『レキップ』 - マヌ・コネの獲得ではインテルが優位だが、アーセナルも依然として警戒が必要。

ワールドカップは選手が実力を示す絶好の舞台だ。大会での活躍は移籍市場に直結する。フランス代表の初戦を前に、仏紙『レキップ』が今夏移籍の可能性のある選手をまとめた。
同紙は、ローマで2年間過ごしたMFマヌ・コネの移籍を確実視し、インテルが最有力と報じている。
ワールドカップは選手が実力を示す絶好の舞台だ。大会での活躍は移籍市場に直結する。フランス代表の初戦を前に、仏紙『レキップ』が今夏移籍の可能性のある選手をまとめた。
同紙は、ローマで2年間過ごしたMFマヌ・コネの移籍を確実視し、インテルが最有力と報じている。
マヌ・コネはローマと2029年6月30日までの契約を結んでいるが、入団から2年がたち、移籍の時期が近づいている。フランスの報道によると、インテルは1年前に4000万ユーロを提示したがローマに拒否されたという。
1年が経ち、インテルは再アプローチを検討。チブ監督は、このフランス人MFが中盤を強化すると期待するが、ローマの移籍金が壁となる見込みだ。
『レキップ』紙によると、このMFにはインテルだけでなくアーセナルも関心を持っている。来季タイトル防衛を目指すアルテタ監督にとって、彼は補強候補の一人だ。