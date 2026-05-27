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レスター・シティのレジェンド、カスパー・シュマイケルが、深刻な怪我のため引退を発表。
プレミアリーグのレジェンドの時代が終わりを迎えた。
シュマイケルはピッチへの復帰を望んでいたが、専門医は深刻な肩の怪我後にトップレベルに戻るのは難しいと診断した。
パルケンで行われたTV 2 Sportのインタビューで、39歳のGKはこう語った。「6月にセルティックとの契約が切れるので、現役を引退します。避けられない決断でした。 複数の外科医や専門家に相談した結果、トップレベルでの復帰は期待できないと告げられました。熟考しましたが、今が決断のときだと信じています」
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衝撃的な怪我の詳細が明らかになった
3月にデンマーク代表を離脱したシュマイケルは、当初思われたより怪我の程度が深刻だった。2月のシュトゥットガルト戦での着地で関節に重傷を負い、靭帯と腱も断裂。40歳目前の選手には回復に時間がかかると明かした。
シュマイケルは「長い道のりだった。2月に着地した瞬間、何かが完全に間違っていると感じた。 さまざまな病院で検査を受けたが、治療の選択肢はほとんどないとの結論だった。代わりに、引退後の生活について考え始めた。子どもを抱き上げられるか、外でアクティブに過ごせるか、そんなことが心配だった。復帰は夢だったが、あるレベルでプレーし続けるのは難しいと告げられた」
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伝説的なキャリアを振り返って
シュマイケルは伝説的な選手として現役を引退した。特に2015-16シーズン、レスター・シティの奇跡的なプレミアリーグ優勝に貢献した。多くの選手がピッチで華々しく引退したいと望むが、彼の最後の試合はスコティッシュ・プレミアシップでハイバーニアンに2-1で敗れた一戦だった。 望まぬ結末だったが、彼は父ピーターの足跡をたどり、頂点を経験したキャリアに感謝している。
「誰もがピッチで別れを告げることを夢見るが、いつも思い通りになるわけではない」と彼は語った。「サッカー界は私に何も借りはない。多くの機会と経験を得た。最も鮮明なのは、築いた友情と絆だ。良い時も悪い時も、彼らと分かち合った瞬間たちだ。あと1試合だけプレーしたかったが、残念ながら叶わなかった」
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デンマークサッカー界の英雄
10年以上にわたり正GKとして君臨した彼の引退発表に、母国では称賛の声が相次いでいる。 デンマークサッカー協会（DBU）のピーター・モーラー競技部長は、代表チームに多大な影響を与えたシュマイケルのリーダーシップと安定感を強調した。ユーロ2020準決勝進出など、彼の存在はデンマークの活躍に欠かせなかった。
「デンマーク国民とDBUに与えてくれた数多くの素晴らしい経験に、心から感謝しなければならない」とモラー氏は語った。 「彼はデンマークサッカー史に名を刻む偉大な選手であり、ピッチ内外で並外れた愛情と勝利への執念を示した。そのプロ意識と完璧さを求める姿勢は、代表チームの成長に多大な影響を与えた」と絶賛した。