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LEGACY Ancelotti Brazil GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

翻訳者：

「レガシー」：ブラジルが伝統を捨て、ワールドカップ優勝へアンチェロッティを招聘した理由

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カルロ・アンチェロッティ
特集＆コラム

こちらは『Legacy』です。GOALが2026年ワールドカップに向けてお届けするポッドキャスト兼特集シリーズです。 毎週、「世界のサッカー」を象徴する国々の物語や精神に迫ります。今週は、ブラジルがなぜクラブ世界一の栄誉を持つカルロ・アンチェロッティを招聘したのか、その背景にある代表プロジェクトの混乱、そしてアンチェロッティとカカやヴィニシウス・ジュニアとの絆に迫ります。

ドリヴァル・ジュニオール率いるブラジル代表は、16試合目で2敗目。だがコパ・アメリカ2024準々決勝でPK戦敗退した直後、アルゼンチンに1－4で大敗した。この結果に多くのブラジル人は『不思議の国のアリス』のハートの女王のように「首を刎ねろ！」と怒号を上げた。

試合中にもかかわらず、下を向いて虚ろな眼をするドリヴァルの姿は、すでに限界を超えていることを語っていた。W杯優勝から20年。サッカーの「ワンダーランド」ではなくなった代償は、監督たちにとって重すぎる。

解任まで3日かかったが、結末は決まっていた。 テレビグローボのルイス・ロベルトが「2026年W杯を見据え、方針転換が必要だ」と述べると、CBFが北米大会に向けて4人目の監督を探すことは確定した。

2週間後、カルロ・アンチェロッティの就任が発表され、6度目の優勝を期待するファンの胸に淡い期待が膨らんだ。

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    外国の影響

    ワールドカップ直前でも、このイタリア人監督への期待は高まるばかりだった。長年にわたり、多くのブラジル人はペップ・グアルディオラが代表を率いるというほぼ不可能な夢を抱き続けてきた。アンチェロッティはレアル・マドリードで多くのブラジル人選手と親交を深め、その実績が再び夢を見させる理由となった。

    一方で、代表初となる外国人常勤監督の誕生は、長らくタブーとされてきた痛ましい現実も突き付けた。ブラジル人監督の急速な衰退である。

    とはいえ、ブラジルで外国人監督が活躍するのは初めてではない。 1940～50年代に世界的に活躍した「ハンガリー流」も、ドリー・クルシュナーやベラ・グットマンを通じてブラジルに浸透。グットマンのアシスタントだったビセンテ・フェオラは1958年、ブラジル代表を初優勝に導いた。

    1965年にはアルゼンチン人フィルポ・ヌニェスがパルメイラスで成功を収め、同チームがウルグアイとの親善試合でブラジル代表として黄色いユニフォームを着て出場した。

    2019年以降、フラメンゴを率いたポルトガル人ジョルジェ・ジェズスの成功が外国人監督への扉を大きく開いた。パルメイラスのアベル・フェレイラ、ボタフォゴのアルトゥール・ジョルジェもタイトルを獲得し、歴史に名を刻んだ。 2021年に無名だったアルゼンチン人フアン・パブロ・ヴォイヴォダもフォルタレザを強豪に育て、ビッグクラブのオファーを断り続け、2025年に感動の別れを告げた。

    一方、ブラジル人監督は「プランB」へと追いやられ、現在1部リーグの監督の半分は外国人である。

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    遅れをとる

    「ブラジルの監督は時代遅れだ」という見方は今も変わらない。アルゼンチンやウルグアイの監督がチャンピオンズリーグのトップクラブを率いる一方で、ブラジル人監督が同席に就くのは2000年代半ばのチェルシーのスコラーリ、レアル・マドリードのルクセンブルゴ以来ない。

    南米で成功しても、彼らはブラジルの厳しい監督交代に遭うか、代表を任されて結果が出なければ天才から一転して失敗者とみなされる。

    世界最高の選手を輩出しながら、戦略家育成には苦戦している。例外は少なく、いつも同じタイプの監督が代表を任される。成功したベテラン、厳格派、流行りもの、父親的存在の繰り返しだ。

    1994年優勝監督で戦術家のカルロス・アルベルト・パレイラは2006年に再登板したが、ロナウド、ロナウジーニョ、アドリアーノ、カカら豪華メンバーを活かせなかった。

    その失敗の一因に選手たちの過剰な祝賀やエゴが挙げられ、後任にはクラブ経験のない強硬派ドゥンガが就任。2006～2010年と2014～2016年の2度指揮したが、成果は残せなかった。

    マノ・メネゼスは2010年後に一時的に支持されたが、維持できなかった。 2013年には2002年優勝のノスタルジーからスコラーリが再任された。彼は広告で「スコラーリ・ファミリー」を強調し、子供たちに指導する父親役を演じた。しかし2014年準決勝でドイツに1-7で大敗し、そのイメージは皮肉に終わった。

    その流れの中で2018年W杯前に就任したティテは、最も準備万端に見えた。予選での快進撃は感動的だった。コリンチャンスでほぼすべてのタイトルを獲得した彼は「ブラジルの皮を被ったヨーロッパの監督」と呼ばれ、万人の尊敬を集めた。

    しかし2度のワールドカップではいずれも準々決勝の壁を超えられなかった。2022年に代表を退任した後、欧州での監督就任という夢は実現していない。

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    組織の混乱

    ここ数年で最も有能な監督を失ったCBFは、組織混乱もあり、2026年大会準備で誤った判断を続けた。

    フェルナンド・ディニスは、大胆なポゼッションサッカーで知られる、ここ数十年で最も革新的なブラジル人監督だった。2023年、彼が率いるフルミネンセはコパ・リベルタドーレス制覇へ突き進んでいた。その矢先、CBFのエナルド・ロドリゲス会長はアンチェロッティの獲得を模索しつつ、ディニスにクラブと代表の暫定兼任を要請した。

    問題は、長期計画なしに彼を招へいした点だった。すべてが即興的になり、結局失敗。アンチェロッティは2023年末にレアル・マドリードとの契約を更新し、ディニスは6試合で2勝しかできなかった。

    その後、フラメンゴとサンパウロで堅実な采配を示したドリヴァルが就任。冷静さと選手思いの姿勢が評価されたが、結果的には期待に応えられなかった。

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    新時代

    ブラジル代表がアンチェロッティを獲得できたのは幸運だった。イタリア人監督は2024-25シーズン、レアル・マドリードで不本意な結果に終わり、円満退団を選択。ブラジル代表のオファーを受け入れた。交渉はロドリゲス氏が開始し、前会長の解任後に就任したブラジルサッカー連盟（CBF）会長サミール・シャウド氏がまとめた。

    だが、全員が歓迎したわけではない。複数のブラジル人監督が外国人招聘に反発した。2002年W杯でコーディネーターを務めたアントニオ・ロペスはGEに「ブラジルは5人のブラジル人監督で5度優勝した。なぜ外国人が必要なのだ」と語った。

    1970年優勝監督のエメルソン・レアオも「ブラジルはどこへ行ったのか。ブラジル人監督はどこにいるのか」とCNNで語った。 「このような事態を許し、代表チームの一員となるために、もっと強さ、もっと権利、もっと質の高さを示すことができない、この新世代の監督たちには深く失望している」

    一方で、2002年と2014年の優勝監督パレイラとスコラーリは就任を歓迎。アンチェロッティは、ブラジルサッカーの象徴ザガロのジャケットレプリカを贈られた。

    就任式で流れたビデオメッセージでパレイラは「サッカー史上最も偉大な監督の一人が率いる、世界で最も有名なチームの一つであるブラジル代表の指揮を執るという招待を受け入れてくれたことを、私たちは大変嬉しく思う。長きにわたり待ち望まれてきた6度目の優勝を成し遂げられることを願っている。世界中の成功があなたにあることを祈る」と語った。

    式典に駆け付けたスコラーリもアンチェロッティを温かく抱擁し、「ここに一緒にいられることを誇りに思う。そのままのあなたでいれば、ブラジルでも成功を収めるだろう。幸運を祈る」と語った。

    その後、ドリヴァルもイタリア人の後任監督と並んで笑顔で写真に収まった。

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    眠れる巨人

    ワールドカップで優勝したことがある8カ国中、最も長く優勝から遠ざかっている3カ国は、現在いずれも外国人監督が率いている。ウルグアイはアルゼンチン人のマルセロ・ビエルサ、イングランドはドイツ人のトーマス・トゥヘル、そしてブラジルはアンチェロッティだ。アンチェロッティは、ブラジルが6度目の優勝を果たすための最大の希望である。

    こうした偶然はあるものの、各国の事情は異なる。特にブラジルでは、代表チームのアイデンティティが変化していることが顕著だ。

    2006年以降、ブラジル代表の8割以上は欧州でプレーする選手で占められてきた。10代で欧州へ渡り、そこで成長した彼らはもはや国内サッカーに根差していない。そんな欧州型マインドセットを持つ選手たちにとって、欧州出身の監督が指揮するのは自然だ。それが名将アンチェロッティなら、なおさらである。


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    ぴったり

    アンチェロッティのキャリアは、常にブラジルの緑と黄色と並行してきた。選手時代、彼はスウェーデン人監督ニルス・リードホルムの寵愛を受けた。リードホルムはブラジルサッカーに魅了され、1958年ワールドカップ決勝（ブラジル優勝）でスウェーデン代表として得点を挙げている。

    現役時代にはパウロ・ロベルト・ファルカオ、トニーニョ・セレーゾというブラジル代表MFとチームメイトだった。指導者になってからは、その絆がさらに強まった。

    ACミランではロナウド、ロナウジーニョ、カフー、ディダ、リバウド、セルジーニョを指導。2007年にはカカをバロンドールに導いた。

    レアル・マドリードでは、才能はあるが安定感を欠いていたヴィニシウスを指導し、彼は2024年にFIFAザ・ベスト男子選手に選ばれる世界クラスFWへと成長した。

    カゼミーロ、ロドリゴ、エデル・ミリタオ、リシャルリソンなど、ブラジル代表の現世代についても熟知している。指導したブラジル人選手は30名を超える。

    世界的な資金の流れでブラジル代表が事実上欧州の選手となり、欧州の育成や戦術、ライフスタイルに馴染んでいる今、彼らを深く理解する欧州人監督の起用は裏切りではなく、むしろ不可欠だ。

    ブラジルのスターをこれほど理解する監督はまれだ。数十年にわたり導き、挑戦させ、称えてきた。ブラジル代表がもはや世界市民なら、彼らを率いるのはその世界を知り尽くした指導者であって当然だろう。

    彼がイタリア人であることは、もはや小さな注釈に過ぎない。もちろん、その座を今も夢見るブラジル人監督を除いては。

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