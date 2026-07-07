Getty Images Sport
翻訳者：
レジェンド審判のピエルルイジ・コリーナ氏が、ドナルド・トランプ氏の「極めて疑わしい」という主張に反論した。
コリーナは「重宝されている」クラウスを支持している
2026年ワールドカップの審判業務が政治の話題となった。コリーナ氏は、ブラジル人主審クラウスを擁護。グループステージのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、米国代表FWバログンを退場させた判定が物議を醸し、ホワイトハウスも批判した。
コリーナ氏は声明で「クラウスは世界屈指の審判であり、FIFAは彼のプロ意識と誠実さを信頼している」と述べた。 彼は2022年カタール大会に続き2度目のワールドカップ担当で、経験豊富かつ高く評価されており、FIFAは彼を信頼できる審判員として全面的に支持している。」
- AFP
トランプ氏、「疑わしい」審判を痛烈批判
バログンとタリク・ムハレモヴィッチの衝突を巡る論争は、VARの介入でファウルが「重大な反則行為」と判定され、レッドカードに変わったことにはじまる。1試合の出場停止処分を受けたトランプ氏はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に働きかけ、執行猶予を獲得。ホワイトハウスでの演説では主審を強く批判した。
トランプ氏は主審の動機と経歴に疑問を投げかけ、次のように語った。「あれはファウルではない。全速力で走っていた2人が偶然ぶつかっただけだ。 足と足がぶつかるなんてコントロールできない。ただ2人の優れたアスリートが絡み合っただけだ。この審判は少し怪しい。過去を調べればわかるが、物議を醸すのは好きではないので言いたくないが、非常に怪しい。」
世界の舞台で政治とサッカーが激突する
バログンの出場停止を一時停止するという前例のない措置により、このストライカーはベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できた。この決定は大会運営に衝撃を与え、ライバル国からも強い不満の声が上がった。
大会中、コリーナ氏は多忙を極め、時間稼ぎや怪我のふりに関するルール変更も監督した。しかし、この介入は、開催国と大会運営の審判部門の間に新たな摩擦を生んでいる。
- Getty Images Sport
バログンが先発したが、USMNTは敗退した。
政治的駆け引きやエースFWの復帰が認められたにもかかわらず、米国は大会を悲劇的に終えた。共催国はベルギーに1–4で完敗し、出場停止騒動は優勝への野望にとって無意味だった。
FIFAが審判団を擁護する姿勢を崩していないため、トランプ発言の余波は続きそうだ。米国代表の戦いは終わったが、他国が今回の先例を懲戒上訴に引用し始めたことで、FIFA司法機関の独立性を巡る議論はさらに激しさを増している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。