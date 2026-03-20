レクシー・ポッター：チェルシーとイングランド代表のキーラ・ウォルシュに刺激を受けたこの10代の選手は、ジョージア・スタンウェイのような特徴を見せている

「ここ2年、あるいは3年ほど、私たちは自クラブ育成選手の枠をどう拡大していくか、そして選手たちがアカデミーからいきなりトップチームに昇格することはできない（少なくとも当クラブでは）ということを踏まえて、選手育成に本当に力を注いできました。 マイカ・ハマノのような海外からの才能ある選手を獲得し、我々のやり方で育成すること、あるいはレンタル移籍の契約を結ぶことなど、いずれにせよ、今後12ヶ月のうちにその成果が実り始めるだろう」と彼女は2024年2月、記者団に語った。そのシーズンの半ば、アギー・ビーバー＝ジョーンズがファーストチームの主力選手として台頭し、地元出身の才能に関してファンに大きな期待を抱かせていた時期のことだった。

「アギーはその取り組みの好例ですが、彼女だけではありません」とヘイズは付け加えた。「今後もさらに多くの選手が現れるでしょう。それは確信しています。 「多くの若手選手たちに期待している。レクシー・ポッターにも期待している。彼女はトップクラスの若手選手になると思う。ローラ・ブラウンにも期待している。チェルシーには本当に、本当に優秀な若手選手が控えている。5年後にファンとしてここに戻ってきた時、彼女たちの何人かがトップチームでプレーしているのを見られるかもしれない」

当時、ポッターはキャリア初のレンタル移籍で、クリスタル・パレス（2部）でプレーしていた。ロンドンのクラブがトップリーグ昇格を果たした際、彼女はキープレーヤーとなり、1年後にイーグルス（クリスタル・パレス）が女子スーパーリーグに初参戦した際も、再びその地位を確立した。 しかし今、19歳の彼女はチェルシーのトップチームの一員となっており、水曜日にはクラブでのリーグ戦初先発を果たし、WSL初ゴールを決めた。そのゴールは、ブライトンとの重要な一戦で勝利を決める決勝点となった。

ヘイズの後任であるチェルシーのソニア・ボンパストール監督が若手選手を起用してきた実績や、今シーズンこれまでにポッターが与えられたチャンスで示した将来性を踏まえると、ヘイズの予想は正しかったようだ。彼女が次に西ロンドンを訪れ、古巣の試合を観戦する際には、この才能ある若手MFの姿を注目していることだろう。