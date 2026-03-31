レガシー：1966年のイングランド代表――サッカーが真に「故郷へ帰ってきた」あの時

イングランドでは1996年以来、「フットボール・カミング・ホーム（Football Coming Home）」という言葉が語られてきた。これは、インディーバンドのザ・ライトニング・シーズがコメディアンのフランク・スキナーとデヴィッド・バディエルとタッグを組み、ユーロ96の開催を前にシングル『スリー・ライオンズ』をリリースしたことに端を発する。イングランド人にとって、この曲は彼らの皮肉を交えたユーモアを称えるものであり、何十年にもわたる失望の末にあってもなお楽観的であり続けることの意義を歌ったものである。 しかし、それ以外の国々にとっては、これは英国人の傲慢さと特権意識の表れであり、単にサッカーを発明したという理由だけで、世界一人気のあるスポーツを自分たちが独占しているかのような感覚と映っている。
2018年ワールドカップでイングランドが準決勝に進出し、「It’s Coming Home（優勝トロフィーが故郷に帰ってくる）」という声が高まる中、クロアチアはこの状況を巧みに利用した。 「『フットボール・カミング・ホーム』を見て、『ああ、でもまずは俺たちと戦わなきゃいけないんだぞ』と思ったよ」とイヴァン・ラキティッチは振り返る。3年後、ウェンブリーで行われた欧州選手権決勝でイングランドがPK戦の末にイタリアに敗れた際、アズーリのベテランDFレオナルド・ボヌッチはカメラに向かって叫んだ。「ローマにやってくるぞ！」
2024年、イングランドはスペインに敗れ、2大会連続の欧州選手権決勝で敗退した。これにより、イングランドが歴史上獲得した主要タイトルは、1966年に自国開催で制したワールドカップただ一つとなった。これはイングランドの最高の瞬間、すなわち、悪名高い傲慢さを捨て去り、勝利に必要なものを理解したからこそ成し遂げられた勝利の物語である……