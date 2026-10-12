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レスター・シティが売りに出される。買収期限の金曜日が迫る中、キング・パワーが売却希望額を2億2500万ポンドに設定
キング・パワー、買収の期限を厳格に設定
レスター・シティを取り巻く状況は、大きく変わろうとしている。クラブの現オーナーが、10年を大きく超える保有期間に終止符を打つ準備を進めているためだ。クラブ史上最も成功した時代を支えてきたタイの複合企業キング・パワーは、関心を示す各方面に対し、今週金曜日までに正式な買収提案を提出するよう求めたと報じられている。
現在、シティの投資銀行部門が売却手続きを進めており、本格的な買収希望者が名乗りを上げる期限を今週末に設定している。具体的な関係者の身元は伏せられているものの、『ザ・サン』によれば、当初の期限は若干延長されたという。
売却の決断が下されたのは今年初めのことだ。レスターがイングランドのリーグ体系で下位カテゴリーへと転落する失意の中、スリヴァッダナプラバ家が自らの立場を検討した末の判断だった。クラブは現在リーグ1に所属しているが、オーナー側は投資に対する大きなリターンを求めている。
- AFP
リーグ1で過去最高となる評価額
報じられている評価額の2億2500万ポンドで買い手が現れれば、イングランドサッカーの3部にとって歴史的な出来事となる。その価格での買収は、リーグ1所属クラブの買収額として従来の記録を大幅に塗り替えることになる。
売却が実現すれば、2010年にキング・パワーがミラン・マンダリッチから比較的控えめな3500万ポンドでクラブを買収して始まった時代が幕を閉じる。その後の14年間で、オーナーはレスターをチャンピオンシップ所属クラブから世界的なブランドへと変貌させた。その歩みの中には、スポーツ史上屈指の偉業もあった。
歴史に残る在任期間を振り返る
スリヴァッダナプラバ家の指導の下、レスター・シティは2016年にプレミアリーグ優勝という不可能とも思われた偉業を成し遂げた。開幕前の優勝オッズは5000対1。クラウディオ・ラニエリ監督率いるレスターは、トロフィーを掲げてスポーツ界を驚かせた。
黄金期には2017年にチャンピオンズリーグ準々決勝へ進出し、さらにウェンブリーでの決勝でチェルシーを破ってクラブ史上初のFAカップ制覇を果たした。こうしてタイトルを積み重ねた。
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栄光からの厳しい転落
レスター・シティの現状は、プレミアリーグで頂点を極めた頃とはかけ離れている。クラブは2季連続の降格という悪夢のような時期を過ごし、トップリーグからチャンピオンシップを経てリーグ1まで転落した。
現在、レスター・シティは3部リーグの17位に低迷しており、順位を上げるために必要な安定感を欠いている。
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