レスター・シティが売りに出される。買収期限の金曜日が迫る中、キング・パワーが売却希望額を2億2500万ポンドに設定

レスター・シティを取り巻く状況は、大きく変わろうとしている。クラブの現オーナーが、10年を大きく超える保有期間に終止符を打つ準備を進めているためだ。クラブ史上最も成功した時代を支えてきたタイの複合企業キング・パワーは、関心を示す各方面に対し、今週金曜日までに正式な買収提案を提出するよう求めたと報じられている。

現在、シティの投資銀行部門が売却手続きを進めており、本格的な買収希望者が名乗りを上げる期限を今週末に設定している。具体的な関係者の身元は伏せられているものの、『ザ・サン』によれば、当初の期限は若干延長されたという。

売却の決断が下されたのは今年初めのことだ。レスターがイングランドのリーグ体系で下位カテゴリーへと転落する失意の中、スリヴァッダナプラバ家が自らの立場を検討した末の判断だった。クラブは現在リーグ1に所属しているが、オーナー側は投資に対する大きなリターンを求めている。