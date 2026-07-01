Getty Images
翻訳者：
レスターの損失は米国女子代表の利益だ！ゲイリー・リネカーは、EFLクラブが歴史的な女性監督就任を推進する中で、エマ・ヘイズの助言が聞かれていなかったと明かした。
フォックスズに向けたラインカーの大胆な提案
自身のポッドキャスト『The Rest is Football』で、ライネカーはレスター・シティ前CEOスーザン・ウィーランとの会話を明かした。2023年のプレミアリーグ降格後、彼は当時チェルシー女子チームを率いていたヘイズを招聘し、クラブが現代のコーチングをリードする好機だと考えた。
ライネカーは番組で、現在米国女子代表を率いるヘイズ氏に直接こう語った。「レスターが初めて降格したとき、私は当時のCEOスーザン・ウィーラン（現在は退任）に『レスター・シティの監督にはエマを起用すべきだ』と伝えた。 理由はたくさんある。まず、彼女は優れた監督だ。PR効果も大きい。イングランドで初めて男子プロチームを率いる女性監督が生まれることになる。それに、レスターには彼女が活躍できる選手たちがいた」
- Getty Images
所有者の抵抗により、この動きは阻まれた
ライネカーが熱心に支持したものの、クラブ幹部は慎重だった。ライネカーによると、ウィーラン氏は個人的に賛同したが、キング・パワー・スタジアムの意思決定者はまだその一歩を踏み出す準備ができていないと認めたという。
ラインカーは当時をこう振り返る。「彼女は『素晴らしいアイデアだとは思うけど、オーナーたちがその一歩を踏み出す準備ができているかは分からない』と言った。だから、あなたが興味を持ってくれたかは疑問だが、これが正直なところだ」
ヘイズ氏、管理職としての障壁に言及
ヘイズはラインカーの発言に穏やかに反応し、女性が男子プロサッカー界に入るのを阻む構造的な問題に言及した。チェルシーでWSLタイトルを7回獲得した49歳の監督は、議論の焦点を候補者から雇用主へ移すべきだと主張した。
ラインカー氏への返答として、ヘイズ氏は「そう言ってくれて感謝するけど、監督たちはいつもこの質問をされるの。記者会見で答えるのは私たちなのに、あなたは『間違った相手に聞いているよ』と私はいつも思うわ。 なぜ取り組まないのか、クラブオーナーに聞くべきだ」と語った。彼女は以前も「女性パイロットや女性医師はいるのに、男子サッカーで男性選手を率いる女性監督はいない。まだやることが山積みだ」と述べていた。
- Getty Images
レスターの衰退とヘイズの米国での成功
ライネカーの電話以来、レスター・シティは混乱の時期を経て2025-26シーズンにリーグ・ワンへ降格した。一方、ヘイズはUSWNTを率い、2024年パリオリンピックで金メダルを獲得し、第1回ヨハン・クライフ・トロフィーも受賞した。 一方、レスターは3部リーグでの再建を目指しラッセル・マーティンを新監督に招聘したが、リーグ・ワンからの復活は容易ではない。