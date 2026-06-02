レガシー：モロッコのワールドカップの軌跡――メキシコの砂漠からカタールでの栄光へ

16年、夢と希望を抱き続けた日々。1986年、運命はモロッコを再びメキシコへ導いた。失ったものを取り戻すかのように。

ブラジル人監督ホセ・ファリアはイスラム教に改宗し「マフディ・ファリア」と名乗り、ハッサン2世からモロッコ国籍も授かった。

イングランド、ポーランド、ポルトガルと同居したモロッコは、欧州メディアから完全無視され、高級ホテルも強豪に取られ質素な宿へ。だが屈辱を力に変えた。

初戦ポーランド戦は0-0。アフリカ勢がヨーロッパ勢を止めたことに世界が驚いた。イングランド戦も0-0。GKバドゥ・ザキ（のちにアフリカ年間最優秀選手）がスリー・ライオンズの攻撃を鉄壁の守りで凌いだ。

スペインメディアは得点が少なく「眠りのグループ」と呼んだ。しかし最終戦でアトラス・ライオンズは覚醒する。イングランドを破ったポルトガルは試合前にモロッコを嘲笑したが、内部対立で報奨金を巡って争っていた。一方モロッコは団結し、飢えと誇りを持っていた。

19分、アブデルラザク・カイリが先制。8分後、同じ選手が追加点。62分にはクリマウが3点目。3-1！ モロッコがW杯で3得点を挙げ、グループ1位で突破。アフリカ勢として初めてベスト16に進んだ。国中が歓喜に湧き、人々は踊り、歌い、涙した。

続く西ドイツ戦では85分間死力を尽くしたが、終了5分前にマテウスのFKが決まり敗退。

試合終了の笛が鳴ると、スタジアムはドイツサポーターも含めて総立ちとなり、モロッコに大きな拍手を送った。彼らは世界中の尊敬を勝ち取った。ロンドンの『タイムズ』は「モロッコはアフリカサッカーの様相を一変させた」と報じた。1点差で敗れたものの、彼らは決して打ち砕かれたわけではない。