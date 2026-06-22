同紙は日曜日の夜、「これらの発言は当グループの価値観と著しく矛盾している」と発表し、「当該のサッカー選手およびファンの皆様全員に」謝罪した。
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『レキップ』紙は、ベルギー代表ジェレミー・ドクに関する不快な発言から距離を置いた。
ジャーナリストのフランス・ピエロン氏（44）は金曜日、ドキュメンタリー番組で「ワールドカップより出産を優先する」という選択を批判し、視聴者の反発を招いた。
彼女は「出産は父親が邪魔なだけの不快な瞬間で、父親の役割は端役に過ぎない」と主張し、「君にはワールドカップに出場するチャンスがある。その立場に立てるなら何百人の選手も何でもするだろう」と語った。
ドキュメンタリー：「誰も、第一子の誕生を見逃したくない」
ベルギー代表ドクは、パートナーのシリーンとの間に第1子を授かる。出産予定日はワールドカップのノックアウトステージ真っ最中だ。ドクは「誰だって第1子の誕生は逃したくない」と語った。
ベルギー協会は、シアトルからロンドンへ約9時間のプライベートジェット手配を検討している。ベルギーが決勝トーナメントに進出できるかは、土曜のニュージーランド戦の結果次第だ。