「レガシー」：ブラジルが伝統を捨て、ワールドカップ優勝へアンチェロッティを招聘した理由

「ブラジルの監督は時代遅れだ」という見方は今も変わらない。アルゼンチンやウルグアイの監督がチャンピオンズリーグのトップクラブを率いる一方で、ブラジル人監督が同席に就くのは2000年代半ばのチェルシーのスコラーリ、レアル・マドリードのルクセンブルゴ以来ない。

南米で成功しても、彼らはブラジルの厳しい監督交代に遭うか、代表を任されて結果が出なければ天才から一転して失敗者とみなされる。

世界最高の選手を輩出しながら、戦略家育成には苦戦している。例外は少なく、いつも同じタイプの監督が代表を任される。成功したベテラン、厳格派、流行りもの、父親的存在の繰り返しだ。

1994年優勝監督で戦術家のカルロス・アルベルト・パレイラは2006年に再登板したが、ロナウド、ロナウジーニョ、アドリアーノ、カカら豪華メンバーを活かせなかった。

その失敗の一因に選手たちの過剰な祝賀やエゴが挙げられ、後任にはクラブ経験のない強硬派ドゥンガが就任。2006～2010年と2014～2016年の2度指揮したが、成果は残せなかった。

マノ・メネゼスは2010年後に一時的に支持されたが、維持できなかった。 2013年には2002年優勝のノスタルジーからスコラーリが再任された。彼は広告で「スコラーリ・ファミリー」を強調し、子供たちに指導する父親役を演じた。しかし2014年準決勝でドイツに1-7で大敗し、そのイメージは皮肉に終わった。

その流れの中で2018年W杯前に就任したティテは、最も準備万端に見えた。予選での快進撃は感動的だった。コリンチャンスでほぼすべてのタイトルを獲得した彼は「ブラジルの皮を被ったヨーロッパの監督」と呼ばれ、万人の尊敬を集めた。

しかし2度のワールドカップではいずれも準々決勝の壁を超えられなかった。2022年に代表を退任した後、欧州での監督就任という夢は実現していない。