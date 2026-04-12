レックサムがバーミンガム・シティに敗北。トム・ブレイディがライアン・レイノルズとロブ・マックをからかった。

ホームチームが試合を支配し、カルロス・ビセンテとクリストフ・クララーの得点で貴重な勝ち点3を獲得した。レックサムは枠内シュート0に終わり、クリス・デイヴィス監督は「もっと大差で勝てた」と語った。「今日のチームのプレーは本当に楽しめた。試合を通して素晴らしい内容だった」。 相手は枠内シュート0本で、こちらが2得点。5点取ってもおかしくなかった。連敗後に勝つのは簡単ではないが、チームは良いパフォーマンスを見せ、大きなメッセージになる勝利が必要だった」