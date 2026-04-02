レギュラーとしての出場機会が得られない中、エドゥアルド・カマヴィンガがレアル・マドリードでの将来について検討していることから、PSGやプレミアリーグの強豪クラブは警戒を強めている

今シーズン、カマヴィンガは相次ぐ不運な怪我によりリズムを乱されてきた。しかし、万全のコンディションであっても、彼はスタメンの座を確固たるものにすることができていない。守備的ミッドフィールダー、フェイク・ウインガー、さらには左サイドバックとポジションを転々とする中で、その多才さがかえって足かせとなっている。

今シーズン、23歳の彼は34試合に出場しているが、重要な試合になるとベンチに回されることが少なくない。1月にシャビ・アロンソが解任された後、指揮を執ったアルバロ・アルベロアの采配下では、中盤の軸としてチアゴ・ピタルチとオーレリアン・チュアメニが頻繁に起用されている。この控えとしての役割により、かつてレンヌで頭角を現したこの若き才能は、チーム内での自身の立場に不満を抱いていると報じられている。