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Legacy England 2002 GFXGetty/GOAL
James Westwood

翻訳者：

『レガシー』：2002年、イングランドの「自己中心的な敗者たち」が2度目のワールドカップ制覇を逃した理由、そしてトーマス・トゥヘルが学ぶべき教訓。

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「レガシー」は、2026年ワールドカップに向けてGOALが展開する特集・ポッドキャストシリーズです。毎週、世界中の代表チームが抱える物語と精神に迫ります。今週は、2002年に栄冠を逃したイングランドが何を学ぶべきか、そしてトーマス・トゥヘル監督が戦術ではなく信念・アイデンティティ・勇気に向き合う理由を探ります。

イングランド代表は1966年の自国開催優勝以来、W杯で苦難が続く。86年準々決勝ではアルゼンチン・マラドーナの「神の手」に敗れ、90年準決勝ではドイツに延長敗退。 1998年と2010年は同じ2チームにベスト16で敗れ、2006年の準々決勝ではポルトガルに屈した。

2018年、ガレス・サウスゲート監督の下でベスト4入りし自信を取り戻した。しかし2022年、優勝候補に挙げられながらフランスに1-2で敗れ、ハリー・ケインのPK失敗が痛恨だった。

1966年以降、イングランドには優勝のチャンスが11回あった。1974、1978、1994年の3度のみ予選落ちし、2014年のグループステージ敗退が本大会での最悪の成績だ。 不運もあったが、どの世代も大舞台で緊張したり、クラブでのパフォーマンスを発揮できなかったりして期待を裏切ってきた。

2002年は、その両方が許しがたい形で重なった。サッカーが2度目の「帰郷」を果たすべき年だったはずだ。韓国と日本から傷つき、打ちのめされた状態で帰国したチームを見て、スヴェン・ゴラン・エリクソン監督も同じ思いを抱いた。

「私は選手たちに『このチームなら誰にも負けない。少しの運があれば優勝できる』と言い続けていた」と語った。「今でも、成し遂げられたと信じている」

彼らは恐怖で縮み上がっていた。国際サッカー史でも、エリートチームが恐怖で機能不全に陥った最悪の例の一つだ。トーマス・トゥヘル率いる現在のチームが、24年前にエリクソン率いるチームが成し遂げられなかったことを果たすには、あの極東での失敗を肝に銘じる必要がある。

  • England v Greece 2002 World Cup QualifierHulton Archive

    劇的な出場権獲得

    エリクソンがイングランド代表の監督に就いたのは、チームが混乱の真っただ中だった時期だった。 ユーロ2000ではグループステージで敗退し、2002年W杯予選初戦でも旧ウェンブリーでの最終試合でドイツに0-1で負けた。試合後、FA理事デイヴィッド・デイヴィスはトイレにキーガンを連れ込み辞任を止めようとしたが失敗した。 

    「俺の考えは変わらない」とキーガンは語った。「俺はここを去る。もう務まらない。 記者には『この重圧に耐えられない』と伝える。選手を鼓舞できず、もうひと押しを引き出せない」と語った。その言葉通り、リヴァプールのレジェンドは辞任。後に20か月の代表監督在任期間を「魂のないもの」と振り返った。

    イングランド代表は底に落ちたように見えた。FAは流れを変えるため、タイトル経験豊富な監督が必要と判断した。 そこで白羽の矢が立ったのがエリクソンだった。1999-2000シーズンにラツィオをセリエA制覇に導き、欧州屈指の監督と評価されていた。穏やかなスウェーデン人がイングランド史上初の外国人監督に就任すると、当初は懐疑的な声も根強かった。しかし就任後5試合（スペイン、フィンランド、アルバニア、メキシコ、ギリシャとの親善試合・予選）を全勝し、多くの批判を静めた。

    さらにミュンヘンのオリンピアシュタディオンでのドイツ戦では、マイケル・オーウェンのハットトリックなどで5-1の快勝を収め、代表史に残る名演を披露した。 この結果は国際サッカー界に衝撃を与え、イングランドは4日後にホームでアルバニアを2-0で下した。これにより、最終節でドイツと同じ結果を出せばグループ首位通過が決まる状況となった。

    イングランドは使命を果たしたが、単純なはずのプロセスは苦渋に満ちたドラマとなった。 ギリシャはオールド・トラッフォードで2-1のリードをロスタイムまで守ったが、マンチェスター・ユナイテッドのデビッド・ベッカムが30ヤードのフリーキックで同点弾。フィンランドがドイツと0-0で引き分けたため、この一撃でイングランドはアジア初開催のワールドカップ出場権を手にした。

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  • David BeckhamGetty Images Sport

    怪我の痛手が響く

    ドイツを破った高揚感や、ギリシャ戦でベッカムが放った伝説的ゴールによる熱狂は、すぐに不安へと変わった。2002年の大会でイングランドは、宿敵アルゼンチン、エリクソンの母国スウェーデン、苦手とするナイジェリアと同じ「死の組」に入ったからだ。

    さらにベッカム、ゲイリー・ネヴィル、スティーヴン・ジェラードがシーズン終盤に負傷。エリクソン監督は恋人ナンシー・デル・オリオを裏切り、ウルリカ・ジョンソンとの不倫が報じられ、連日新聞をにぎわせた。

    彼の私生活が代表準備の妨げになるとの懸念も。最終メンバー発表では、DFにキャラガーやフィル・ネヴィルではなくブラウンとミルズ、MFにはマクマナマンとランパードを落選させ、FWはわずか5人という選択に批判が集まった。アンディ・コールは代表落ちを受け、代表引退を表明した。

    スカイ・スポーツ解説者のアンディ・グレイはBBCラジオで「得点を誰が取るのか。オーウェンが不調なら代役は？」と疑問を投げかけた。

    8人のDFを選んだのは「安全志向すぎる」と批判されたが、4月のCLデポルティーボ戦で足首を骨折し6～8週間の療養とされたベッカムを強行招集した。

    ベッカムの回復過程と「中足骨」の意味は試合直前まで議論が続いた。 結局、ネヴィルとジェラードは出場できず、ジェラードの代役マーフィーも直前に骨折。代わりにシンクレアが招集された。ダイアーとバットも負傷しており、専門家の間では大会前から敗北は避けられないとの声も聞かれた。

  • Michael Owen of EnglandGetty Images Sport

    間一髪の脱出

    とはいえ、エリクソン監督の下には実力者がそろっていた。デビッド・シーマン、マーティン・キーオウン、ソル・キャンベル、ポール・スコールズ、オーウェン・ハーグリーブス、テディ・シェリンガムがベッカムやゲイリー・ネヴィルとメンバーを構成。オーウェン、リオ・ファーディナンド、アシュリー・コールが若手を牽引した。

    初戦の相手は平凡なスウェーデン代表で、イングランド代表にとっては実力を示す好機だった。しかし彼らはそのチャンスを活かせなかった。金髪のモヒカン頭で万全とは言えないコンディションのベッカムは、開始早々にキャンベルへピンポイントのコーナーキックを供給し、前半25分以内に先制点を奪って先発起用の正当性を示した。だがイングランドは攻勢を続けず、守りに引いた。

    ニクラス・アレクサンダーソンはミルズの拙いクリアミスを突いて同点弾を叩き込み、後半はスウェーデンが支配した。テディ・ルチッチとヘンリク・ラーションも勝ち越し点に迫る。イングランドは1-1の引き分けに持ち込んだが、幸運な逃げ切りであり、ロッカールームの雰囲気は沈鬱だった。同日、アルゼンチンがナイジェリアに1-0で勝利したことも要因だった。

    それでもエリクソン監督は落ち込んでいなかった。「1－0から引き分けると負けた気分になるが、まだ始まったばかりだ。勝ち進む可能性は残っている。順位は接戦だから、何だって起こり得る」と選手に語った。

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    復讐

    イングランドは第2戦でアルゼンチンに反撃したが、エリクソンの激励はほとんど影響しなかった。フランスでのPK戦から4年、チームを駆り立てたのは復讐心だった。特にベッカムは後半早々、2-2の同点でディエゴ・シメオネに蹴りを入れて退場した。

    試合開始直後からイングランドは激しいプレーでアルゼンチンを圧倒。前半、オーウェンがポチェッティーノからPKを勝ち取り先制した。

    ベッカムはボールを手にし、想像しうる限り最もプレッシャーのかかる状況下で、自身のすべての悪魔と対峙した。屈してしまうのも容易だっただろうが、ギリシャとの予選でそうだったように、この粘り強いミッドフィルダーは深呼吸をし、ただ技術に集中した。そして、アルゼンチンのゴールキーパー、パブロ・カバジェロが瞬きをした間に見失ってしまうほど速い、低いシュートをネットの中央に叩き込んだ。

    この一撃はベッカムに大きなカタルシスをもたらし、イングランドが世界屈指のチームであることを示した。 後半もアルゼンチンは総攻撃を仕掛けたが、フェルディナンドとキャンベルが要所でブロックやインターセプトを連発し、チームは最後まで粘った。イングランドは勝利で雪辱を晴らし、スウェーデンがナイジェリアに2-1で勝ったため、最終戦で引き分け以上で16強進出を決めた。

  • English players defender Trevor Sinclair (L) and fAFP

    膠着状態の末、圧巻のパフォーマンス

    イングランドはナイジェリアと0-0で引き分け、勝ち点は得たがスウェーデンがアルゼンチンと1-1だったためグループ首位は逃した。猛暑で選手たちは精彩を欠き、最終ラインでの決定力不足も露呈した。

    紙上ではより有利とされるセネガル戦が予想されたが、準々決勝の相手はグループAを制したデンマークに決まった。デンマークはウルグアイに番狂わせの勝利を収め、前回王者のフランスも破り、計5得点を挙げていた。

    新潟のビッグスワンでは接戦が予想されたが、イングランドは序盤から攻勢を強め、5分で先制。ベッカムのCKをファーディナンドがヘディングで叩き込み、GKソレンセンのミスが重なった。

    オーウェンはポッチャーらしい動きで2点目を決め、前半終了間際にはベッカムのパスからヘスキーが右足一閃。前半だけで3－0とし、完璧な内容で折り返した。

    後半もスコアは動かず、イングランドは3-0でベスト8進出。次はブラジルとの大一番だ。ブラジルはベルギーに2-0で勝ったが、ベルギーも多くのチャンスを作っていた。 ブラジルが同じ過ちを繰り返せば、4度の優勝経験を持つ強豪にも代償を払わせられる戦力をイングランドは備えていた。ブラジルのレジェンド、ペレでさえBBCスポーツに「イングランドが冷静さと規律を保てば勝つだろう」と語っていた。

  • Sven Goran Eriksson of EnglandGetty Images Sport

    初歩的なミス

    午後半ば、横浜スタジアムは気温28℃・湿度57％の猛暑。イングランド対ブラジルの試合が始まった。ルイス・フェリペ・スコラーリ監督率いるブラジルは、試合開始直後からイングランドを自陣に押し込み、自信あふれるパス回しで優位に立った。

    しかし巨漢キャンベルが背後で統率し、イングランドはセレソンの攻撃を封じカウンターで脅威を与えた。 23分、そのカウンターでヘスキーがオーウェンへ鋭いスルーパス。わずかにコースが外れたが、ルシオのファーストタッチが乱れ、ボールはオーウェンの足元へ。オーウェンはワンタッチでコントロールし、浮き球をファーサイドへ流し込んだ。

    ブラジルは動揺し、試合前ペレが語った「イングランドの勝利」が現実味を帯びた。この勢いで攻めるべきだったが、スウェーデン戦のように引いてしまった。南米の強豪は傷つき、絶好の追加点機だった。

    だがエリクソン流は anders. 彼はチームに深く陣取り、ハーフタイムまでリードを守るよう指示した。その結果、ブラジルはすぐに自信を取り戻した。ホイッスルが鳴るまであと数秒というところで、避けられない事態が起きた。

    同点弾は、ベッカムが痛めた左足を気にしてロベルト・カルロスとのタックルを避け、ロケ・ジュニアの緩いバックパスをスコールズが拾えずクレベソンに奪われたところから始まった。ボールはロナウジーニョへ。

    ステップオーバーでコールをかわし、リバウドへ。リバウドのワンタッチシュートがシーマンの手をかわし、同点。イングランドは自ら流れを渡し、エリクソンにはプランBがなかった。

  • TOPSHOT-WC2002-ENG-BRA-SEAMAN-BECKHAMAFP

    屈辱を受けた

    サウスゲートによると、スウェーデンの監督はハーフタイムの演説で選手を鼓舞できなかった。出場機会のなかったこのディフェンダーは数年後、「チャーチルを期待していたのに、現れたのはダンカン・スミスだった」と振り返った。

    エリクソン監督はハーフタイムに選手交代せず4-4-2を継続。イングランドは気迫を示せずピッチに戻り、ブラジルが試合を支配した。再開5分も経たないうちにブラジルが先制した。

    この失点は1人の選手に原因があった。ブラジルはゴールから約42ヤードの右サイドでFKを獲得。危険度は低そうに見えたが、ロナウジーニョが蹴った瞬間、シーマンは動揺した。

    ボックスへ蹴るかと思われたボールは、実はシュートだった。シーマンは軌道を読み切れず、伸ばした腕を空を切らせた。ボールは頭上を超え、ネットに突き刺さった。シーマンがボールを拾い上げる頃、ロナウジーニョはトラックを駆け回り、チームメイトと踊っていた。

    ロナウジーニョは後に「カフーが『シーマンはラインを離れることが多い』と教えてくれた。そのスペースを狙い、運よく決まった」と語った。

    シーマンは完全に恥をかかされ、イングランド選手は意気消沈した。まだ40分残っていたが、ブラジルはすでに心理戦に勝っていた。60分、ロナウジーニョがミルズへのハイタックルで一発退場しても流れは変わらなかった。ブラジルはボールを支配し続け、イングランドはロングボールに頼るだけだった。

    試合終了のホイッスルはイングランドの猛攻を止め、彼らの苦しみにも終止符を打った。

  • A dejected David Beckham of EnglandGetty Images Sport

    自信の欠如

    イングランドは暑さや怪我に苦しんだものの、韓国と日本での敗因は意欲の欠如だった。エリクソン監督は慎重すぎたし、苦境で多くのスターが消えた。

    ブラジルに特別な何かは必要なかった。ただ、彼らの方が勝利への執念が強かっただけだ。そのメンタリティの差は、決勝敗退を受けたオーウェンの「肩をすくめる」反応に表れていた。「ブラジルはそこそこのチームだから、誰に負けたかはあまり受け入れがたいことではない」

    その後、番狂わせのトルコと3試合連続1-0で勝ち上がったドイツを破り、ブラジルは優勝した。 ブラジルを倒していればイングランドも優勝できたかもしれないが、選手たちは自分たちにその力があると信じていなかった。この傾向はエリクソン体制下で常態化し、後にスコラーリがポルトガル代表を率いてもイングランドは準々決勝で2度敗れた。

    2004年ユーロ準々決勝ではポルトガルに先制しながら延長2-2、PK戦で敗退。2年後のドイツW杯でもスコラーリ率いるチームに同じ結末を迎え、エリクソンは退任後もその悔しさを胸に刻んだ。

    エリクソン氏は2018年、「決勝に進むべきだった。当時、我々より強いチームはなかったし、今もそう信じている」と語った。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    今後の課題は明確だ

    エリクソンがイングランドの「黄金世代」を台無しにしたという見方は長年囁かれてきたが、彼の元選手たちの何人かは、その通説を否定している。ジェラードもその一人であり、10月初旬に『Rio Ferdinand Presents』ポッドキャストのインタビューで次のように認めた。「我々は皆、自己中心的な負け犬だった。それはイングランド代表内の風土に起因していた。我々は親しみもなければ、結束もなかった。チームとして機能していなかったのだ。 どの段階でも、強いチームにはなれなかった」

    エリクソン退任後もスティーブ・マクラーレン、ファビオ・カペッロ、ロイ・ホジソンはいずれも文化を改善できなかった。サウスゲートはチームワークと継続性を重視し、イングランドを初めて本物のチームにした。

    それでも2018年から2024年にかけての進歩にもかかわらず、イングランドは決定力不足に陥り、2002年W杯ブラジル戦と同じ過ちを繰り返した。

    クロアチアとイタリアはそれぞれ2018年W杯準決勝と2020年欧州選手権決勝でイングランドを逆転した。2024年欧州選手権決勝でも同国は73分にコール・パーマーの同点弾を奪ったものの、再び崩れ1-2でスペインに敗れた。

    真の自信がなければ、イングランドの敗北は続く。特に韓国と日本での敗戦は受け入れがたかった。エリクソンには勝てる手応えがあったからだ。来夏、才能ある選手たちを率いるトゥヘル監督の最大の任務は、選手たちに「自分たちは大舞台にふさわしい」と確信させ、心の枷を解き放つこと。そうすれば、イングランドは初めて結果を出せるだろう。

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