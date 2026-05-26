「レガシー」：ブラジルが伝統を捨て、ワールドカップ優勝の干ばつを終わらせるべくカルロ・アンチェロッティを起用した理由

「ブラジルの監督は時代遅れだ」という見方は今も変わらない。アルゼンチンやウルグアイの監督がチャンピオンズリーグのトップクラブを率いる一方で、ブラジル人監督が同様の機会を得るのは難しい。最後に成功したのは2000年代半ば、チェルシーのスコラーリとレアル・マドリードのルクセンブルゴだけだ。

南米で成功しても、ブラジルの厳しい監督交代劇に巻き込まれるか、代表を任されて結果が出なければ天才から一転して失敗者とみなされる。

世界最高の選手を輩出しながら、ブラジルはエリート戦術家を育てることに苦慮してきた。ここ数十年、代表監督は同じタイプを繰り返している。成功したベテラン、規律重視、流行り、父性。

1994年優勝監督で戦術家のカルロス・アルベルト・パレイラは2006年に再登板したが、ロナウド、ロナウジーニョ、アドリアーノ、カカら豪華メンバーを活かせなかった。

その失敗の一因に選手たちの過剰な祝賀やエゴが挙げられ、後任にはクラブ経験のない強硬派ドゥンガが就任。2006～2010年と2014～2016年の2度率いたが、成果は残せなかった。

マノ・メネゼスは2010年後に一時的に支持されたが、維持できなかった。 2013年には2002年優勝のノスタルジーからスコラーリが再任された。彼は「スコラーリ・ファミリー」を強調し、CMでも子どもたちに指導する父親役を演じた。だがその父親像は、2014年準決勝でドイツに1-7で大敗したとき、残酷な皮肉となった。

その流れの中で2018年ワールドカップを率いたティテは、最も準備万端に見えた。予選での快進撃は感動的だった。コリンチャンスでほぼすべてのタイトルを獲得した彼は「ブラジルの皮を被ったヨーロッパの監督」と称された。

しかし2度のワールドカップではいずれも準々決勝の壁を超えられなかった。2022年に代表を退任した後、欧州での監督就任という夢は実現していない。