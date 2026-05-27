レスター・シティのレジェンド、カスパー・シュマイケルが、深刻な怪我のため引退を発表。

シュマイケルはピッチへの復帰を望んでいたが、専門医は深刻な肩の怪我後にトップレベルに戻るのは難しいと診断した。

パルケンで行われたTV 2 Sportのインタビューで、39歳のGKはこう語った。「6月にセルティックとの契約が切れるので、現役を引退します。避けられない決断でした。 複数の外科医や専門家に相談した結果、トップレベルでの復帰は期待できないと告げられました。熟考しましたが、今が決断のときだと信じています」