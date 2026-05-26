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LEGACY Ancelotti Brazil GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

翻訳者：

「レガシー」：ブラジルが伝統を捨て、ワールドカップ優勝の干ばつを終わらせるべくカルロ・アンチェロッティを起用した理由

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カルロ・アンチェロッティ
特集＆コラム

『Legacy』は、2026年ワールドカップまでをカウントダウンするGOALのポッドキャスト＆特集シリーズです。 毎週、「世界のサッカー」を象徴する国々の物語と精神を探ります。今週は、ブラジルがなぜクラブ世界一の栄誉を持つカルロ・アンチェロッティを招聘したのか、その背景にある代表プロジェクトの混乱、そしてアンチェロッティとカカやヴィニシウス・ジュニアとの絆に迫ります。


ドリヴァル・ジュニオール率いるブラジル代表は、16試合目で2敗目。だがコパ・アメリカ2024準々決勝でPK戦敗退した直後、アルゼンチンに1－4で大敗した。この結果、多くのブラジル人は『アリス』のハートの女王のように「首を刎ねろ！」と怒号を上げた。

試合中にもかかわらず、下を向いて虚ろな眼をするドリヴァルの姿は、すでに限界を超えていることを語っていた。W杯優勝から20年。サッカーの「ワンダーランド」ではなくなった代償は、監督たちにとって重すぎる。

解任まで3日かかったが、結末は決まっていた。 テレビグローボのルイス・ロベルトが「2026年W杯を見据え、方針転換が必要だ」と述べると、CBFが北米大会に向けて4人目の監督を探すことは確定した。

2週間後、カルロ・アンチェロッティの就任が発表され、6度目の優勝を目指すファンに穏やかな期待が広がった。

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    外国の影響

    ワールドカップ目前のこのタイミングでも、イタリア人監督就任への期待は膨らんだ。長年にわたり、多くのブラジル人はペップ・グアルディオラが代表を率いるというほぼ不可能な夢を抱き続けてきた。アンチェロッティはレアル・マドリードで多くのブラジル人選手と親交を深め、その実績と名声が再び夢を見させるには十分だった。

    一方で、代表初となる外国人常勤監督の誕生は、長らくタブーとされてきた痛ましい現実も突き付けた。ブラジル人監督の急速な衰退である。

    とはいえ、外国人の監督がブラジルサッカー界で活動するのは初めてではない。彼らはブラジルサッカーの発展に大きく貢献してきた。 1940～50年代に世界的に活躍した「ハンガリー流」も、ドリー・クルシュナーやベラ・グットマンを通じてブラジルに浸透。1957年にグットマンのアシスタントだったビセンテ・フェオラは1958年、ブラジル代表を初優勝に導いた。

    1965年にはアルゼンチン人フィルポ・ヌニェスがパルメイラスで成功を収め、同チームはウルグアイとの親善試合でブラジル代表として黄色いユニフォームを着て公式にプレーした。

    2019年以降、フラメンゴを率いたポルトガル人ジョルジェ・ジェズスの成功が外国人監督への扉を大きく開いた。パルメイラスのアベル・フェレイラ、ボタフォゴのアルトゥール・ジョルジェもタイトルを獲得し、歴史に名を刻んだ。 2021年に無名で到来したアルゼンチン人フアン・パブロ・ヴォイヴォダもフォルタレザで伝説となり、弱小クラブにタイトルへの夢を見せた。彼は2025年の感動的な別れまで、大手クラブのオファーを拒み続けた。

    一方、ブラジル人監督は「プランB」へと追いやられ、現在1部リーグの監督の半分は外国人である。

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    遅れをとる

    「ブラジルの監督は時代遅れだ」という見方は今も変わらない。アルゼンチンやウルグアイの監督がチャンピオンズリーグのトップクラブを率いる一方で、ブラジル人監督が同様の機会を得るのは難しい。最後に成功したのは2000年代半ば、チェルシーのスコラーリとレアル・マドリードのルクセンブルゴだけだ。

    南米で成功しても、ブラジルの厳しい監督交代劇に巻き込まれるか、代表を任されて結果が出なければ天才から一転して失敗者とみなされる。

    世界最高の選手を輩出しながら、ブラジルはエリート戦術家を育てることに苦慮してきた。ここ数十年、代表監督は同じタイプを繰り返している。成功したベテラン、規律重視、流行り、父性。

    1994年優勝監督で戦術家のカルロス・アルベルト・パレイラは2006年に再登板したが、ロナウド、ロナウジーニョ、アドリアーノ、カカら豪華メンバーを活かせなかった。

    その失敗の一因に選手たちの過剰な祝賀やエゴが挙げられ、後任にはクラブ経験のない強硬派ドゥンガが就任。2006～2010年と2014～2016年の2度率いたが、成果は残せなかった。

    マノ・メネゼスは2010年後に一時的に支持されたが、維持できなかった。 2013年には2002年優勝のノスタルジーからスコラーリが再任された。彼は「スコラーリ・ファミリー」を強調し、CMでも子どもたちに指導する父親役を演じた。だがその父親像は、2014年準決勝でドイツに1-7で大敗したとき、残酷な皮肉となった。

    その流れの中で2018年ワールドカップを率いたティテは、最も準備万端に見えた。予選での快進撃は感動的だった。コリンチャンスでほぼすべてのタイトルを獲得した彼は「ブラジルの皮を被ったヨーロッパの監督」と称された。

    しかし2度のワールドカップではいずれも準々決勝の壁を超えられなかった。2022年に代表を退任した後、欧州での監督就任という夢は実現していない。

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    組織の混乱

    ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ここ数年で最も有能な監督を失い、組織の混乱も重なって、2026年大会に向けた準備で誤った判断を続けた。

    フェルナンド・ディニスは、大胆なポゼッションサッカーで知られる、ここ数十年で最も革新的なブラジル人監督だった。2023年、彼が率いるフルミネンセはコパ・リベルタドーレス制覇へ突き進んでいた。その矢先、CBFのエナルド・ロドリゲス会長はアンチェロッティの獲得を模索しつつ、ディニスにクラブと代表の暫定兼任を要請した。

    問題は、長期計画なしに彼を招へいした点だった。すべてが即興的になり、結局失敗。アンチェロッティは2023年末にレアル・マドリードとの契約を更新し、ディニスは6試合で2勝しかできなかった。

    その後、フラメンゴとサンパウロで堅実な采配を示したドリヴァルが就任。冷静さと選手思いの姿勢が評価されたが、結果的には期待外れに終わった。

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    新時代

    ブラジルがアンチェロッティを獲得できたのは幸運だった。2024-25シーズン、レアル・マドリードを不本意な結果で終えたイタリア人監督は、クラブの円満な退団を受け、ブラジルの招聘に応じた。交渉はロドリゲスが始め、前会長の解任後、新会長のサミール・シャウドがまとめた。

    しかし国内では、外国人監督招聘に反発する声も上がった。2002年W杯でコーディネーターを務めたアントニオ・ロペスはGEに「ブラジルはブラジル人監督で5度優勝した。なぜ外国人が必要なのか」と語った。

    1970年W杯優勝監督のエメルソン・レアオも「ビッグクラブは外国人ばかりだ。ブラジルは、ブラジル人監督はどこへ行ったのか」とCNNに語った。 「このような事態を許し、代表チームの一員となるために、もっと強さ、もっと権利、もっと質を示すことができない、この新世代の監督たちには深く失望している」

    一方で、2002年と1994年の優勝監督パレイラとスコラーリは就任を歓迎。アンチェロッティは、ブラジルサッカー界のレジェンド、マリオ・ザガロのジャケットレプリカを贈られた。

    就任式で流れたビデオメッセージでパレイラは「世界屈指のチームを率いる機会を受け入れてくれてありがとう。6回目の優勝を期待している」と語った。

    式典に出席したスコラーリはアンチェロッティを温かく抱擁し、「ここにいることが喜びで光栄です。そのままのあなたでいれば、ブラジルでも成功を収めるでしょう。共に歩みましょう」と語った。

    その後、ドリヴァルもイタリア人の後任監督と並んで笑顔で写真に収まった。

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    眠れる巨人

    ワールドカップで優勝経験のある8カ国中、最も長く優勝から遠ざかる3カ国は現在いずれも外国人監督が率いている。ウルグアイはアルゼンチン人のマルセロ・ビエルサ、イングランドはドイツ人のトーマス・トゥヘル、そしてブラジルはアンチェロッティだ。アンチェロッティは、セレソンが6度目の優勝を果たすための最大の希望である。

    こうした偶然はあるものの、各国の事情は異なる。特にブラジルでは、代表チームのアイデンティティが変化していることが顕著だ。

    2006年以降、ブラジル代表の8割以上は欧州でプレーする選手で占められてきた。10代で欧州へ渡り、そこで成長した彼らはもはや国内サッカー文化に深く根差していない。そんな欧州型マインドセットを持つ選手たちにとって、欧州出身の監督が指導するのは自然だ。それが名将アンチェロッティなら、なおさらである。


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    ぴったり

    アンチェロッティのキャリアは、常にブラジルの緑と黄色のユニフォームと並行してきた。選手時代、彼はスウェーデン人監督ニルス・リードホルムの寵愛を受けた。リードホルムはブラジルサッカーに魅了され、1958年ワールドカップ決勝（ブラジルが優勝）でスウェーデン代表として得点を挙げている。

    現役時代にはパウロ・ロベルト・ファルカオ、トニーニョ・セレーゾというブラジル代表MFとチームメイトだった。指導者になってからは、その絆がさらに強まった。

    ACミランではロナウド、ロナウジーニョ、カフー、ディダ、リバウド、セルジーニョを指導。2007年にはカカをバロンドールに導いた。

    レアル・マドリードでは、才能はあるが安定感を欠いていたヴィニシウスを指導し、彼は2024年にFIFAザ・ベスト男子選手に選ばれる世界クラスFWへと成長した。

    カゼミーロ、ロドリゴ、エデル・ミリタオ、リシャルリソンなど、ブラジル代表の現世代の個性やプレースタイルも熟知する。指導したブラジル人選手は30名を超える。

    世界的な資金の流れでブラジル代表が事実上欧州の選手となり、欧州の育成や戦術、ライフスタイルに馴染んでいる今、彼らを深く理解する欧州人監督の起用は裏切りではなく、むしろ不可欠だ。

    ブラジルのスターをこれほど理解する監督はまれだ。数十年にわたり導き、挑戦させ、称えてきた。ブラジル代表がもはや世界市民なら、彼らを率いるのはその世界を知り尽くした指導者であって当然だろう。

    彼がイタリア人であることは、もはや小さな注釈に過ぎない。もちろん、その座を今も夢見るブラジル人監督を除いては。

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