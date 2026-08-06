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レクサム、ウェイン・ルーニーのような失敗を回避へ ライアン・レイノルズ＆ロブ・マケルヘニーに、プレミアリーグの夢実現へフィル・パーキンソン監督には「もう1シーズン全面的に任せるべきだ」との声
3度の昇格と270試合：レクサムのパーキンソン
だが、パーキンソンは北ウェールズで目覚ましい躍進を指揮してきた人物だ。2021年夏の就任を機に、レクサムをナショナルリーグからチャンピオンシップへと導いた。
昨季は記録的な3季連続昇格を成し遂げた後、2部プレーオフ圏入りを目指す戦いで惜しくも届かなかった。2025-26シーズン序盤には、レッド・ドラゴンズが採用していた戦術的アプローチに疑問の声が一部で上がった。
だが、そうした疑念は見事な形で払拭された。レイノルズとマックは、指揮官として270試合超を率いてきたパーキンソンについて、「終身雇用の仕事」だと語っている。少なくとも現時点で、ベンチでの変化を急ぐ様子はない。
クラブへの関心を高く保つ必要があることも彼らは理解している。ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』は世界中の視聴者をつなぎ止めるためにドラマ性を必要としているからだ。しかし、2023年冬にマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーの下でバーミンガムが崩壊した様子を遠くから見ていただけに、ピッチ上での取り組みを損ないかねない不必要なリスクを冒す余裕はない。
パーキンソンはレクサムを前進させるのにふさわしい監督か？
パーキンソンは今後もクラブを前進させるのにふさわしい人物かと問われた元レクサムFWトランドルは、Eagle Predictの厚意により、GOALにこう語った。「そう思う。彼が初めてチャンピオンシップに入った時、人々が『彼はクラブをここまで導いたのだから、もう交代する必要がある』と言い始めたのは不公平だったと思う。
「私に言わせれば、願うものには気をつけるべきだ。彼がこのクラブでやってきたことを見れば、信じられないほど素晴らしい仕事をしてきた。フットボール面だけではなく、あそこには一体感がある。それを壊してしまえば、その後クラブがどうなっていくのか分からないと思う。
「私としては、今季がどういう結果になろうと、もし自分が決めるなら、彼がこのクラブでやってきたことを考えれば、もう1シーズン丸ごと任せるに値すると思う。フットボールの世界では、誰もがそこまで感傷的というわけではないし、状況がどれだけ早く変わるかも分かっている。それでも幸運を祈っている。なぜなら、彼がやってきたことを考えれば、そこにいるに値するからだ。」
レイノルズとマックは、ビッグネームを任命したい衝動に抗えるか？
さらに「名前」を巡る議論と、それが必ずしも成功への正しい方程式ではない点について問われると、トランドルはこう付け加えた。「いや、そうではない。こうしたビッグネームに目が向くものだとは思うが、パーキーがやってきたことを見れば、彼にはさまざまなレベルでの経験もある。だから、たとえ下部リーグで選手を探しているとしても、彼は異なる尺度でフットボールを理解しているんだ。
「今入ってきている若い監督の多くは、おそらくプレミアリーグにしかいなかったし、そのレベルしか経験していない。でも、パーキーがやってきたことは信じられないほど素晴らしいし、彼は続投に値すると思う。仮に何かが起きたとしても、彼はすぐに次の仕事に就くだろう」
元レッド・ドラゴンズのもう一人、マット・ヤンセンも以前、GOALに対し、同じテーマについて語った際、こう話していた。「いつだって名前は結び付けられるものだ。あの華やかさ、このハリウッド的なテーマがあるからね。常にいろいろな名前が取り沙汰される。それがこの世界の性質なんだ。
「パーキンソンはあそこに残るのか。もっと大きな名前が来るのか。スティーブン・ジェラードのような人物が、フランク・ランパードがコヴェントリーでやっていることに似たものに興味を示すのか。いつだって、あちこちに名前は出てくるものだ。フィル・パーキンソンはここまで素晴らしい仕事をしてきた。それがどれだけ続くかは、誰にも分からない」
レクサムの2026-27シーズン日程：厳しいシーズン開幕に
レクサムは、プレミアリーグの強豪と対戦し、マンチェスター・ユナイテッドとリーズを破るなどしたプレシーズンプログラムを経て、2026-27シーズンの戦いをスタートさせる準備が整っている。
試練の船出となり、まず金曜にカラバオカップ1回戦でミドルズブラと対戦。その後、8月17日にウェールズのライバルであるカーディフとのチャンピオンシップ開幕戦を迎える。最初のインターナショナルブレイクまでに、バーミンガム、ミルウォール、スウォンジー、バーンリー、ウェストハム、サウサンプトンと戦うことになる。
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