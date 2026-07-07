レジェンド審判のピエルルイジ・コリーナ氏が、ドナルド・トランプ氏の「極めて疑わしい」という主張に反論した。

2026年ワールドカップの審判業務が政治の話題となった。コリーナ氏は、ブラジル人主審クラウスを擁護。グループステージのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、米国代表FWバログンを退場させた判定が物議を醸し、ホワイトハウスも批判した。

コリーナ氏は声明で「クラウスは世界屈指の審判であり、FIFAは彼のプロ意識と誠実さを信頼している」と述べた。 彼は2022年カタール大会に続き2度目のワールドカップ担当で、経験豊富かつ高く評価されており、FIFAは彼を信頼できる審判員として全面的に支持している。」



