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Legacy England 2 GFXGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

レガシー：1966年のイングランド代表――サッカーが真に「故郷へ帰ってきた」あの時

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特集＆コラム

『Legacy』は、2026年ワールドカップへの道のりを追うGOALの特集およびポッドキャストシリーズです。毎週、世界のサッカーを形作ってきた物語、名場面、そして伝説を振り返ります。 今週は、1966年のイングランド優勝に至る、並外れて激動し、時に信じがたい道のりを振り返ります。これは、1966年の台頭、雪辱、そして今なお残る重み――サッカーが真に「帰郷」した唯一の物語です……

イングランドでは1996年以来、「フットボール・カミング・ホーム（Football Coming Home）」という言葉が語られてきた。これは、インディーバンドのザ・ライトニング・シーズがコメディアンのフランク・スキナーとデヴィッド・バディエルとタッグを組み、ユーロ96の開催を前にシングル『スリー・ライオンズ』をリリースしたことに端を発する。イングランド人にとって、この曲は彼らの皮肉を交えたユーモアを称えるものであり、何十年にもわたる失望の末にあってもなお楽観的であり続けることの意義を歌ったものである。 しかし、それ以外の国々にとっては、これは英国人の傲慢さと特権意識の表れであり、単にサッカーを発明したという理由だけで、世界一人気のあるスポーツを自分たちが独占しているかのような感覚と映っている。

2018年ワールドカップでイングランドが準決勝に進出し、「It’s Coming Home（優勝トロフィーが故郷に帰ってくる）」という声が高まる中、クロアチアはこの状況を巧みに利用した。 「『フットボール・カミング・ホーム』を見て、『ああ、でもまずは俺たちと戦わなきゃいけないんだぞ』と思ったよ」とイヴァン・ラキティッチは振り返る。3年後、ウェンブリーで行われた欧州選手権決勝でイングランドがPK戦の末にイタリアに敗れた際、アズーリのベテランDFレオナルド・ボヌッチはカメラに向かって叫んだ。「ローマにやってくるぞ！」

2024年、イングランドはスペインに敗れ、2大会連続の欧州選手権決勝で敗退した。これにより、イングランドが歴史上獲得した主要タイトルは、1966年に自国開催で制したワールドカップただ一つとなった。これはイングランドの最高の瞬間、すなわち、悪名高い傲慢さを捨て去り、勝利に必要なものを理解したからこそ成し遂げられた勝利の物語である……

  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    灰の中から

    現代のサッカーを発明し、世界の多くの地域に広めた国であるにもかかわらず、イングランドは当初、ワールドカップに対してほとんど関心を示していなかった。FIFAから脱退していたため、大会の最初の3回には出場しなかったが、1950年のワールドカップに間に合うようにようやく再加盟し、優勝できると確信して臨んだ。 しかし実際には、アメリカに0-1で敗れるという史上最も屈辱的な敗北の一つを喫し、初戦で早々に帰国することとなった。

    さらに大きな屈辱が訪れたのは3年後、ウェンブリーでハンガリーに6-3と完敗した時だった。 「かつての王者であるイングランドは、今や弟子たちから学ぶべきかもしれない」と、フェレンツ・プスカシュは得意げに語った。その日、イングランド代表としてプレーしていたのは、史上初のバロンドール受賞者であるスタンリー・マシューズだった。また、アルフ・ラムジーもピッチに立っていたが、彼には不運にも、米国とのあの最初の惨敗の際にもピッチに立っていたという過去があった。

    ハンガリーに「世紀の試合」で敗れてから10年後、ラムジーはイングランド代表監督に就任した。イングランドサッカー協会にとって、チームの再建を担うにふさわしい人物は他にいなかった。ラムジーは以前、3部リーグに所属していたイプスウィッチ・タウンの指揮を執り、チームを1部リーグ優勝へと導いた実績があった。彼のチームにはスター選手はいないものの、勝利への執念と、そのための方法を知っていた。

    ラムジーはその手腕を代表チームにも持ち込んだ。就任時、彼はこう誓った。「スタンリー・マシューズやトム・フィニーのような偉大な選手を擁していた時代でさえ、厳格な戦術があればチームはもっと良くなっていたはずだ。どんな戦術も、選手の長所と短所に合わせなければならない」

    ラムジーは、1966年のワールドカップでポルトガルとの準決勝の83分まで無失点を守り抜いた、岩のように堅固な守備を基盤にイングランド代表を築き上げた。しかし、彼の現実主義を最もよく示す例は、決勝戦でスター選手であるボビー・チャールトンを起用し、フランツ・ベッケンバウアーをマンマークさせたことだろう。

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  • FOOTBALL-WORLD CUP-1966-ENGLAND-TEAMAFP

    「翼なき奇跡」

    ラムジーは選手たちに対して厳しかったが、選手たちは彼に絶大な忠誠を誓っていた。 

    「ピッチの上では、アルフ・ラムジーのために命を捧げてもよかった」と語ったのは、西ドイツとの決勝戦で延長戦後半まで疲れを知らずに走り回り、イングランドの優勝に大きく貢献したミッドフィルダーのアラン・ボールだ。一方、ノビー・スタイルズは、「必要とあれば、彼（ラムジー）のためにそこで死ぬ覚悟でピッチに立った」と主張した。

    過去4回のワールドカップで決勝トーナメントに進出したのは2回のみ、ベスト8を超えることは一度もなかったにもかかわらず、ラムジーは早い段階で、イングランドはワールドカップを制する能力があるだけでなく、必ず制すると宣言して意気込みを示した。「我々はワールドカップを勝ち取るだろう。我々に能力があり、決意があり、強さがある。我々に個性があり、気質があり、そして気性の良い選手たちがいる。」

    その大胆な予言は、1964年にリオデジャネイロで開催された「リトル・ワールドカップ」と呼ばれる大会での惨憺たる結果によって試されることとなった。イングランドはブラジルに5-1で大敗し、ポルトガルやアルゼンチンも参加したミニリーグで最下位に終わった。 しかし、大会開催まで1年を切った頃、サンティアゴ・ベルナベウで行われた親善試合でイングランドがスペインを2-0で下すと、自信は高まった。それ以降、ラムジー率いるチームは「ウィングレス・ワンダーズ（翼なき驚異）」として知られるようになり、監督が伝統的なウイング選手を排して中盤を厚くする4-3-3のフォーメーションを特徴とした。

    さらに重要なのは、イングランドがスペインに勝利した際、当時のスター選手であり歴代最多得点者だったジミー・グリーブスが病気で欠場していたことだ。グリーブスはイングランドサッカー界における地位ゆえに事実上外せない存在だったが、マドリードでのこの結果は、監督の指示よりも自分のルールに従う傾向のある選手がいなければ、むしろワールドカップを勝ち取れる可能性が高いという確信をチームに与えた。

    そのため、1966年のグループリーグ第3戦、フランス戦でグリーブスが脛を負傷したことは、結果的にチームにとって不幸中の幸いとなった。

  • World Cup HeroHulton Archive

    ピクルスが救いの手

    1966年のワールドカップは、開幕前から2つの大きな事件に見舞われた。最初の事件は、FIFAがアフリカ大陸に直接出場枠を与えないと発表したことを受け、アフリカ諸国がボイコットを宣言したときのことだった。その後、ウェストミンスターの展示ケースからジュール・リメ杯が盗まれた。

    大規模な警察の捜査が展開されたが、結局トロフィーを発見したのは刑事たちではなく、ピックルズという名の犬だった。この白黒のコリーは、飼い主のデイブ・コーベットとロンドン南部を散歩中に車のそばにある小包の匂いを嗅ぎつけ、コーベットが開けてみると中には輝くトロフィーが入っていた。彼は直ちにそれを地元の警察署に持ち込んだ。イングランドが優勝を果たした際、コーベットと彼の賢い愛犬は祝賀ディナーに招待された。

    後の大会でも見られるようになる特徴だが、イングランドはウルグアイとの慎重な0-0の引き分けで精彩を欠くスタートを切った。しかし、2戦目のメキシコ戦では活気を取り戻し、ボビー・チャールトンが代名詞とも言える強烈なシュートを決め、ロジャー・ハントが押し込みゴールを決めて2-0で勝利した。

    ハントの2得点によりフランス戦でも2-0で勝利し、準々決勝でアルゼンチンと対戦することになった。この試合は、ワールドカップ史上最も激しい試合の一つとして記憶されることになる。当時、フォークランド紛争が始まるのはまだ16年先だったため、両国間に政治的な確執はなかったが、アルゼンチン側は試合開始の数日前から不当な扱いを受けていると感じていた。

  • Rattin leaves the fieldHulton Archive

    「あいつとシャツを交換するなよ」

    準々決勝の主審は代表団会議で決定される予定だったが、アルゼンチンの代表団は遅れて到着した。ようやく到着した際、彼らはドイツ人のルドルフ・クライトラインが試合を裁くことを告げられた。さらに、もう1つの準々決勝である西ドイツ対ウルグアイ戦に英国人の主審が任命されたことで、彼らの疑念はさらに強まった。この試合では、物議を醸す判定が3度あった末、ドイツが4-0で勝利した。 

    「審判は完全に偏向していた。すべてをイングランドに有利に判断した」と、前半にクライトラインと口論して退場処分を受けたアルゼンチンのキャプテン、アントニオ・ラティンは語った。「彼は最初から私を退場させようとしていたと思う」

    ラティンは7分間ピッチを離れようとしなかったが、ようやく退場する際、コーナーフラッグに掲げられたユニオンジャックをねじり、観客を罵倒し始めた。すると観客は彼にビール缶を投げつけた。

    イングランドは消耗戦かつ極めて攻撃的な試合展開で10人のアルゼンチンを疲れさせ、グレブスに代わって大会初出場を果たしたジェフ・ハーストが、ウェストハムのチームメイトであるマーティン・ピーターズのクロスから決勝点をヘディングで決めた。

    試合終了の笛が鳴ると、ラムジーはピッチに駆け込み、ジョージ・コーエンがアルベルト・ゴンサレスとユニフォームを交換するのを阻止した。ラムジーはゴンサレスを「獣」と呼んでいた。アルゼンチンの選手たちがイングランドのロッカールームに押し入ろうとし、ドアに椅子を投げつけたことで、事態は激化していった。その後、ロベルト・フェレーロが審判に襲いかかり、チームメイトのエルミンド・オネガはFIFA副会長の顔に唾を吐きかけた。

  • 1966 FIFA World Cup - Final - England V West GermanyHulton Archive

    歴史に彩られた

    大会得点王のエウゼビオを擁するポルトガルが、イングランドの準決勝の相手となった。前ラウンドほど激しい試合ではなかったが、イングランドはピッチ上で圧倒的な存在感を示した。特にボビー・チャールトンは前半と後半にそれぞれ得点を挙げ、2点目はハーストからの折り返しを押し込んだものだった。チャールトンの2得点の間には、ゴードン・バンクスがエウゼビオのシュートを驚異的なセーブで防いでいた。

    一方、ピッチの反対側では、ボビーの兄ジャックがポルトガルの得点を阻止するために意図的なハンドを犯した。エウゼビオがPKを決めたものの、イングランドは西ドイツとの決勝戦へと進出した。

    第二次世界大戦終結から21年が経過していた。選手たちの記憶に鮮明に残っているわけではなかったが、忘れることは難しかった。例えば、スタイルズはマンチェスターへの空襲の最中に生まれ、ピーターズは疎開していたが、その間、妻の家族がブリッツ（ロンドン大空襲）の爆弾で命を落としていた。 

    「好むと好まざるとにかかわらず、最近の過去はそこにあった」とハーストは回想した。「我々にとっても、彼らにとっても、そして観客にとってもね」

    ハーストの義父はノルマンディー上陸作戦に参加した空挺部隊員であり、彼はこの試合に良い予感を抱き、周囲の人々に「あのストライカーがハットトリックを決めるだろう」と語っていた。しかし、イングランドは苦しいスタートを切った。レイ・ウィルソンがクロスをヘディングでクリアしようとしたボールが、ヘルムート・ハラーの足元に直撃し、西ドイツが先制点を挙げたのだ。

    イングランドは慌てることなく、6分後、ハーストはキャプテンのボビー・ムーアが素早く蹴ったフリーキックをヘディングで決め、後にハットトリックとなる最初のゴールを挙げた。 どこからともなく現れる能力から「ゴースト」の異名を持つピーターズは、ハーストのシュートが跳ね返ったボールを素早く押し込み、イングランドを勝利目前に導いた。しかし、89分、ペナルティエリア内での激しい混戦の中でヴォルフガング・ウェーバーがボールを押し込み、ドイツが同点に追いついた。

  • Moore Leads TeamHulton Archive

    「また彼らを打ち負かそう」

    延長戦前の短い休憩時間、ラムジーはシンプルだが極めて効果的なメッセージを送った。「90分で彼らを倒したんだ。さあ、あと30分でまた倒せ」

    イングランドはハーストのゴールで再びリードを奪ったが、そのゴールは永遠に論争の的となっている。彼の強烈なシュートがクロスバーを直撃し、ゴールライン上に転がったのだ。 スイスの主審ゴットフリート・ディーンストは、ソ連の副審トフィク・バラモフと協議した上でゴールを認めた。今日に至るまで、世界の多くの人々はボールがゴールラインを越えていなかったと信じている。ハースト自身は地面に倒れていたため確認できなかったが、ボールのすぐそばにいたハントの言葉を信じている。

    「ロジャーは確信していた。そうでなければ、背を向けるのではなく、ボールを追いかけていたはずだ」と彼は語った。「本能がゴールだと告げていた。それだけで私には十分だったし、これからもそうだろう」

    ムーアのまたしてもアシストから生まれたハーストの3点目については、疑いの余地はなかった。ハーストが決勝ゴールを叩き込んだ際のケネス・ウォルステンホルムの実況は、英国の伝説として語り継がれている。「さあ、ハーストがやってくる。ピッチには何人か人が入っているが、彼らはもう終わったと思っている。今、終わったのだ！」

    イングランドのワールドカップの英雄たちは不朽の存在となった。アップトン・パークの外には、ウェストハムの「三銃士」であるピーターズ、ムーア、ハーストの像が建てられた。2000年に改修されたウェンブリー・スタジアムが開場した際には、ムーアの胸像も追加された。バンクスの像はストークに、ラムジーの像はイプスウィッチにそれぞれ設置されている。

  • TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP

    生存者はあと1人

    しかし、この国の最大の栄光を築いた立役者たちが、常に手厚く扱われていたわけではない。イングランド代表の選手たちには、一人あたり1,000ポンド（現在の価値で16,000ポンドに相当）のボーナスが支給された。対照的に、2022年ワールドカップで優勝したアルゼンチン代表の選手たちは、一人あたり50万ドルのボーナスを受け取った。

    引退後、多くの選手はサッカーとは無関係の一般職に就いた。ハーストは保険業界に入り、ウィルソンは葬儀屋となった。 決勝戦に出場した選手のうち8人は、1970年のメキシコ・ワールドカップにも出場した。そこで西ドイツは準々決勝で0-2とリードされた状況から逆転し、延長戦の末に3-2で勝利を収め、雪辱を果たした。これがその世代の選手たちにとっての衰退の始まりとなった。イングランドは1974年のワールドカップ予選を突破できず、ラムジー監督は解任された。

    キャプテンのムーアは1993年、わずか51歳で腸がんで亡くなった。ワールドカップの2年前に精巣がんと診断されていたことが明らかになったが、彼は最も親しい家族以外には誰にも打ち明けていなかった。一方、ラムジーを含め、ジャック・チャールトンやボビー・チャールトンを含む6人の選手が認知症を患った。

    2023年にボビー・チャールトンが死去したことで、決勝戦に出場したチームで生き残ったのはハーストただ一人となったが、ハットトリックの英雄である彼は2024年に心臓発作を乗り越えている。

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    60年にわたる苦しみ

    イングランドは1978年のワールドカップ出場を逃し、1974年に続き2大会連続で出場を逃す結果となった。1982年のスペイン大会には出場を果たしたものの、グループリーグ第2戦で敗退した。

    さらに多くの苦難が待ち受けていた。1986年のディエゴ・マラドーナの「神の手」、1990年にはポール・ガスコインの涙の後に西ドイツにPK戦で敗れ、1994年には予選敗退、1998年にはデビッド・ベッカムの退場後にアルゼンチンにPK戦で敗れた。 2002年にはデビッド・シーマンがロナウジーニョにループシュートを決められ、2006年にはウェイン・ルーニーの退場とクリスティアーノ・ロナウドのウインクの後、ポルトガルにまたもや苦渋のPK戦敗北を喫した； 2010年のドイツ戦におけるフランク・ランパードの「幻のゴール」（おそらくハーストの物議を醸したゴールへの報い）；2014年のグループステージ敗退；2018年の予想外の素晴らしい戦いぶりの末、クロアチアに延長戦で敗れたこと；そして2022年、ハリー・ケインがPKを空へ打ち上げた後のフランス戦での敗北。

    欧州選手権におけるイングランドの戦績も同様のパターンを辿っている。1996年、2004年、2012年のPK戦敗退、2000年のグループステージ敗退、2008年の予選敗退、そして2016年のアイスランド戦での同様に恥ずかしい敗退だ。 ガレス・サウスゲート監督は、ラムジー以来初めてイングランドをユーロ2020の決勝へと導いたが、またもやPK戦の末、イタリアに敗れ、最後の関門で足止めを食らった。

    スリー・ライオンズは2024年のユーロでも再び決勝に進出したが、スペインに完敗した。サウスゲートはラムジー以来最高の成績を残しただけでなく、彼に最も似た監督でもあり、代表チームに成功を取り戻しただけでなく、何よりも希望と誇りを取り戻した。

    イングランドは2024年、トーマス・トゥヘルを監督に任命するという驚くべき決断を下し、これまでの戦術を根本から覆した。連勝を重ねるドイツ人監督が、最大のプレッシャーがかかる局面で正しい采配を振るい、最新の「黄金世代」の選手たちをようやく実を結ばせることができると期待を寄せたのだ。しかし、たとえトゥヘルが北米での大会でイングランドを優勝に導いたとしても、彼とチームが1966年のあの若者たちの足跡を真に追うことは決してないだろう。

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