホームでプレーオフ圏のミドルズブラ戦と続き、歴史的昇格へシーズン最終盤を迎える。
- Getty Images Sport
パーキンソン監督、選手たちに責任感を求める
試合後の記者会見でパーキンソン監督は、レックサムが努力を無駄にしないつもりだと明言した。「最後まで粘り抜くのが目標だと選手に伝えてきた」と語った。 「プレーオフの席を他チームに譲るつもりはない。では、どうすればその目標を達成し、責任を果たし、このレベルで勝つために必要なパフォーマンスを引き出せるのか？」
前半に生まれたゴールは、激しい攻防の末に生まれた。先制点は当初ジョージ・トマソンに記録されたが、パーキンソン監督は後に、コーナーキックからの最終タッチはジョシュ・ウィンダスによるものだったと確認した。その69秒後、ウィンダスはアーロン・クレスウェルのミスを突いて今季14点目を挙げ、試合を決めた。
バーミンガムからの好意がレックサムの希望を後押し
試合終了のホイッスルが鳴った後、バーミンガム・シティの岩田知紀がハル戦で終盤に同点ゴールを決めたという知らせが入り、レックサムに追い風が吹いた。この結果、最大のライバルが順位表でリードを広げることを防ぎ、残り3試合のプレーオフ争いは依然として混戦だ。
パーキンソン監督は試合終了までスコアを知らなかった。「トンネルを降りるまで分からなかった。誰かが『1－1だ』と教えてくれた。ボーナスだよ」 バーミンガムは良いチームだし、プレーオフ争いに加われず悔しいだろう。だが彼らは我々に恩を売ってくれた。次はオックスフォードとのアウェイ戦。この勢いを最後まで保てるか、見てみよう」
- Getty Images Sport
ストークのロビンズ監督、「とんでもない」場面に激怒
レックサムが復調を喜ぶ一方、ストークのマーク・ロビンズ監督は17位に落ちたチーム不振の原因を振り返った。6連敗したアウェー戦後、ロビンズ監督は「2つの愚かなミスが響いた」と個々のミスを敗因に挙げた。
ロビンズ監督は「2つの愚かな場面が起きるまでは互角だった。課題は山積みで、安易な道を選ぶ選手は不要だ。だが解決できるし、その日が来るのが楽しみだ」と語った。 「夏の補強が長期的にチームのためになるよう確実にする必要がある。今は重要な局面であり、このままではいけないので、私は本気で取り組むつもりだ。」