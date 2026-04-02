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レギュラーとしての出場機会が得られない中、エドゥアルド・カマヴィンガがレアル・マドリードでの将来について検討していることから、PSGやプレミアリーグの強豪クラブは警戒を強めている
欧州のビッグクラブがベルナベウの動向を注視している
レアル・マドリードにおけるカマヴィンガの将来は、ますます不透明になってきている。『AS』紙の報道によると、選手側もクラブ側もまだ最終的な決定は下していないものの、バルデベバスでの現状が深刻な検討を迫るきっかけとなっている。この不透明な状況は周囲の注目も集めており、パリ・サンジェルマンやプレミアリーグの強豪数クラブが、このミッドフィルダーを注目リストに加えていると報じられている。
イングランドでは、プレミアリーグの魅力がこのフランス人選手にとって大きな誘因となっていると言われている。彼の身体能力と戦術的な柔軟性は、ハイテンポなこのリーグに完璧に適合すると見られているからだ。一方、PSGはカビンダ出身のこのスター選手を、ヴィティーニャやジョアン・ネヴェスといった才能をすでに擁する中盤にとって、さらなる「花を添える存在」となる可能性を秘めた選手と見なしている。
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役割が定まらないことへの不満
今シーズン、カマヴィンガは相次ぐ不運な怪我によりリズムを乱されてきた。しかし、万全のコンディションであっても、彼はスタメンの座を確固たるものにすることができていない。守備的ミッドフィールダー、フェイク・ウインガー、さらには左サイドバックとポジションを転々とする中で、その多才さがかえって足かせとなっている。
今シーズン、23歳の彼は34試合に出場しているが、重要な試合になるとベンチに回されることが少なくない。1月にシャビ・アロンソが解任された後、指揮を執ったアルバロ・アルベロアの采配下では、中盤の軸としてチアゴ・ピタルチとオーレリアン・チュアメニが頻繁に起用されている。この控えとしての役割により、かつてレンヌで頭角を現したこの若き才能は、チーム内での自身の立場に不満を抱いていると報じられている。
夏の移籍の可能性が浮上している
報道によると、マドリードのロッカールーム内の雰囲気は変化しつつあり、チームメイトの間では、カマヴィンガが今夏に退団を求める可能性があるという見方が強まっている。ピッチ上でリーダーシップを発揮する役割へと明確な成長が見られないことから、レアル・マドリードは同選手に対し、5000万ユーロ（4370万ポンド／5700万ドル）前後のオファーであれば検討する意向であるとの見方が浮上している。ワールドカップを控えていることを考えると、このタイミングは特に微妙なものとなっている。 マドリードでの出場時間が限られていることは、すでにフランス代表での役割縮小にもつながっており、直近の代表戦期間中にはわずか30分間の出場にとどまった。
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PSGの関心が再燃
PSGがこのMFに関心を寄せていることは、決して新しい話ではない。リーグ・アンの王者であるPSGは、2019年に16歳のカマヴィンガがレンヌの一員としてPSG戦でブレイクして以来、彼を高く評価してきた。2021年にはレアル・マドリードが獲得競争に勝利したが、パリ側の関心は決して薄れることはなかった。現在、このMFの将来がますます不透明になる中、PSGは再び獲得に動き出す準備を整えている。
シーズンも終盤に差し掛かり、選手とクラブの双方に解決策を見出すようプレッシャーがかかっている。カマヴィンガがスタメンの座を奪還できるのか、それとも夏の大型補強の目玉として移籍を選ぶのかは、まだ定かではない。プレミアリーグやPSGが虎視眈々と狙う中、これほど注目度の高い才能をベルナベウから放出する覚悟があるかどうか、決断を下すのは完全にレアル・マドリード次第だ。