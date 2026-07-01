レスターの損失は米国女子代表の利益だ！ゲイリー・リネカーは、EFLクラブが歴史的な女性監督就任を推進する中で、エマ・ヘイズの助言が聞かれていなかったと明かした。

自身のポッドキャスト『The Rest is Football』で、ライネカーはレスター・シティ前CEOスーザン・ウィーランとの会話を明かした。2023年のプレミアリーグ降格後、彼は当時チェルシー女子チームを率いていたヘイズを招聘し、クラブが現代のコーチングをリードする好機だと考えた。

ライネカーは番組で、現在米国女子代表を率いるヘイズ氏に直接こう語った。「レスターが初めて降格したとき、私は当時のCEOスーザン・ウィーラン（現在は退任）に『レスター・シティの監督にはエマを起用すべきだ』と伝えた。 理由はたくさんある。まず、彼女は優れた監督だ。PR効果も大きい。イングランドで初めて男子プロチームを率いる女性監督が生まれることになる。それに、レスターには彼女が活躍できる選手たちがいた」