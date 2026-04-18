レックサムがプレーオフ圏内に接近。フィル・パーキンソン監督がチャンピオンシップのライバルに昇格警鐘を鳴らした。

レックサム監督は、ストーク・シティに2-0で勝利し流れを取り戻したことを受け、チャンピオンシップのプレーオフ進出へ「最後まで戦う」と強調した。連敗を喫したレッド・ドラゴンズはSToK Cae Rasで粘り強い試合を展開し、昇格の望みを再燃させた。

この結果、6位ハル・シティとの勝ち点差は2に縮まった。ハリウッド資本のクラブはトップ6争いに残っており、最終シリーズへ向け勢いづいている。 チームは火曜日に降格危機のオックスフォード戦、アウェーで昇格決定のコヴェントリー戦、ホームでプレーオフ圏のミドルズブラ戦と続き、歴史的昇格へシーズン最終盤を迎える。