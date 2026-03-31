レガシー：1966年のイングランド代表――サッカーが真に「故郷へ帰ってきた」あの時

現代のサッカーを発明し、世界の多くの地域に広めた国であるにもかかわらず、イングランドは当初、ワールドカップに対してほとんど関心を示していなかった。FIFAから脱退していたため、大会の最初の3回には出場しなかったが、1950年のワールドカップに間に合うようにようやく再加盟し、優勝できると確信して臨んだ。 しかし実際には、アメリカに0-1で敗れるという史上最も屈辱的な敗北の一つを喫し、初戦で早々に帰国することとなった。

さらに大きな屈辱が訪れたのは3年後、ウェンブリーでハンガリーに6-3と完敗した時だった。 「かつての王者であるイングランドは、今や弟子たちから学ぶべきかもしれない」と、フェレンツ・プスカシュは得意げに語った。その日、イングランド代表としてプレーしていたのは、史上初のバロンドール受賞者であるスタンリー・マシューズだった。また、アルフ・ラムジーもピッチに立っていたが、彼には不運にも、米国とのあの最初の惨敗の際にもピッチに立っていたという過去があった。

ハンガリーに「世紀の試合」で敗れてから10年後、ラムジーはイングランド代表監督に就任した。イングランドサッカー協会にとって、チームの再建を担うにふさわしい人物は他にいなかった。ラムジーは以前、3部リーグに所属していたイプスウィッチ・タウンの指揮を執り、チームを1部リーグ優勝へと導いた実績があった。彼のチームにはスター選手はいないものの、勝利への執念と、そのための方法を知っていた。

ラムジーはその手腕を代表チームにも持ち込んだ。就任時、彼はこう誓った。「スタンリー・マシューズやトム・フィニーのような偉大な選手を擁していた時代でさえ、厳格な戦術があればチームはもっと良くなっていたはずだ。どんな戦術も、選手の長所と短所に合わせなければならない」

ラムジーは、1966年のワールドカップでポルトガルとの準決勝の83分まで無失点を守り抜いた、岩のように堅固な守備を基盤にイングランド代表を築き上げた。しかし、彼の現実主義を最もよく示す例は、決勝戦でスター選手であるボビー・チャールトンを起用し、フランツ・ベッケンバウアーをマンマークさせたことだろう。