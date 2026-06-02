レガシー：モロッコのワールドカップの軌跡――メキシコの砂漠からカタールでの栄光へ

これは、屈服を知らない「アトラスライオンズ」の物語。彼らはモロッコの旗を世界の果てまで掲げ、その名を歴史に刻んだ。1970年メキシコの砂漠で幕が開き、半世紀を経てカタールの空へ舞い上がった。
サッカーはゲームではない。人生そのものを映す鏡だ。夢であり、野心であり、国の誇りである。モロッコは史上初のアラブ勢としてワールドカップ準決勝に進出した。しかし物語はそれだけではない。5度のワールドカップ出場を通じて、アトラスライオンズのファン一人ひとりの心に傷跡か笑顔を残してきた。
これは、屈服を知らない「アトラスライオンズ」の物語。彼らはモロッコの旗を世界の果てまで掲げ、その名を歴史に刻んだ。1970年メキシコの砂漠で幕が開き、半世紀を経てカタールの空へ舞い上がった。
サッカーはゲームではない。人生そのものを映す鏡だ。夢であり、野心であり、国の誇りである。モロッコは史上初のアラブ勢としてワールドカップ準決勝に進出した。しかし物語はそれだけではない。5度のワールドカップ出場を通じて、アトラスライオンズのファン一人ひとりの心に傷跡か笑顔を残してきた。
1970年、モロッコはアフリカ初かつ唯一のW杯出場国となった。1966年の大会をボイコットした後、公式予選を突破して本大会へ進んだ。
初陣では西ドイツに1-2、ペルーに0-3で敗れ、経験のなさを露呈した。欧州の新聞は「モロッコは参加するためだけにきた」と報じたが、チームは誇りを保った。
最終戦のブルガリア戦では、マウフブ・ガズワニの美しいゴールで1-1の引き分けに持ち込み、勝ち点1を獲得した。選手たちはピッチで踊り、アフリカ勢初のワールドカップポイントを手に入れた。
スタンドには数千人のモロッコ人しかいなかったが、彼らの声はスタジアムに響き渡った。一方、母国では何百万人もの人々が街頭で祝賀に沸いた。その日、モロッコはアフリカの希望の種を蒔き、世界に向かって二度と自分たちを侮ってはならないと告げたのである。
16年、夢と希望を抱き続けた日々。1986年、運命はモロッコを再びメキシコへ導いた。失ったものを取り戻すかのように。
ブラジル人監督ホセ・ファリアはイスラム教に改宗し「マフディ・ファリア」と名乗り、ハッサン2世からモロッコ国籍も授かった。
イングランド、ポーランド、ポルトガルと同居したモロッコは、欧州メディアから完全無視され、高級ホテルも強豪に取られ質素な宿へ。だが屈辱を力に変えた。
初戦ポーランド戦は0-0。アフリカ勢がヨーロッパ勢を止めたことに世界が驚いた。イングランド戦も0-0。GKバドゥ・ザキ（のちにアフリカ年間最優秀選手）がスリー・ライオンズの攻撃を鉄壁の守りで凌いだ。
スペインメディアは得点が少なく「眠りのグループ」と呼んだ。しかし最終戦でアトラス・ライオンズは覚醒する。イングランドを破ったポルトガルは試合前にモロッコを嘲笑したが、内部対立で報奨金を巡って争っていた。一方モロッコは団結し、飢えと誇りを持っていた。
19分、アブデルラザク・カイリが先制。8分後、同じ選手が追加点。62分にはクリマウが3点目。3-1！ モロッコがW杯で3得点を挙げ、グループ1位で突破。アフリカ勢として初めてベスト16に進んだ。国中が歓喜に湧き、人々は踊り、歌い、涙した。
続く西ドイツ戦では85分間死力を尽くしたが、終了5分前にマテウスのFKが決まり敗退。
試合終了の笛が鳴ると、スタジアムはドイツサポーターも含めて総立ちとなり、モロッコに大きな拍手を送った。彼らは世界中の尊敬を勝ち取った。ロンドンの『タイムズ』は「モロッコはアフリカサッカーの様相を一変させた」と報じた。1点差で敗れたものの、彼らは決して打ち砕かれたわけではない。
12年ぶりの出場となった1998年フランスW杯。モロッコはアンリ・ミシェル監督の下、グループリーグでブラジル、ノルウェー、スコットランドと対戦した。
アトラス・ライオンズは、アブデルジャリル・ハッダとサラヘディン・バシールのゴールでノルウェーと2-2引き分けたが、ブラジルには0-3で敗れた。
最終戦のスコットランド戦では、バシール2得点、ハッダ1得点で3-0の勝利を収めた。
モロッコは突破を確信したが、運命は別のはずみで動いた。同時刻、マルセイユではノルウェー対ブラジルの試合が行われ、83分にノルウェーが同点弾。さらに5分後、微妙なPKで逆転を許した。2-1。モロッコは敗退した。
試合終了を知った選手たちはスコットランド代表とユニフォームを交換していたが、結果を知った瞬間、ミシェル監督はベンチを蹴り、選手もファンも国中が涙に暮れた。
5得点を挙げながら、物議を醸したPK1本によって大会を去った。ブラジル代表MFレオナルドは「モロッコには同情する。彼らは美しいサッカーをした。悲しい」と語った。
残酷な結末でも、モロッコは誇りを持って帰国。ハッサン2世国王はチームを歓迎し、ミシェル監督にモロッコ国籍を授与した。
その後20年間、モロッコはワールドカップの舞台から姿を消した。何世代もの人々が、自国代表が世界の舞台に立つ姿を見ることもなく成長していった。
4年ごとに大会が訪れるたび、人々は他国の試合を観戦し、アラブやアフリカのチームを応援しながらも、心では自国代表への想いを募らせた。希望を失う者もいた。
2018年ロシア大会で20年ぶりに復帰。イラン、ポルトガル、スペインと1点差の接戦を繰り広げたが、勝ち点は奪えなかった。
しかし、運命はより大きなものを用意していた。アラビアの砂漠、カタールでモロッコは歴史を刻もうとしていた……
アラブ初開催のワールドカップを目前に、モロッコの若き監督ワリド・レグラギは大会3ヶ月前に就任した。誰もが「不可能だ」と言った。だが彼は選手たちに宣言した。「優勝を信じない者は来るな」。
彼はハキム・ジエシュ、アシュラフ・ハキミ、ヌサイール・マズラウィら欧州のスターとモハメド6世アカデミーの若手を融合させ、「一つのチーム、一つの心」を強調した。
グループFには2018年準優勝のクロアチア、世界2位ベルギー、再起を図るカナダがいた。モロッコに期待する声は小さかった。初戦クロアチア戦は0-0。予想通りと思われた。
しかしベルギーを2-0で下し、奇跡が始まった。アラブ世界が歓喜に沸く。エジプト、サウジ、ヨルダン、UAE……皆がモロッコを応援した。カナダにも2-1で勝ち、1986年同様グループ1位通過。だが、アトラス・ライオンズの挑戦は続いた。
ベスト16ではグループステージでコスタリカに7得点を奪った2010年王者スペインと対戦。120分間スコアレスでPK戦へ。GKヤシン・ブヌーが2本を止め、伝説となった。 スペインは1本も決められず、ハキミがパネンカで試合を締めくくった。
モロッコは史上初めてW杯準々決勝に進出したアラブ国となった。カイロ、ベイルート、リヤド、アンマン……アラブの街角では数百万人が喜びを分かち合った。ブルジュ・ハリファもモロッコの国旗色にライトアップされ、団結と誇りを示した。
次はクリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルだったが、モロッコはひるまなかった。レグラギ監督は選手たちに「お前たちは彼らに劣らない。むしろ優れている。行って証明せよ」と鼓舞した。
42分、エン・ネシリのヘディングがネットを揺らし、アフリカ勢初となる準決勝進出を決めた。
試合後、ウイングのソフィアン・ブファルはピッチで母親と踊り、スポーツの枠を超えた感動を共有した。準決勝では負傷の影響でフランスに0-2で敗れたが、世界中の称賛を受け、胸を張って大会を去った。
1970年のメキシコの砂漠から2022年のカタールの砂漠へ。アフリカ初出場から大陸初の準決勝進出まで、モロッコはいつも世界舞台で存在感を示した。
アトラスの獅子たちは、36年待っても夢が消えないことを示した。信念があれば弱者が強者を倒せると証明し、敗北してもそれが終わりではないと示した。一戦に敗れ大会を去っても、モロッコは決して降参しない。
2026年、彼らは新たな歴史を作る覚悟で再び挑む。