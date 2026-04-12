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レックサムがバーミンガム・シティに敗北。トム・ブレイディがライアン・レイノルズとロブ・マックをからかった。
ブレイディが自慢の権利を手にした
セント・アンドリュースでの2-0の勝利にブレイディは大喜び。両チームは昨季リーグ・ワンから昇格したが、今季2部では明暗が分かれている。試合後、彼はインスタのストーリーに「ビッグW。友達に勝つのはいつも楽しい」と投稿。この結果、バーミンガムは3連敗を止め15位に浮上した。 一方、7位のビジターチームはプレーオフ圏内との差を縮める好機を逃した。
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ホームチームの圧倒的な試合運び
ホームチームが試合を支配し、カルロス・ビセンテとクリストフ・クララーの得点で貴重な勝ち点3を獲得した。レックサムは枠内シュート0に終わり、クリス・デイヴィス監督は「もっと大差で勝てた」と語った。「今日のチームのプレーは本当に楽しめた。試合を通して素晴らしい内容だった」。 相手は枠内シュート0本で、こちらが2得点。5点取ってもおかしくなかった。連敗後に勝つのは簡単ではないが、チームは良いパフォーマンスを見せ、大きなメッセージになる勝利が必要だった」
プレーオフ進出の望みは消えていない
残念な敗戦にもめげず、フィル・パーキンソン監督はレックサムがプレミアリーグ昇格を諦めていないと断言した。この敗戦で6位との差は4ポイントに広がったが、監督は強気を維持。彼は「厳しい1週間だった。だがまだ終わっていない」と語った。 世間は我々が終わったと思うだろうし、それも理解できる。だがロッカールームでは諦めていない。あと1勝すれば勢いを取り戻せる。」
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これからの道
レックサムはプレーオフ圏内を維持し、再び昇格へ歩みを進めるため、ホームでのストーク戦で早く勝利したい。一方、バーミンガムはハルでのアウェイ戦で勝ち点を取り、残留を確定させたい。