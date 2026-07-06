バログン事件はワールドカップの歴史に画期的な前例を残し、数時間前まで想像できなかった展開をもたらした。 ボスニア戦で退場した米国選手に出場停止処分が科されたが、これが一時的に解除されたことで、トランプ大統領がインファンティーノ率いるFIFAの判断に介入したとの疑惑が浮上。この騒動は、審判の判定に不服な他の協会にも異議申し立てと再審査を求める契機となった。
AFP
翻訳者：
『レキップ』――バログン事件に続き、フランス代表がFIFAにパラグアイ戦でオリゼに出た警告の取り消しを要請。一体何が起きているのか。
フランスがオリゼ獲得へ動き出す
『レキップ』紙によると、フランス代表はパラグアイ戦でミカエル・オリゼが受けたイエローカードの対応に動いている。 この警告は物議を醸した。オリゼは相手選手ガラサルに接触していないが、ガラサルが倒れたため、ウズベキスタンのタンタシェフ主審が警告を宣告した。これにより、デシャン監督率いるフランス代表のエースは警告累積の危機に直面している。 木曜のモロッコ戦で再び警告を受けると、準決勝（進出時）を欠場する。
平等待遇
フランスサッカー連盟はFIFA懲戒委員会に再審査を正式要請した。パラグアイ代表選手の行為を認め、主審の判断が誤りだったと認定するよう求めている。 フランスは、バログン事件と同等の扱いをもとめている。この事件は、1970年メキシコ大会でカード制度が導入されてから、W杯ではじめての事例だ。 それ以来、退場後の出場停止が実際に科された例はありません。一方、1962年チリ大会では、組織委員会がブラジル協会の圧力を受け、前試合で処分を受けたガリンシャを決勝で起用しました。
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