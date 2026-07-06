フランスサッカー連盟はFIFA懲戒委員会に再審査を正式要請した。パラグアイ代表選手の行為を認め、主審の判断が誤りだったと認定するよう求めている。 フランスは、バログン事件と同等の扱いをもとめている。この事件は、1970年メキシコ大会でカード制度が導入されてから、W杯ではじめての事例だ。 それ以来、退場後の出場停止が実際に科された例はありません。一方、1962年チリ大会では、組織委員会がブラジル協会の圧力を受け、前試合で処分を受けたガリンシャを決勝で起用しました。