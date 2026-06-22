ジャーナリストのフランス・ピエロン氏（44）は金曜日、ドキュメンタリー番組で「ワールドカップより出産を優先する」という選択を批判し、視聴者の反発を招いた。

彼女は「出産は父親が邪魔なだけの不快な瞬間で、父親の役割は端役に過ぎない」と主張し、「君にはワールドカップに出場するチャンスがある。その立場に立てるなら何百人の選手も何でもするだろう」と語った。