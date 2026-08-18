パーキンソンは、ウェールズのライバルであるカーディフ・シティと劇的な1-1で引き分けたチャンピオンシップの一戦で、自チームに与えられたアディショナルタイムの長さについて公然と不満を口にした。レッド・ドラゴンズは、試合終盤の混乱した場面を迎えるまでは、開幕戦で歴史的な勝利を収める運命にあるように見えた。

パーキンソンは、アンドリュー・キッチン主審が与えるべきだったアディショナルタイムは4分が上限だったと主張した。しかし実際には、掲示板には最低6分と表示され、苛立つレクサム指揮官はタッチライン際で完全に困惑していた。

終盤、ペナルティーエリア際でジョージ・ドブソンがファウルを犯した後、ルビン・コルウィルがようやくボールの前に立つまでさらに2分が経過した。カーディフの途中出場選手は、強烈なFKをレクサムの壁の上からGKアンソニー・パターソンの脇を抜けて突き刺し、勝ち点1をもぎ取った。