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『レキップ』 - マヌ・コネの獲得ではインテルが優位だが、アーセナルも依然として警戒が必要。

インテル
移籍情報
ローマ
セリエ A
マヌ・コネ

フランスの新聞によると、インテルはこのMFの獲得レースで最有力候補となっており、同選手はローマを去る見通しだ。しかし、アーセナルとの競争には注意が必要だ。

ワールドカップは選手が実力を示す絶好の舞台だ。大会での活躍は移籍市場に直結する。フランス代表の初戦を前に、仏紙『レキップ』が今夏移籍の可能性のある選手をまとめた。

同紙は、ローマ2年間過ごしたMFマヌ・コネの移籍を確実視し、インテルが最有力と報じている。

  • インテルが他を圧倒

    マヌ・コネはローマと2029年6月30日までの契約を結んでいるが入団から2年がたち、移籍の時期が近づいている。フランスの報道によると、インテルは1年前に4000万ユーロを提示したがローマに拒否されたという。

    1年が経ち、インテルは再アプローチを検討。チブ監督は、このフランス人MFが中盤を強化すると期待するが、ローマの移籍金が壁となる見込みだ。

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  • アーセナルのライバル

    『レキップ』紙によると、このMFにはインテルだけでなくアーセナルも関心を持っている。来季タイトル防衛を目指すアルテタ監督にとって、彼は補強候補の一人だ