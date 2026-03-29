ブライトン戦では、彼女の存在感のなさが際立っており、86分にロゼラ・アヤネと交代するまでその状態が続いた。ピッチに立っていた間、彼女はシュートを1本も放てず、ボールタッチはわずか22回、ボールロストは12回に上った。さらに、10本のパスのうち成功したのは7本のみだった。この精彩を欠いたプレーに対し、BBCラジオ・サセックスの解説者トレント・ハットソンは厳しい評価を下した。

ハットソンは次のように述べた。「アリシャ・レーマンの最終的なプレーに、今日は物足りなさが感じられた。最近WSLでの出場機会が限られていた彼女が、苦戦中のチームに復帰して即戦力として起用されるのは決して容易なことではない。ボールを拾ってわずかなスペースに飛び込んだ瞬間、彼女はまるでヘッドライトに照らされたウサギのように、動けずにいた。」