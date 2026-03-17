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Legacy Canada GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

レガシー：2026年大会の共催国であるカナダが、カタールでワールドカップの再起を果たした経緯

「レガシー」は、2026年ワールドカップ開催に向けてカウントダウンを行うGOALの特集およびポッドキャストシリーズです。毎週、世界的なサッカー界を牽引する各国の背景にある物語や精神に迫ります。今回は、カナダが「誰かの許可を待つ」ことをやめ、再び自信を取り戻し、ワールドカップへの夢を決定的な瞬間へと変えた軌跡に迫ります。そして今、母国での開催という、さらに大きな舞台が彼らを待っています。

それは2019年、カナダが34年ぶりにアメリカに勝利した時に始まった。当時のジョン・ハードマン監督は、チームを率いて祝賀ムードに浸る代わりに、「ルージュ」の選手たちに、チームが示した一連の「犠牲的なプレー」をまとめた映像を見せた。

まずは、試合の主導権を握ろうとするマイケル・ブラッドリーをジョナサン・デイヴィッドが執拗にマークした場面。続いて、激しいファウルに対してカナダのベンチが激しく反応した場面だ。ハードマンは当時、こうした瞬間、つまりその種の「意志」こそが、カナダを1986年以来となるワールドカップ出場へと導くと主張していた。3年後、彼の言葉は正しかったことが証明された。

カナダは極寒のBMOフィールドでジャマイカを迎え撃ち、レゲエ・ボーイズを完全に打ちのめした。氷点下の気温の中、満員の観客を前に、カイル・ラリン、タジョン・ブキャナン、ジュニア・ホイレットらがゴールを決めた。

CONCACAF予選首位を走るカナダは、圧倒的な優勝候補だった。多くのファンは、もはや避けられない結末がついに現実になるだけだと信じて会場に詰めかけたが、それでもやはり勝利を収めなければならなかった。そしてトロントの雪の中、「ルージュ」は熱狂に包まれた。

もちろん、これがハードマン監督がこれまで制作してきたすべての動画の目的だった。自国がワールドカップ出場権を獲得するまでは、完全な勝利などなかったのだ。

指揮官としての在任中、いかなる段階での勝利宣言にも強く反対していたハードマンは、試合後のインタビューでついに感情を露わにした。「もし我々が互いに支え合えば……今こそ、誰もがサッカーを後押しし、団結すべき時だ。なぜなら、我々は強豪になれるからだ。そして、その時が来たのだ。」

2022年3月27日に行われたその一戦は、カナダ代表史上最も有名な試合として今も語り継がれている。確かに、カナダ代表は以前にも規模が縮小されたワールドカップに出場したことはあったが、現代サッカーと比較すれば、1986年は太古の遺物のようなものだった。これはまさに、カナダが再びサッカー大国となった日という、真の意味での歴史的瞬間だった。そして、それ以来、カナダ代表は後戻りすることなく前進し続けている。

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    失敗の後に傷つく

    1986年、カナダは本来ならワールドカップ出場権を獲得できていなかったはずだ。2022年の出場が「快挙」だったとするなら、36年前の出場はまさに「奇跡」だった。当時の代表チームにはプロサッカー選手ばかりではなく、プロ選手だった者たちも1985年に運営を停止したNASL出身者ばかりだった。

    当時、CONCACAFからワールドカップに出場権を得たのは2カ国のみであり、開催国としてメキシコが既に出場を決めていたため、カナダは、まだアメリカがサッカー強国として台頭していなかった地域の他の国々と戦わなければならなかった。

    カナダは1次ラウンドを難なく突破したが、その後、はるかにサッカー文化が根付いているホンジュラスとコスタリカとの総当たり戦に臨むことになった。「ルージュ」はコスタリカで貴重な勝ち点を奪い、続いてホンジュラスで1-0の勝利を収めた。この勝利は、本業がガス工場の従業員であるジョージ・パコスが挙げたゴールによるものだった。これにより、ホームでの最終戦、ホンジュラス戦に「勝てば出場決定」という状況が生まれた。

    カナダはニューファンドランド州セントジョンズに建設された1万3000人収容の仮設スタジアムを満員にし、2-1の辛勝を収めて初のワールドカップ出場権を手にした。そのチームは、NASLのベテラン選手を中核とし、1984年のオリンピックで印象を残した数名の選手を擁していたとはいえ、依然として痛々しいほど経験不足だった。彼らは親善試合のスケジュールさえ組むのに苦労していた。

    トニー・ウェイターズ監督は当時をこう振り返っている。「我々がやったのは、いわば『その場限りのチーム』を結成し、招致費を支払ってくれ、現地で報酬も支払ってくれる場所ならどこへでも行くことだった。だから北アフリカをツアーしたし、アジアにも行った。試合の機会があればどこへでも行き、そこで得た金を選手たちの懐に入れるようにしたんだ」

    ブックメーカーは、カナダがゴールを決する見込みすらないと見ていたが、その予想は的中し、レ・ルージュは1点も挙げられずにグループリーグで敗退した。通常なら、ここでほとんどの国は勢いに乗るはずだ。ベテラン世代が新世代を鼓舞し、さらに上を目指すのだ。しかし、カナダは低迷した。

    1990年にはグアテマラとのホーム・アンド・アウェイの対戦で敗れ、予選敗退。1994年と1998年の予選も同様に失敗に終わった。一方、2000年のゴールドカップでの予想外の優勝は、結局のところ、一時の輝きに過ぎなかった。

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  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    ハードマンの夢

    そして2010年代後半、ある重要な監督の招聘によって状況が一変した。オクタビオ・ザンブラノは2017年のゴールドカップで、2009年以来初めてカナダをグループリーグ突破に導くなど、まずまずの成果を上げていたが、ハードマン監督が空席となった際、カナダサッカー連盟は即座に動いた。

    高く評価されていたこのイギリス人監督は、カナダ女子代表を率いて世界舞台で真の強豪へと育て上げ、当時、イングランド女子代表監督をはじめとする数々のトップポストの候補として名前が挙がっていた。しかし、カナダサッカー連盟はハードマンを引き留めることに熱心で、2018年1月、驚異的な8年契約で男子代表監督に任命した。

    彼の使命は単純明快だった。カナダサッカーの再建だ。そしてそれは並大抵の任務ではなかった。「ルージュ」には才能はあったが、組織は混乱していた。

    ハードマンは以前、女子代表の再建を指揮した経験があり、男子代表でもその成功を再現する方法を熟知していた。就任から1年以内に、彼は「カナダは2022年ワールドカップに出場する」と宣言した。アメリカ寄りの人々を含め、多くの人が嘲笑した。「まさか、本気ではないだろう？」と。しかし、結果が出始めた。

    カナダが米国、メキシコと共に2026年ワールドカップの共催国となることが明らかになると、その夢はより現実味を帯びた。バイエルン・ミュンヘンの若きスター、アルフォンソ・デイヴィスを軸に、周囲には豊富な経験を持つ選手たちが揃っていたことも追い風となった。

    また、ハードマンはチームを鼓舞できる優れたリーダーシップの持ち主でもあった。「彼は一日中、常に激励の言葉をかけ続けていると思う」と、2019年の勝利後にルーカス・カヴァリーニは語った。「だからこそ、僕たちはここにいる。だからこそ、重要なことを成し遂げているんだ。」

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    見事な予選突破

    結局のところ、予選突破は比較的容易に見えた。ハードマン監督はデイヴィスを中心に堅実なチームを構築し、若手ストライカーのジョナサン・デイヴィッドに十分な出場機会を与え、複数の二重国籍選手をカナダ代表として招集することに成功した。

    こうしてチームのアイデンティティは劇的に変化した。かつてのカナダ代表は守備的であり、むしろ消極的さえあった。ハードマン監督は相手より優れたプレーをしようとしていたわけではないが、戦術的な柔軟性が不可欠であることを理解しており、さらにデイヴィスという世界最高の左サイドバックを擁していた。

    FIFAランキングが低かったため、カナダはワールドカップ出場枠を争う8チームによるグループステージに進むだけでも予選ラウンドを突破しなければならなかった。彼らはこれをあっさりとクリアし、ハイチに2試合合計4-0で圧勝して最終ラウンドに進出した。紙面上では、自動出場枠が3つあるとはいえ、厳しい戦いになると思われた。 2018年大会の出場権を逃した米国はリベンジを誓い、グレッグ・バーハルター監督の下で新たな息吹を見せていた。一方、メキシコは常に本大会進出が確実視されていた。3位争いは混戦模様だったが、2014年ワールドカップでベスト8進出という記憶に残る活躍を見せたコスタリカが本命とされていた。

    カナダは開幕2試合をドローで終えた。ホームでのホンジュラス戦は悔しい引き分けだったが、続くアメリカ戦ではまずまずの結果を残した。その後、エルサルバドルをあっさりと下し、アステカ・スタジアムでのメキシコ戦では勝ち点1を獲得したが、ジャマイカ戦では無得点の引き分けに終わってしまった。5試合を終えた時点でパフォーマンスは良好であり、カナダは無敗を維持していたが、引き分けを勝利に変え始める必要があった。

    その後、カナダは圧倒的な6連勝を記録した。特に、ホームでのメキシコ戦、そして決定的なアメリカ戦での勝利が際立っていた。メキシコ戦はエドモントンの大雪の中で行われ、ソーシャルメディア上のファンたちはコモンウェルス・スタジアムを「アイス・テカ」と揶揄した。

    これらの結果により、実質的に自動出場権は確定し、ジャマイカ戦を迎える頃には、カナダが予選通過するだけでなく、グループ首位で終えることも、もはや形式的なもののように感じられた。

    「今、人々は信じてくれている。そして、その信じている度合いが信じられないほどだ。これからはさらに良くなるばかりだ。今、我々はワールドカップに出場し、本当に存在感を示したいと思っている」と、MFのジョナサン・オソリオは語った。

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    MLSの影響

    ハードマン監督の下でカナダサッカーが向上した背景には、メジャーリーグサッカー（MLS）の影響があったことは特筆すべきだ。確かに、同監督はイギリス生まれでニュージーランドでキャリアを積み、彼が指揮を執り始めた頃にはカナダにもすでにサッカー界が存在していた。しかし、ワールドカップへの道のりは、MLSの貢献なしには実現しなかっただろう。

    もちろん、カナダ国内にはMLSのフランチャイズが3つあり、その中には2017年に3冠を達成したトロントFCも含まれている。しかし、カナダ代表の選手層は圧倒的にMLS出身者が中心だった。バーハルターが米国代表で国内の才能を避け、欧州の有名選手を起用したのに対し、ハードマンはMLSに答えを求めた。

    カナダの長期にわたる予選期間を通じて、彼は16人のMLS選手を招集し、最終2試合のメンバーには10人を起用した。さらに、そのメンバーの中には、ヨーロッパへ移籍する前にMLSで成長した選手が4人含まれていた。

    ハードマンは、これまで存在しなかった選手供給ルートを活用することができた。 長年にわたり、カナダの若手選手はプロとしての道を切り開くため、アメリカの大学へ進学せざるを得なかった。しかし2007年、トロントFCが新規参入チームとしてリーグに加わったことで、現実的な選択肢が生まれ、よりアクセスしやすい人材供給ルートが確立された。現在でも、カナダ生まれのスター選手が直接的に輩出されたわけではない（デイヴィスはバイエルン・ミュンヘンでレギュラーになって初めて世界的な名声を得た）が、これらのチームは貴重な戦力の厚みを生み出している。

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    及ばない

    とはいえ、カタールではそれが十分だったとは言えない。カナダにとって、この組み合わせは過酷なものだった。相手には、高い評価を受けるベルギー、豊富な経験を持つクロアチア、そして大会のダークホースとして台頭したモロッコが名を連ねていたからだ。

    大会前、ハードマン監督はチームの成功を確信していた。「我々は世界サッカー界の巨人たちと対戦することになる。それは間違いない。我々はここで『ダビデ』だ。だが、ダビデは自らの強みを完全に理解していたからこそ、ゴリアテを倒す運命にあったのだ」

    ベルギー戦での惜敗は希望をもたらし、クロアチア戦開始2分でデイヴィスがカナダ代表としてワールドカップ初ゴールを決めた際には、期待が膨らんだ。しかし、その喜びは束の間だった。クロアチアに4点を奪われ、グループリーグ最終戦ではモロッコに完敗した。カナダはまたしても勝ち点0に終わり、予選突破の興奮も虚しく、すべてが崩れ去った。 

    そこから事態は悪循環に陥った。ハードマンはカナダを2023年CONCACAFネーションズリーグ決勝トーナメントへ導いたが、決勝トーナメントでアメリカ相手に魔法のようなプレーは見られず、準決勝で敗退した。 その後、ハードマンは2023年10月に監督職を辞任し、トロントFCの指揮を執った。しかし、同クラブでも苦戦を強いられ、2024年にはカナダサッカー協会をめぐる大規模なスキャンダルに故意に関与していたことが明らかになり、ドローンを使って対戦相手のトレーニングを盗撮していた事実が発覚したため、辞任を余儀なくされた。 ハードマンは報告書に名指しされ、事態を認識していたとして「書面による戒告」を受けたが、彼がその計画を主導したかどうかは明らかではない。

    ハードマンの後任であるジェシー・マーシュは、後に「何が起きているのかについてはあまり知らなかった」と主張し、すでに組織の文化刷新に着手していた。

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    明るい未来？

    マーシュは、他にはないほどの強い意地を胸に抱いて就任した。マウリシオ・ポチェッティーノが就任する前、このアメリカ人監督は空席となっていた米国代表監督の最有力候補と噂されていた。そのため、元リーズ・ユナイテッド監督は激しい広報キャンペーンを展開し、かつてアシスタントコーチとして在籍していた米国サッカー協会（USSF）からいかにひどく裏切られたかを詳細に訴えた。

    彼は2024年5月、コパ・アメリカ開幕まで1ヶ月を切ったタイミングでカナダ代表監督に就任した。チームには才能ある選手たちが揃っていたものの、南米の強豪たちには力及ばないだろうと見られていた。しかし彼は「レ・ルージュ」を率いて予想外の準決勝進出を果たし、そこで優勝したアルゼンチンに敗れた。

    それ以来、カナダ代表はますます勢いを増している。2025年のゴールドカップは期待外れに終わったが、2026年ワールドカップに向けた親善試合では、「レ・ルージュ」は手強い相手として存在感を示している。デイヴィスは怪我に苦しんでいるが、夏が訪れる頃には万全の状態で活躍できると期待されており、一方のマーシュは、少し異なる形ではあるものの、MLSの恩恵を受け続けている。

    カナダサッカー協会が資金難に陥っていることは周知の事実だが、協会は国内の3つのMLSクラブにマーシュ監督の給与の一部を負担させることで、その負担を軽減した。監督は、その見返りとしてMLSの選手を起用する義務はないと主張しているが、この取り決めは、本拠地を置く3つの主要クラブに支えられた、国内全体の一体感を改めて浮き彫りにしている。

    マーシュは有能な監督であることを証明してきたが、カナダサッカー界のレジェンドの後任という、決して楽ではない任務を任された。しかし彼は、ハードマンが成し得なかったことを自分なら成し遂げられると信じている。2022年がカナダサッカー史上最高の日だったとすれば、マーシュの下では、さらに素晴らしい日が待ち受けているかもしれない。

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