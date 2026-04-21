2022-23シーズンにレスターがプレミアリーグから降格したのは大きな衝撃だった。7年前に優勝し、FAカップ制覇から2年、ロジャース監督の下で2年連続5位入りを果たしていたからだ。

しかし北アイルランド出身の指揮官は、クラブの財政がすでに健全ではないと示唆していた。レスターのタイ人オーナーであるキング・パワー・インターナショナル・グループは、パンデミックによる免税事業の打撃で支出を抑制せざるを得なかった。

「もちろんチームを強化したい」とロジャースは2022年7月に語った。「昨年も言ったが、財政が厳しければ難しい。クラブを尊敬しているので対立はしない。

「残念だ。努力して改善できればチームは良くなる。高いレベルで戦うにはそれが必要だ。できなければ期待は下がる」

それでも、補強が実現しなかったとはいえ、レスターが降格するとは誰も予想していなかった。