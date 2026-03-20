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Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

レクシー・ポッター：チェルシーとイングランド代表のキーラ・ウォルシュに刺激を受けたこの10代の選手は、ジョージア・スタンウェイのような特徴を見せている

2023-24シーズンの終盤、エマ・ヘイズのチェルシーでの指揮官としての任期が広く報じられる中、終わりを迎えようとしていた頃――彼女は米国へ移り、同国の象徴的な代表チームの指揮を執ることになっていた―― この尊敬される監督は、最後の記者会見の一つで、女子ユース組織の進歩や、アカデミーとトップチームとの格差を埋めるための取り組みを踏まえ、将来の「ブルーズ」のチームがどのような姿になるかを考察する時間を取った。

「ここ2年、あるいは3年ほど、私たちは自クラブ育成選手の枠をどう拡大していくか、そして選手たちがアカデミーからいきなりトップチームに昇格することはできない（少なくとも当クラブでは）ということを踏まえて、選手育成に本当に力を注いできました。 マイカ・ハマノのような海外からの才能ある選手を獲得し、我々のやり方で育成すること、あるいはレンタル移籍の契約を結ぶことなど、いずれにせよ、今後12ヶ月のうちにその成果が実り始めるだろう」と彼女は2024年2月、記者団に語った。そのシーズンの半ば、アギー・ビーバー＝ジョーンズがファーストチームの主力選手として台頭し、地元出身の才能に関してファンに大きな期待を抱かせていた時期のことだった。

「アギーはその取り組みの好例ですが、彼女だけではありません」とヘイズは付け加えた。「今後もさらに多くの選手が現れるでしょう。それは確信しています。 「多くの若手選手たちに期待している。レクシー・ポッターにも期待している。彼女はトップクラスの若手選手になると思う。ローラ・ブラウンにも期待している。チェルシーには本当に、本当に優秀な若手選手が控えている。5年後にファンとしてここに戻ってきた時、彼女たちの何人かがトップチームでプレーしているのを見られるかもしれない」

当時、ポッターはキャリア初のレンタル移籍で、クリスタル・パレス（2部）でプレーしていた。ロンドンのクラブがトップリーグ昇格を果たした際、彼女はキープレーヤーとなり、1年後にイーグルス（クリスタル・パレス）が女子スーパーリーグに初参戦した際も、再びその地位を確立した。 しかし今、19歳の彼女はチェルシーのトップチームの一員となっており、水曜日にはクラブでのリーグ戦初先発を果たし、WSL初ゴールを決めた。そのゴールは、ブライトンとの重要な一戦で勝利を決める決勝点となった。

ヘイズの後任であるチェルシーのソニア・ボンパストール監督が若手選手を起用してきた実績や、今シーズンこれまでにポッターが与えられたチャンスで示した将来性を踏まえると、ヘイズの予想は正しかったようだ。彼女が次に西ロンドンを訪れ、古巣の試合を観戦する際には、この才能ある若手MFの姿を注目していることだろう。

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    すべてが始まった場所

    エプソムで生まれ、レッドヒルで育ったポッターは、生涯を通じてチェルシーのコバムにある練習場からわずか数マイルの場所で過ごしてきた。彼女はわずか8歳の時にブルーズ（チェルシー）に入団したが、それ以前は地元の少年チームで兄とサッカーに打ち込み、フットサルにも熱心に取り組んでいた。

    こうした経験が、この若きミッドフィルダーを迅速な判断力と卓越した技術を持つ選手へと育て上げ、彼女は長きにわたり、イングランド女子代表（ライオネッス）やチェルシーの関係者の間で高く評価されてきた。その才能が特に際立ったのは、2023年9月、17歳でイングランド初の女子プロ契約を結んだことで話題をさらった時である。

    「我々は彼女の将来に非常に大きな期待を寄せており、今後数年間で彼女が成長し、さらに上達していく姿を見るのを楽しみにしている」と、当時チェルシーのゼネラルマネージャーを務めていたポール・グリーンは語った。

    同時に、すでにイングランドU-19代表に選出されていたポッターが、初のレンタル移籍先としてクリスタル・パレスへ送られることも発表された。そこで彼女はトップレベルの公式戦に初めて出場する機会を得て、わずか数ヶ月後には、パレスのローラ・カミンスキー監督から「国の未来のスター」と称賛されるようになった。

    翌シーズン、クリスタル・パレスがWSLへの昇格を果たした後も、ポッターが再び「イーグルス」に戻ることは理にかなっていた。彼女はステップアップした環境でさらなる成長を見せ、その印象的な「成熟度」はカミンスキー監督からも特筆された。

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    転機

    今シーズンの開幕当初は状況が異なっていた。ポッターは他クラブへのレンタル移籍はしなかったものの、チェルシーでもレギュラーとしてプレーできておらず、冬休み前までの出場はわずか4試合にとどまっていた。しかし、キーラ・ウォルシュやエリン・カスバートといったトップクラスのミッドフィールダーたちと共にトレーニングを重ねることで、彼女は「ブルーズ」の環境の中で学ぶべきことがまだたくさんあった。

    「毎週プレーしていた状態から、思うように出場できなくなるのは明らかに違うけど、世界クラスの選手たちと毎日トレーニングできるのは本当に良いことだよ」と、19歳の彼女は昨年12月、イングランドU-23代表の合宿中にGOALに語った。「間違いなく学んでいるし、自分の成長に大いに役立っていると思う。 トレーニングや試合で、これほど高いレベルの選手たちを見られることは、自分の成長にとって本当に良いことだと思います」

    年明け以降、ポッターの出場時間も増え始めている。チェルシーの直近10試合のうち6試合に出場し、水曜日のブライトン戦（2-1で勝利）ではクラブでのWSL初先発を果たした。ハーフタイム直前の彼女の力強いゴールが決勝点となった。堅実なプレーのハイライトとなったこのゴールにより、彼女はマン・オブ・ザ・マッチに選出された。

    「正直なところ、驚きはないわ」とウォルシュは試合後、カメラを嫌がる10代のチームメイトと共にスカイ・スポーツの取材に応じ、こう語った。「毎日トレーニングで彼女を見ているから。彼女はこの瞬間を長く待ち望んでいたけど、それだけの価値は十分にある。彼女は素晴らしい選手だし、ご覧の通り、彼女の未来は明るいわ」

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    調子はどう？

    ポッターはその才能を、チェルシーでチャンスが与えられるたびに発揮しており、イングランド代表でも定期的にその実力を示している。 昨年10月に初めてU-23代表に招集されたこの19歳の選手は、急な昇格にもかかわらず、WSLのレギュラーであり、シニア代表にも招集された経験を持つルビー・メイスやメイジー・サイモンズといった選手たちと並んでプレーしているにもかかわらず、全く場違いな様子は見せていない。

    「彼女はシニア選手たちと2シーズン丸々共にプレーしてきた。その成果は明らかだ」と、イングランドのユース代表でポッターを指導してきたローレン・スミスは先月語った。「U-19では彼女たちをほぼ若年成人として見るが、U-23の環境に入ると――チェルシーでも間違いなく同じだろうが――そこでは彼女たちは大人になる。 彼女たちがそうした社会的グループの間をどのように行き来しているかが見て取れる。しかし、最大の変化は、トレーニングや試合での取り組み方だ。彼女たちは常に次のレベルへ進みたいと願っているからだ。

    「彼女もいつかサリナ・ウィーグマン監督との対話を求め始めるだろう。チェルシーでもう少し出場時間を増やしたいと思っているはずだ。それを実現させるには、スポンジのように吸収し、何をすべきかを学び、それを自分なりのやり方で実行することだ。次のキーラ・ウォルシュになろうとするのは無理だからね。レキシー・ポッターでなければならない。 若い選手たちが通る道とは、おそらくそういうものでしょう。自分のやり方で確実に歩んでいくこと。すべてがうまく噛み合った時、そこに特別な選手が現れるのは間違いありません。そして、彼女の活躍をこれからたくさん目にするはずですよ。」

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    最大の強み

    メディアとの初期のやり取りでは、予想通り控えめな印象を与えていたものの、ピッチに立つとポッターは全く別人のようになる。彼女は、特にその年齢にしては身体的に強く、その強さを活かして数多くの1対1の局面で勝利を収めている。水曜日のWSLでのチェルシーでの初フル出場（90分間）では、10回の1対1のうち8回で優位に立った。

    ボールを持った時の能力は傑出しており、鋭いパス、素早い判断力、そして広い視野が光る。また、ボールを持っていない時の動きも目を引く。実際、ブライトン戦でのゴールでは、ポッターはボックス内に絶妙なタイミングで走り込み、力強く決めた。

    メンタル面でも評価すべき点は多い。ポッターがチェルシーの環境に順応し、イングランドU-23代表への昇格を成し遂げた姿勢は、彼女の献身性を雄弁に物語っており、ボンパストール監督もそのメンタリティを称賛している。まだ大舞台での経験を積む必要はあるが、現時点での兆しを見る限り、プレッシャーのかかる局面でも実力を発揮できる選手になるだろう。

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    改善の余地がある

    ボールキープの質の高さと、ブライトン戦で示した決定力からすれば、ポッターがさらにゴールやアシストを重ねていくことは間違いなく可能だ。イングランド代表での得点記録は十分に素晴らしいが、パレスでの2シーズンでは、レギュラーとして出場していたにもかかわらず、全大会を通じてゴール1、アシスト1にとどまっている。

    ボックス・トゥ・ボックスの役割は、ポッターの強みに非常に合っている。彼女は守備と攻撃の両面で試合に影響を与えられるミッドフィールダーであり、これまでのキャリアでも主にそのポジションで起用されてきたからだ。もし彼女が最終ライン付近での存在感を活かし、自身の長所を活かして得点への貢献を増やせれば、さらなる高みへと到達できるだろう。

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    次は……ジョージア・スタンウェイ？

    ウォルシュはポッターが「尊敬している」人物であり、チェルシーで日々彼女から学んでいるが、ポッターとより共通点が多いのは、同じくイングランド代表のミッドフィルダーであるジョージア・スタンウェイの方だ。

    ウォルシュは守備的なポジションから試合をコントロールするディープライイング・プレイメーカーであるのに対し、スタンウェイはオールラウンドなミッドフィルダーであり、今シーズンはバイエルン・ミュンヘンでより守備的な役割を担いながらも素晴らしい活躍を見せているが、その真価はボックス・トゥ・ボックスの役割でこそ際立つ。

    スタンウェイと同様、ポッターも1対1の局面での強さと、ボールを持っていない時の動きの巧みさが際立っている。やはり、彼女に必要なのはゴールとアシストを量産することだ。しかし、そうした決定的な成果は、若手が経験を積むにつれて自然とついてくるものであり、ポッターには成長するにつれて最終ライン付近でのプレーがさらに洗練されていく可能性が明らかに秘められている。

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    次は何が待っているのでしょうか？

    確かに、チェルシーを悩ませている信じられないほどの数の負傷者が、ポッターのWSL初先発起用の一因となっていることは間違いないが、ボンパストール監督が彼女に結果を出せることを信頼していることも明らかだ。 リヨンでアカデミー責任者を務めていた頃から続く若手育成の経験を持ち、今週半ばにはチェルシー史上13年ぶりの最年少WSLベストイレブンを発表するなど、その手腕を遺憾なく発揮している同監督は、ポッターのさらなる成長において重要な役割を担うことになるだろう。

    1月にこの10代の選手へのレンタル移籍の関心が報じられた中、ボンパストール監督はシーズン後半において彼女が重要な存在になり得ると感じ取り、チームに残すことを選択した。

    「彼女がどれほど素晴らしい選手になり得るか、私は分かっている」と、ボンパストール監督は今シーズン序盤にポッターについて語った。「ソニアには本当に助けられた」と、選手本人も先週付け加えた。「彼女は私を心から支えてくれて、良いフィードバックをくれた。会話をするたびに、彼女は真剣に耳を傾けてくれた。私の成長に本当に貢献してくれたと感じている」

    今シーズン終了までの間、彼女にとって重要なのは、与えられたチャンスを掴み続けると同時に、チェルシーの世界クラスの選手たちから多くを学ぶことだ。水曜日の節目の出場は、ここ数ヶ月で既に大きな出来事が続いた中で、また一つ大きな瞬間となった。9月のU-20ワールドカップ出場を目指す彼女にとって、この一年はさらに大きな飛躍の年となるだろう。

    この道を歩み続け、出場時間が増えれば、サリナ・ウィーグマン監督がこの10代の選手を注視しない理由はないだろう。ライオネッシーズの指揮官は、有望な若手選手を定期的に代表チームに招集しており、2025年には7人のデビューを飾らせ、2026年のイングランド代表初合宿でもさらに1人をデビューさせている。

    「選手がシニア代表に昇格し、そこで経験を積み、チャンスを得られるのを見ることは、育成システムにとって非常に前向きなことだと思います」と、ポッターは昨年12月にGOALに語っていた。彼女は、次なる候補の一人となる道を着実に歩んでいるようだ。

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