レガシー：ネイマールはかつてブラジルの唯一のワールドカップの希望だったが、2026年まで現役でいられるだろうか？

両手を腰に当て、遠くを見つめる。悲しみと痛みの涙。ネイマールはワールドカップ通算8得点を挙げ、ブラジル代表の歴代得点ランキングでリヴァルドと並び、リヴェリーノ、ベベト、ロマーリオ、ガリンシャらを上回った。それでも、サッカー界最大の舞台で彼を象徴するのは、喜びではなく、この切ない姿だ。 2002年の優勝以来、24年間タイトルから遠ざかるブラジルの苦悩を映し出す、切ない場面なのである。

しかし、トロフィーから遠ざかってほぼ四半世紀の重荷をネイマール一人に背負わせるわけにはいかない。彼は2006年と2010年の大会には出場していない。ロナウジーニョ以来の才能とはいえ、彼もまた、誰からもバトンを受け取っていなかった。 ペレからリベリノへ、ロマーリオからロナウドへあったような、伝説が新星にバトンを渡す場面もなかった。

2010年、ブラジルの黄色いユニフォームに袖を通したとき、彼を待っていたのは空の玉座――どころか、複数の空席だった。 ほぼ偶然にも、伝統の断絶によって、かつて攻撃のリーダーたちで溢れかえっていた代表チームは、突如として見捨てられた状態になっていた。ロナウジーニョとアドリアーノは衰えを見せ、カカは度重なる股関節の怪我以来、かつての姿を取り戻すことはなかった。その重責を分かち合う準備ができた者がいなかったため、ネイマールにはすべての責任を一人で背負う以外の選択肢はなかった。

それが唯一の道だった。だが、その状況自体が問題だった。

2014年から2022年まで、ブラジルのW杯への望みを支えていたのは彼一人だった。まるで、史上最も成功したチームが、半世紀に一度しか天才を生み出さない小国に成り下がったかのようだ。

2026年ワールドカップを目前に控えた現在、ネイマールはかつての輝きを失っている。依然として崇拝されるものの、北米開催の大会を前に不安を抱えるブラジル代表で、彼はもはや以前と同じ役割を果たせていない。