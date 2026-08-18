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レクサム指揮官、痛恨の後半アディショナルタイム8分のカーディフ同点弾後に主審へ激怒
レクサム、土壇場で痛恨の失点
パーキンソンは、ウェールズのライバルであるカーディフ・シティと劇的な1-1で引き分けたチャンピオンシップの一戦で、自チームに与えられたアディショナルタイムの長さについて公然と不満を口にした。レッド・ドラゴンズは、試合終盤の混乱した場面を迎えるまでは、開幕戦で歴史的な勝利を収める運命にあるように見えた。
パーキンソンは、アンドリュー・キッチン主審が与えるべきだったアディショナルタイムは4分が上限だったと主張した。しかし実際には、掲示板には最低6分と表示され、苛立つレクサム指揮官はタッチライン際で完全に困惑していた。
終盤、ペナルティーエリア際でジョージ・ドブソンがファウルを犯した後、ルビン・コルウィルがようやくボールの前に立つまでさらに2分が経過した。カーディフの途中出場選手は、強烈なFKをレクサムの壁の上からGKアンソニー・パターソンの脇を抜けて突き刺し、勝ち点1をもぎ取った。
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パーキンソン監督、主審のタイミングに疑問呈す
土壇場での痛恨の同点弾は、試合のほぼ全体を通じて粘り強く、そして落ち着いて守っていたレクサムにとって、受け入れがたいものとなった。試合終了後、パーキンソンはアディショナルタイムについての怒りをあらわにした。
『ESPN』の引用として、パーキンソンは「正直なところ、なぜ主審が6分を加えたのか分からない。4分くらいが妥当だったと思う。後半に負傷で試合が止まった場面があったとは思わないし、試合は決まったと思っていた」と語った。
「ただ、試合を決め切るだけのチャンスは十分にあった。本来ならもっと差をつけていなければならなかった。攻撃は非常に高いレベルにあったし、多くの点でパフォーマンスには満足しているが、あの時間帯に失点すればやはり痛い。相手は終盤にかけてボールをボックス内へ入れてきていたし、最後の深い位置では、そこで守っていた」
カーディフ、貴重な勝ち点1を喜ぶ
カーディフにとって、この土壇場の同点弾は、熱狂的かつ敵対的なホームの観衆の前で大勝利に等しいものだった。ブライアン・バリー＝マーフィー監督は、コルウィルの衝撃的なゴールを受けて感情むき出しでタッチライン沿いを駆け出し、その結果としてイエローカードを提示された。
「ルービンは実際のところまだ2日しかトレーニングしていなかった。だから、おそらくあれほど早い段階で彼を投入すべきではなかった」とバリー＝マーフィー監督は説明した。「ただ、試合の流れを見ていて、何か少し違うものが必要だと感じたんだ。
「彼は非の打ちどころのないプロフェッショナルで、サッカーを愛し、クラブを愛している。だから、ここで我々にとって非常に大きな存在であることは否定できない。彼に必要なのは、トレーニングのリズムと量を取り戻すことだ。というのも、これまでトレーニング日数をあまりこなせていなかったからだ」
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次に何が来る？
レクサムは今後、この失意の結末から素早く立ち直り、チャンピオンシップでの2シーズン目を戦っていくことになる。苛立たしい今季開幕戦の結果は、最近のカラバオカップ1回戦でミドルズブラに敗れて敗退したことに続くものとなった。パーキンソン監督のチームは次戦、土曜日にレースコース・グラウンドでワトフォードとのチャンピオンシップの試合に臨む。
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