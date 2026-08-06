だが、パーキンソンは北ウェールズで目覚ましい躍進を指揮してきた人物だ。2021年夏の就任を機に、レクサムをナショナルリーグからチャンピオンシップへと導いた。

昨季は記録的な3季連続昇格を成し遂げた後、2部プレーオフ圏入りを目指す戦いで惜しくも届かなかった。2025-26シーズン序盤には、レッド・ドラゴンズが採用していた戦術的アプローチに疑問の声が一部で上がった。

だが、そうした疑念は見事な形で払拭された。レイノルズとマックは、指揮官として270試合超を率いてきたパーキンソンについて、「終身雇用の仕事」だと語っている。少なくとも現時点で、ベンチでの変化を急ぐ様子はない。

クラブへの関心を高く保つ必要があることも彼らは理解している。ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』は世界中の視聴者をつなぎ止めるためにドラマ性を必要としているからだ。しかし、2023年冬にマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーの下でバーミンガムが崩壊した様子を遠くから見ていただけに、ピッチ上での取り組みを損ないかねない不必要なリスクを冒す余裕はない。