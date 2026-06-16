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レスターはリーグ1降格を受け、元レンジャーズ、サウサンプトン監督のラッセル・マーティンを新監督に任命した。
フォックスが戦術の専門家に白羽の矢を立てる
元スコットランド代表の彼は、142年の歴史で2度目となる3部降格の混乱を抱えるクラブを引き継ぐ。 前シーズンは財政違反による6ポイント減点が響き、5000対1のオッズを覆してプレミアリーグを制した伝説的優勝からちょうど10年後の出来事だった。アイブロックスでの123日という短期間の指導を経て再起を図るマーティンは、2023年4月以降7人目となるレスターの常任監督だ。
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マーティンがキング・パワーの当面の目標を明らかにした
新監督は、名門クラブを立て直す機会を得たことに感謝し、すぐにチーム文化の改革に着手すると表明した。彼は「このクラブに来られてとてもうれしいです。選手やスタッフと働くのが楽しみです。
「このクラブには輝かしい歴史があり、熱心なサポーターに支えられ、大きな期待が寄せられています。クラブや街、そしてサポーターの皆さんと親しくなれることを楽しみにしています。当面の焦点はチームにあります。強い絆を築き、明確な基準を設け、レスター・シティのサポーターが共感し、誇りに思えるようなプレーを生み出していくことです。」
再建へ階層的支援が約束された
レスター首脳陣は、マーティンがスコットランドへ移籍する前の昨夏、すでに彼を候補に挙げていた。2024年にサウサンプトンをプレミアリーグへ昇格させた、彼の忍耐強くポゼッションを重視する哲学に魅力を感じたからだ。クラブは、その技術的なスタイルが、エンツォ・マレスカ体制下で前回昇格したときのサッカーを再現する理想的な青写真だと考えている。
スポーツディレクターのジェームズ・マッキャロンは「ラッセルは連携、責任、高基準を重んじる体制で支えられる。我々の役目は、選手やスタッフが最高パフォーマンスを発揮できる環境を整えることだ」と語った。
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新監督を待ち受ける過酷なディビジョン戦
マーティン監督は、8月14日（金）に始まる2026-27シーズン・リーグ・ワンを乗り切るため、MKドンズでの経験を早く活かさなければならない。財政再建中のチームは、今夏の移籍市場が大きな試練となる。そのため、過密日程が始まる前に、士気が落ちた選手たちに戦術を徹底することが最優先だ。