イングランド代表は1966年の自国開催優勝以来、W杯で苦難が続く。86年準々決勝ではアルゼンチン・マラドーナの「神の手」に敗れ、90年準決勝ではドイツに延長敗退。 1998年と2010年は同じ2チームにベスト16で敗れ、2006年の準々決勝ではポルトガルに屈した。

2018年、ガレス・サウスゲート監督の下でベスト4入りし自信を取り戻した。しかし2022年、優勝候補に挙げられながらフランスに1-2で敗れ、ハリー・ケインのPK失敗が痛恨だった。

1966年以降、イングランドには優勝のチャンスが11回あった。1974、1978、1994年の3度のみ予選落ちし、2014年のグループステージ敗退が本大会での最悪の成績だ。 不運もあったが、どの世代も大舞台で緊張したり、クラブでのパフォーマンスを発揮できなかったりして期待を裏切ってきた。

2002年は、その両方が許しがたい形で重なった。サッカーが2度目の「帰郷」を果たすべき年だったはずだ。韓国と日本から傷つき、打ちのめされた状態で帰国したチームを見て、スヴェン・ゴラン・エリクソン監督も同じ思いを抱いた。

「私は選手たちに『このチームなら誰にも負けない。少しの運があれば優勝できる』と言い続けていた」と語った。「今でも、成し遂げられたと信じている」

彼らは恐怖で縮み上がっていた。国際サッカー史でも、エリートチームが恐怖で機能不全に陥った最悪の例の一つだ。トーマス・トゥヘル率いる現在のチームが、24年前にエリクソン率いるチームが成し遂げられなかったことを果たすには、あの極東での失敗を肝に銘じる必要がある。