新監督は、名門クラブを立て直す機会を得たことに感謝し、すぐにチーム文化の改革に着手すると表明した。彼は「このクラブに来られてとてもうれしいです。選手やスタッフと働くのが楽しみです。

「このクラブには輝かしい歴史があり、熱心なサポーターに支えられ、大きな期待が寄せられています。クラブや街、そしてサポーターの皆さんと親しくなれることを楽しみにしています。当面の焦点はチームにあります。強い絆を築き、明確な基準を設け、レスター・シティのサポーターが共感し、誇りに思えるようなプレーを生み出していくことです。」