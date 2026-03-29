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レスターが7連敗を喫し、WSL降格の危機に瀕する中、アリシャ・レーマンは「動けなくなったウサギ」と揶揄される
冬の移籍市場で加入した選手が、なかなか結果を出せずにいる
レーマンは、冬の移籍市場でコモからフォクシーズに移籍した際に期待されていた決定的な得点力を発揮できていない。チームの残留争いを牽引し、懐疑的な声に反論するために獲得されたが、その移籍は実を結んでいない。この攻撃手は加入以来わずか1得点にとどまっており、クラブがますます窮地に陥る中、彼女の貢献度は厳しく問われている。 ブライトンに0-1で敗れたことで、レスターは7連敗を喫し、順位表の最下位に沈んだまま、女子スーパーリーグからの降格がますます現実味を帯びてきている。
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惨憺たる試合成績が、解説者からの批判を招いている
ブライトン戦では、彼女の存在感のなさが際立っており、86分にロゼラ・アヤネと交代するまでその状態が続いた。ピッチに立っていた間、彼女はシュートを1本も放てず、ボールタッチはわずか22回、ボールロストは12回に上った。さらに、10本のパスのうち成功したのは7本のみだった。この精彩を欠いたプレーに対し、BBCラジオ・サセックスの解説者トレント・ハットソンは厳しい評価を下した。
ハットソンは次のように述べた。「アリシャ・レーマンの最終的なプレーに、今日は物足りなさが感じられた。最近WSLでの出場機会が限られていた彼女が、苦戦中のチームに復帰して即戦力として起用されるのは決して容易なことではない。ボールを拾ってわずかなスペースに飛び込んだ瞬間、彼女はまるでヘッドライトに照らされたウサギのように、動けずにいた。」
レスターの監督は、特定の選手を責めることを拒否した
試合終了のホイッスルが鳴った後、レスターのリック・パスモア監督はメディアの取材に応じ、個々の選手を責めることはしなかった。チーム全体でシュートはわずか5本にとどまったものの、彼は依然として楽観的な姿勢を崩していない。
パスムーア監督は次のように語った。「厳しい試合だった。我々はただ振り返り、分析し、そして前へ進まなければならない。今後のホーム戦に向けて準備する時間は十分にある。試合の中にはうまくいった部分もあった。チームは依然として結束していると思う。次のロンドン・シティ戦を楽しみにしている。」
チームへの信頼を維持しているかとの問いに、彼はこう付け加えた。「もちろんです。これが困難な戦いになることは分かっていたし、今まさにその真っ只中にいます。選手もスタッフも皆が団結し、互いに励まし合いながら、今後の試合を楽しみにしています。」
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今後数週間で、生き残りをかけた戦いが激化していく
レスターが今シーズンを挽回するための時間は急速に尽きつつある。同クラブは現在、順位表の最下位に沈んでおり、ウェストハムとは4ポイント差がついているが、重要な試合を1試合残している。レスターは4月26日、ロンドン・シティ・ライオネッスとのアウェイ戦を控え、WSLに復帰する。