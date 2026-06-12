『レキップ』 - マヌ・コネの獲得ではインテルが優位だが、アーセナルも依然として警戒が必要。

ワールドカップは選手が実力を示す絶好の舞台だ。大会での活躍は移籍市場に直結する。フランス代表の初戦を前に、仏紙『レキップ』が今夏移籍の可能性のある選手をまとめた。

同紙は、ローマで2年間過ごしたMFマヌ・コネの移籍を確実視し、インテルが最有力と報じている。