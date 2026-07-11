レグロッタリエ：「ギラはミランにとって素晴らしい補強だ。キムはユヴェントスにぴったりだ」

ユヴェントスとミランでディフェンダーとしてプレーしたニコラ・レグロッタリエが『ラジオ・スポルティーヴァ』で語った。 「ギラはバランスの取れた選手だ。スピードがあり、アグレッシブで、フォワードとしてもプレーできる。4バックでも戦術理解が高く、集中している。私は彼をとても気に入っており、ミランは素晴らしい補強をしたと思う。現在のチームメイトとも相性が良く、まさにミランが求めていた特徴を持つ選手だ。 この補強は理想的です。個性豊かで、サポーターを魅了するタイプ。集中力を切らさず、常にアグレッシブに全身全霊で戦います。こうした選手が、レベルが低下した現在のイタリアサッカーに違いをもたらすのです」。