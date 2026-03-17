レガシー：2026年大会の共催国であるカナダが、カタールでワールドカップの再起を果たした経緯

それは2019年、カナダが34年ぶりにアメリカに勝利した時に始まった。当時のジョン・ハードマン監督は、チームを率いて祝賀ムードに浸る代わりに、「ルージュ」の選手たちに、チームが示した一連の「犠牲的なプレー」をまとめた映像を見せた。

まずは、試合の主導権を握ろうとするマイケル・ブラッドリーをジョナサン・デイヴィッドが執拗にマークした場面。続いて、激しいファウルに対してカナダのベンチが激しく反応した場面だ。ハードマンは当時、こうした瞬間、つまりその種の「意志」こそが、カナダを1986年以来となるワールドカップ出場へと導くと主張していた。3年後、彼の言葉は正しかったことが証明された。

カナダは極寒のBMOフィールドでジャマイカを迎え撃ち、レゲエ・ボーイズを完全に打ちのめした。氷点下の気温の中、満員の観客を前に、カイル・ラリン、タジョン・ブキャナン、ジュニア・ホイレットらがゴールを決めた。

CONCACAF予選首位を走るカナダは、圧倒的な優勝候補だった。多くのファンは、もはや避けられない結末がついに現実になるだけだと信じて会場に詰めかけたが、それでもやはり勝利を収めなければならなかった。そしてトロントの雪の中、「ルージュ」は熱狂に包まれた。

もちろん、これがハードマン監督がこれまで制作してきたすべての動画の目的だった。自国がワールドカップ出場権を獲得するまでは、完全な勝利などなかったのだ。

指揮官としての在任中、いかなる段階での勝利宣言にも強く反対していたハードマンは、試合後のインタビューでついに感情を露わにした。「もし我々が互いに支え合えば……今こそ、誰もがサッカーを後押しし、団結すべき時だ。なぜなら、我々は強豪になれるからだ。そして、その時が来たのだ。」

2022年3月27日に行われたその一戦は、カナダ代表史上最も有名な試合として今も語り継がれている。確かに、カナダ代表は以前にも規模が縮小されたワールドカップに出場したことはあったが、現代サッカーと比較すれば、1986年は太古の遺物のようなものだった。これはまさに、カナダが再びサッカー大国となった日という、真の意味での歴史的瞬間だった。そして、それ以来、カナダ代表は後戻りすることなく前進し続けている。