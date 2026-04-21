フルバックとしてフォックス（レスター）でプレーしたゲイリー・ロウェットがシフエンテスの後任として正式に就任し、低迷するチームに活が戻ると期待された。しかし52歳の彼は早くも打ちひしがれている。
「ここでの10試合は、まるで40試合を戦ったような気分だ」とロウェットは先週語った。それはポーツマス戦に敗れる前だった。彼は、残留にはその試合の勝利が必須だったと認めている。
試合後、フラトン・パークでは当然のように混乱が起きた。MFハリー・ウィンクスが怒ったファンと口論になり、「理事会を解任せよ」や「スリヴァッダナプラバとラドキンを辞任させろ」との声も噴出した。 とはいえ、まだ数学的に降格が確定したわけではない。ロウエットは、降格がもたらす深刻な財政的・人的損失を選手たちに認識させようとしている。
「選手たちの前で給茶係の女性を泣かせるようなことが、必ずしも望ましい効果をもたらすとは思いません」と彼はBBCイースト・ミッドランズ・トゥデイに語った。「しかし、選手たちにこの状況の重大さを伝えようとしているだけです。
選手には直接響かないかもしれない。だが、クラブスタッフや、苦労してチケット代を払って支えてくれるファンには大きな影響がある。彼らに恩返ししなければならない」
それでも現状では、レスターが降格を免れるのは2016年の優勝より難しい。かつては“フォクシーズ”の物語が夢をくれたが、今はクラブ経営の失敗例として戒めとなっている。