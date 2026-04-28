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Legacy Brazil Neymar GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

翻訳者：

レガシー：ネイマールはかつてブラジルの唯一のワールドカップの希望だったが、2026年まで現役でいられるだろうか？

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特集＆コラム

『Legacy』は、2026年ワールドカップまでをカウントダウンするGOALのポッドキャスト＆特集シリーズです。 毎週、私たちは「世界のサッカー」を象徴する国々の物語と精神を探求します。今週は、ブラジルの台頭と分裂、色あせつつあるオーラ、まだ脚光を浴びていない新星たちに焦点を当てます。また、このワールドカップ周期に漂う疑問――ネイマールに残されたもの、そして20年間彼に依存し続けてきた代表チームには何が残されているのか――にも迫ります。

両手を腰に当て、遠くを見つめる。悲しみと痛みの涙。ネイマールはワールドカップ通算8得点を挙げ、ブラジル代表の歴代得点ランキングでリヴァルドと並び、リヴェリーノ、ベベト、ロマーリオ、ガリンシャらを上回った。それでも、サッカー界最大の舞台で彼を象徴するのは、喜びではなく、この切ない姿だ。 2002年の優勝以来、24年間タイトルから遠ざかるブラジルの苦悩を映し出す、切ない場面なのである。

しかし、トロフィーから遠ざかってほぼ四半世紀の重荷をネイマール一人に背負わせるわけにはいかない。彼は2006年と2010年の大会には出場していない。ロナウジーニョ以来の才能とはいえ、彼もまた、誰からもバトンを受け取っていなかった。 ペレからリベリノへ、ロマーリオからロナウドへあったような、伝説が新星にバトンを渡す場面もなかった。

2010年、ブラジルの黄色いユニフォームに袖を通したとき、彼を待っていたのは空の玉座――どころか、複数の空席だった。 ほぼ偶然にも、伝統の断絶によって、かつて攻撃のリーダーたちで溢れかえっていた代表チームは、突如として見捨てられた状態になっていた。ロナウジーニョとアドリアーノは衰えを見せ、カカは度重なる股関節の怪我以来、かつての姿を取り戻すことはなかった。その重責を分かち合う準備ができた者がいなかったため、ネイマールにはすべての責任を一人で背負う以外の選択肢はなかった。

それが唯一の道だった。だが、その状況自体が問題だった。

2014年から2022年まで、ブラジルのW杯への望みを支えていたのは彼一人だった。まるで、史上最も成功したチームが、半世紀に一度しか天才を生み出さない小国に成り下がったかのようだ。

2026年ワールドカップを目前に控えた現在、ネイマールはかつての輝きを失っている。依然として崇拝されるものの、北米開催の大会を前に不安を抱えるブラジル代表で、彼はもはや以前と同じ役割を果たせていない。

  • Brazil v Chile: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    空白を埋める

    2010年にブラジル代表デビューしたネイマールには、大きな期待が寄せられていた。ダンガ監督の「規律第一」のチームが同年のワールドカップ準々決勝でオランダに敗れた後、彼は華麗さと創造性を取り戻す世代の象徴とされた。しかし、再建を支えるベテランが過去の偉大なスターほどの実力を備えていなかった。

    ネイマールが10番を正式に受け継いだのは2013年。2002年優勝監督のルイス・フェリペ・スコラーリが自国開催W杯へ復帰したときだった。 2010年に期待された他の若手も結果を出せず、マノ・メネゼス監督は解任された。ガンソやアレクサンドレ・パトは飛躍できず、ルーカス・モウラも存在感を示せなかった。

    ペレが不朽の名を刻んだ10番を、ブラジル最高の選手がまとった。スコラーリ監督は「ネイマール一人で試合を決める必要はない。チームのためにプレーすべきだ」と言ったが、チームはネイマール中心だった。問題は、他の攻撃陣に10番の影響力を支える選手が一人もいなかったことである。

    1958年には10代のペレが台頭したが、ガリンシャも同等の影響力を誇り、最優秀選手はディディだった。62年大会では同じ軸が続き、ガリンシャが再度の活躍を見せた一方、負傷したペレの代役アマリルドも存在感を示した。

    1970年にはジャイルジーニョ、リベリーノ、ジェルソン、トスタオがいた。1994年はベベットとロマリオ、2002年はロナウドとリバウドが輝いた。ペレでも一人では成し得なかった。

    22歳だったネイマールは2014年大会で、卓越した技術と、政治的緊張が漂うホームの重圧の中でもチームを牽引する強さを示した。 「ネイマール依存症（Neymar-dependencia）」という言葉は2013年ごろから広がり、ドイツとの準決勝前には『オ・グローボ』紙も取り上げた。ブラジルにとって、本当に頼れるのはたった一人の選手だけだった。

    準々決勝でコロンビアのフアン・カミロ・ズニガのタックルを受け、ネイマールは背骨を骨折して大会を離脱。代わりのいないブラジルは準決勝でドイツに1-7と歴史的敗北を喫した。

    その夜、ベロオリゾンテで欠けたネイマールの存在は、「ネイマール依存」の影をさらに濃くした。この言葉はその後8年にわたり代表チームを悩ませ続けた。

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  • FBL-WC-2018-MATCH53-BRA-MEXAFP

    王になれなかった王子

    2018年ロシアW杯前、この言葉はネイマールの活躍を称えるものではなく、彼が万全でない場合のブラジル代表への懸念を示すものだった。

    2017年、ネイマールは史上最高移籍金でバルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍し、絶対的な主役となった。フランスでは怪我とトラブルが相次いだ。2018年初頭の重傷は、ブラジル人に中足骨の知識をもさせた。

    本大会では万全を欠いたが、より問題だったのは精神の不安定さだ。コスタリカ戦で涙を流し、メキシコ戦でも得点は奪ったものの、ファウルごとに大げさに転がる姿が世界的なミームとなった。

    世界中の人々が彼の転倒を真似、動画が拡散した。敵国ファンは彼を笑いものにした。代表の顔が笑われることで、国のイメージも傷ついた。

    準々決勝ベルギー戦では、ロメル・ルカク、エデン・アザール、ケヴィン・デ・ブライネを擁する「黄金世代」に決定力と攻撃力で劣り、他の選手がカバーできずに敗退した。 2014年ほどの惨敗ではなかったが、ネイマールは屈辱の記憶を残して大会を去った。

  • FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KORAFP

    「ネイマール依存」の終焉

    負傷でネイマールが欠場した2019年コパ・アメリカを制し、ブラジル代表は「ネイマール依存」から脱却したように見えた。しかし、彼の私生活がチームに悪影響を与え始め、関係は悪化した。 代表では全力でゴールを決め、味方をアシストしたが、ピッチ外の騒動がサッカーそのものを覆い始めた。

    それでも2022年、ヴィニシウス・ジュニオールがチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプール相手に決めた一撃は、新星の誕生を告げた。ロドリゴもレアル・マドリードで存在感を示した。

    ネイマールはカタールW杯に万全の状態で臨んだが、セルビア戦で足首を捻挫。リシャルリソンが2得点、ビニシウスがアシストを記録し、9番の穴を埋めるかに見えた。

    ネイマール不在でもチームは進み、カゼミーロのゴールでスイスに1-0勝利。彼の不在は大きな混乱を招かなかったが、緊張は残った。

    準々決勝の韓国戦では4-1で圧勝し、ヴィニシウスが新世代を牽引。ネイマールも1ゴール1アシストを記録し、指導者としても存在感を示した。

    一瞬、すべてが元に戻ったように思えた。だが、サッカーに童話的な結末はめったに訪れない。

  • Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    まだ埋まっていない空白

    2022年のクロアチアとの準々決勝。ネイマールは延長戦でゴールを決め、贖罪を果たしたかのように喜んだ。彼がピッチに立つ限り、準決勝は手の届くところにあるように思えた。

    しかし直後、ベテラン10番は守備を固めず前へ押し上げるチームメイトを見て呆然とした。 「なぜ攻めるんだ？」と叫んだ直後、クロアチアにカウンターから同点弾を許し、試合はPK戦へ。5人目のキッカーに指名されていたネイマールに番が回る前に、ロドリゴとマルキーニョスが失敗。

    ブラジルはまたも準々決勝で敗退し、6度目の優勝はならなかった。24年ぶりの優勝失敗は、1970～1994年の空白期と重なる。あの夜、ネイマールの涙は「これが最後のW杯かもしれない」という予感を示していた。

    2026年に向けてのこの数年間は、ネイマールがトップレベルから後退する過程を象徴した。2022-23シーズン限りでPSGを離れた彼は、すでにスポットライトがキリアン・エムバペに移っていることを痛感。その後、サウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍した。欧州クラブはもはや彼に投資する価値を見いだせず、31歳にして“引退間近の選手”だけが歩む道へ入った。 サウジアラビアでも出場機会は限られた。

    代表ではボリビア戦（5-1）で2得点を挙げ、通算79ゴールでペレを超え歴代最多となったが、現在のパフォーマンスを示すものではなく、レガシーを象徴するに過ぎなかった。

    2023年10月、右膝十字靭帯断裂で1年離脱。復帰7試合目で再負傷し、サウジアラビアでのプレーは幕を閉じた。数カ月後、古巣サントスに復帰したが、2025年までに代表から2年間遠ざかった。

    代表チームも混乱した。暫定監督フェルナンド・ディニスが長く、本任監督ドリーヴァル・ジュニオールは短かった。しかも彼は第1候補ではなかった。ブラジルサッカー連盟がイタリアのレジェンド、カルロ・アンチェロッティに指揮を任せたのは直前だった。

    それでも「ネイマール依存」への批判は聞かれない。彼はほとんどプレーしていないからだ。王座は再び空席だ。

    後継者はいる。2007年のカカ以来、24年にチャンピオンズリーグ制したレアル・マドリードのヴィニシウスがFIFA最優秀選手に選ばれた。ロドリゴも先発とベンチを繰り返しながらクラブで存在感を示した。 ラフィーニャもバルセロナで主力として活躍し、2025年にウスマン・デンベレが受賞するまでバロンドールの有力候補に挙げられていた。

    北米大会を前にしてこれらの活躍は期待を高めるはずだが、2022年以降の代表の低迷が熱を冷ましている。優れた選手だけでは十分ではなく、新星たちはまだ代表でクラブ同様の結果を残せていない。ネイマールの座は依然として空席のままだ。

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    希望の象徴

    10年以上にわたり、ネイマールはブラジルの希望であり続けたが、同時に失望の象徴にもなった。アンチェロッティ監督は依然として背番号10にチャンスが残されているとほのめかす。だが可能性は薄れ、たとえチャンスが来ても疑問視されるだろう。脇役として挽回の機会は訪れるのか。誰もが期待を捨てた時に、予期せぬ光として現れるのか。

    ひとつだけ確かなのは、ネイマールとブラジルが別々の道を歩みながらも、どちらも答えを出さねばならないということだ。ワールドカップは、その答えを導く最も速く強力な舞台であり続ける。

    ブラジル代表での彼の歴史は、存在より不在で語られてきた。2014年の負傷、2018年のコンディション不安、2022年のPK失敗。この「ネイマール依存」の終わりこそ、ハッピーエンドにつながるか。可能性は高くはない。だが、サッカーに不可能はない。