ユヴェントスとミランでディフェンダーとしてプレーしたニコラ・レグロッタリエが『ラジオ・スポルティーヴァ』で語った。 「ギラはバランスの取れた選手だ。スピードがあり、アグレッシブで、フォワードとしてもプレーできる。4バックでも戦術理解が高く、集中している。私は彼をとても気に入っており、ミランは素晴らしい補強をしたと思う。現在のチームメイトとも相性が良く、まさにミランが求めていた特徴を持つ選手だ。 この補強は理想的です。個性豊かで、サポーターを魅了するタイプ。集中力を切らさず、常にアグレッシブに全身全霊で戦います。こうした選手が、レベルが低下した現在のイタリアサッカーに違いをもたらすのです」。
Calciomercato
翻訳者：
レグロッタリエ：「ギラはミランにとって素晴らしい補強だ。キムはユヴェントスにぴったりだ」
ユヴェントスについて、TuttoJuve.comは「スパレッティ監督は補強候補をすでに絞り込んでいる」と報じている。チームには個性や気質が不足しているとの議論があり、監督もそれを認めている。そこで今夏、その部分を補う選手を積極的に獲得するだろう。 守備の補強も重要で、スパレッティが指導した経験のあるキムはユヴェントスに最適なセンターバックになると見ており、クラブもその方向で動くと思う」。
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