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Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

レジェンド審判のピエルルイジ・コリーナ氏が、ドナルド・トランプ氏の「極めて疑わしい」という主張に反論した。

アメリカ合衆国
フォラリン・バログン
ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

ピエルルイジ・コリーナ氏は、ワールドカップ審判員の公正性について衝撃的な発言をしたドナルド・トランプ米大統領に対し、断固として反論した。FIFA審判委員会委員長でもある伝説的な元審判員は、ブラジル人審判ラファエル・クラウス氏への個人攻撃を受け、大会審判陣の評判を守るため迅速に対応した。

  • コリーナは「重宝されている」クラウスを支持している

    2026年ワールドカップの審判業務が政治の話題となった。コリーナ氏は、ブラジル人主審クラウスを擁護。グループステージのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、米国代表FWバログンを退場させた判定が物議を醸し、ホワイトハウスも批判した。

    コリーナ氏は声明で「クラウスは世界屈指の審判であり、FIFAは彼のプロ意識と誠実さを信頼している」と述べた。 彼は2022年カタール大会に続き2度目のワールドカップ担当で、経験豊富かつ高く評価されており、FIFAは彼を信頼できる審判員として全面的に支持している。」


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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    トランプ氏、「疑わしい」審判を痛烈批判

    バログンとタリク・ムハレモヴィッチの衝突を巡る論争は、VARの介入でファウルが「重大な反則行為」と判定され、レッドカードに変わったことにはじまる。1試合の出場停止処分を受けたトランプ氏はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に働きかけ、執行猶予を獲得。ホワイトハウスでの演説では主審を強く批判した。

    トランプ氏は主審の動機と経歴に疑問を投げかけ、次のように語った。「あれはファウルではない。全速力で走っていた2人が偶然ぶつかっただけだ。 足と足がぶつかるなんてコントロールできない。ただ2人の優れたアスリートが絡み合っただけだ。この審判は少し怪しい。過去を調べればわかるが、物議を醸すのは好きではないので言いたくないが、非常に怪しい。」


  • 世界の舞台で政治とサッカーが激突する

    バログンの出場停止を一時停止するという前例のない措置により、このストライカーはベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できた。この決定は大会運営に衝撃を与え、ライバル国からも強い不満の声が上がった。

    大会中、コリーナ氏は多忙を極め、時間稼ぎや怪我のふりに関するルール変更も監督した。しかし、この介入は、開催国と大会運営の審判部門の間に新たな摩擦を生んでいる。


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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バログンが先発したが、USMNTは敗退した。

    政治的駆け引きやエースFWの復帰が認められたにもかかわらず、米国は大会を悲劇的に終えた。共催国はベルギーに1–4で完敗し、出場停止騒動は優勝への野望にとって無意味だった。

    FIFAが審判団を擁護する姿勢を崩していないため、トランプ発言の余波は続きそうだ。米国代表の戦いは終わったが、他国が今回の先例を懲戒上訴に引用し始めたことで、FIFA司法機関の独立性を巡る議論はさらに激しさを増している。