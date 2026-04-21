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Mark Doyle

翻訳者：

レスター・シティの没落：プレミアリーグ制覇から10年、リーグ1降格の危機に瀕するフォックスの転落劇。

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レスター・シティ 対 ハル・シティ

2026年5月2日、レスターは誇りと祝賀に包まれるはずだった。ジェイミー・バーディ、リヤド・マフレズ、ンゴロ・カンテ、クラウディオ・ラニエリ監督率いるプレミアリーグ優勝メンバーに賛辞が寄せられる日となるはずだった。 しかし、この奇跡の優勝から10年が経ち、クラブがどれほど落ちぶれたかを痛感させる日にもなるだろう。

火曜日のキング・パワー・スタジアムでのハル・シティ戦を前に、142年の歴史で2度目の3部降格が目前に迫っている。10年前、5000対1の番狂わせで世界を驚かせたレスターだが、残り3試合で残留ラインまで8ポイント差がある。

一体何が起きたのか。10年前に大番狂わせで優勝した「フォックス」は、昨季降格した際もすぐに戻れると見込まれていた。

それでも2年連続の降格危機に立たされている。スヴェン・ゴラン・エリクソンが「サッカーを愛するすべての人々の夢」と呼んだクラブは、財政難とサポーターの怒りという悪夢から抜け出せないでいる。

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    経済的苦境

    2022-23シーズンにレスターがプレミアリーグから降格したのは大きな衝撃だった。7年前に優勝し、FAカップ制覇から2年、ロジャース監督の下で2年連続5位入りを果たしていたからだ。

    しかし北アイルランド出身の指揮官は、クラブの財政がすでに健全ではないと示唆していた。レスターのタイ人オーナーであるキング・パワー・インターナショナル・グループは、パンデミックによる免税事業の打撃で支出を抑制せざるを得なかった。

    「もちろんチームを強化したい」とロジャースは2022年7月に語った。「昨年も言ったが、財政が厳しければ難しい。クラブを尊敬しているので対立はしない。

    「残念だ。努力して改善できればチームは良くなる。高いレベルで戦うにはそれが必要だ。できなければ期待は下がる」

    それでも、補強が実現しなかったとはいえ、レスターが降格するとは誰も予想していなかった。

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  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    負けても恥ではない

    レスターにはヴァーディが最前線を牽引し、バーンズやマディソンが支えた。中盤にはティエレマンスやデューズベリー・ホールもいた。 だが、ロジャース監督の評判とチームへの過信が慢心を招き、「降格するはずがない」という誤った自信が生まれた。

    2023年3月4日、サウサンプトンに0-1で敗れ15位に落ちた際、地元記者のロブ・タナーが「降格の現実的なリスクがある」と指摘すると、マディソンは反論した。

    「馬鹿げている」と攻撃的MFはツイート。「試合をちゃんと分析しろ。ファンにネガティブな見出しを押しつけるな。このプレーを続ければ絶対大丈夫。チャンスはたくさんあったし、別の日なら楽勝だった」。

    しかしその自信は裏目に出た。レスターはそのシーズンあと2勝しかできず、プレミアリーグ7位の年俸総額を誇るチームは34ポイントで18位に終わり、チャンピオンシップへの降格が決まった。

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    偽りの夜明け

    レスターの降格には複数の要因があった。移籍市場でロジャーズ監督を支持せず、オーナーが解任に時間をかけすぎたため、暫定監督スミスには立て直しの機会がわずか8試合しか与えられなかった。それでもクラブはスミスを正式採用する誘惑に耐え、エンツォ・マレスカに白羽の矢を立てた。

    指揮経験はパルマでの14試合だけだったが、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティでのスタッフ経験が評価され、就任1年目でレスターをプレミアリーグに復帰させ、チャンピオンシップ優勝も果たした。

    しかしマレスカはすぐにチェルシーへ移籍。彼の去就に複雑な思いを抱くファンもいたが、オーナー陣には大きな問題となった。その後、不適切な監督起用が事態を悪化させる。

    後任のスティーブ・クーパー（前ノッティンガム・フォレスト監督）は2勝しか挙げられず2024年11月に解任。さらにマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルード・ファン・ニステルローイも就任した。しかしホーム9試合連続無得点という不振で、残り5節で2部降格が決定した。

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    PSRペナルティ

    レスターは2022-23シーズン、チャンピオンシップ史上最大の予算でプレミアリーグに昇格。しかし今シーズンの開幕前からキング・パワー・スタジアムでは資金難が懸念されていた。

    実際、ファン・ニステルローイの正式な契約解除が6月27日に行われたのは、解雇費用を翌年度に繰り延べ、クラブの「利益・持続可能性規制（PSR）」への懸念を和らげるためだった。

    しかし2月5日、2023-24シーズンのPSR違反で6ポイント減点。この処分で、アヤワット会長とラドキンFDの経営責任を問う声が高まった。

    クラブは「フォックス」としてこの裁定に「失望」を表明し、処分を「不釣り合い」と批判したが、4月8日に控訴は棄却され、残留への望みはさらに遠のいた。

    減点がなければ21位ブラックバーン、ウェスト・ブロムウィッチに2ポイント差で迫り、ブラックバーンには1試合少ないアドバンテージがあった。だが、高年俸で低パフォーマンスの選手を抱え込んだ結果、残留を予想する声は少なかった。

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    「最悪のシーズン」

    マルティ・シフエンテスは昨年7月、レスターの3シーズンで6人目の監督に就任した。彼の主な目標は、クラブの選手とサポーターの間に生じた亀裂を修復することだった。

    「降格すれば不満は生まれる。だが私はリスタートし、選手たちが今日の見せ場で評価される環境を作りたい。全員がクラブに献身し、全力を尽くす姿を示してほしい」と語った

    しかし、高年俸のまま残った選手たちを束ねきれず、14位に沈んだ1月に解任された。以降、成績はさらに低下し、チーム雰囲気も悪化した。ホームの利点も失われ、サポーターは選手たちの努力不足に怒りを示している。

    元レスターFWマット・パイパーはBBCスポーツに「彼らがもっと頑張らないのが理解できない」と語った。「レスターには過去、衝撃的なチームや下手な選手たちがいた。私もその一員だったから自分を免罪するつもりはないが、言いたいのは、たとえ我々が下手だった時でも、ユニフォームを着て全力を尽くす選手たちはいたということだ。

    才能ある選手がいるのに、今の戦力でも期待外れだ。6ポイント減点なくても、今シーズンは散々だろう」

  • Hull City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    おとぎ話から教訓話へ

    フルバックとしてフォックス（レスター）でプレーしたゲイリー・ロウェットがシフエンテスの後任として正式に就任し、低迷するチームに活が戻ると期待された。しかし52歳の彼は早くも打ちひしがれている。

    「ここでの10試合は、まるで40試合を戦ったような気分だ」とロウェットは先週語った。それはポーツマス戦に敗れる前だった。彼は、残留にはその試合の勝利が必須だったと認めている。

    試合後、フラトン・パークでは当然のように混乱が起きた。MFハリー・ウィンクスが怒ったファンと口論になり、「理事会を解任せよ」や「スリヴァッダナプラバとラドキンを辞任させろ」との声も噴出した。 とはいえ、まだ数学的に降格が確定したわけではない。ロウエットは、降格がもたらす深刻な財政的・人的損失を選手たちに認識させようとしている。

    「選手たちの前で給茶係の女性を泣かせるようなことが、必ずしも望ましい効果をもたらすとは思いません」と彼はBBCイースト・ミッドランズ・トゥデイに語った。「しかし、選手たちにこの状況の重大さを伝えようとしているだけです。

    選手には直接響かないかもしれない。だが、クラブスタッフや、苦労してチケット代を払って支えてくれるファンには大きな影響がある。彼らに恩返ししなければならない」

    それでも現状では、レスターが降格を免れるのは2016年の優勝より難しい。かつては“フォクシーズ”の物語が夢をくれたが、今はクラブ経営の失敗例として戒めとなっている。

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